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К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Интервью с нобелевским лауреатом

Общество 15.03.2018 | 11:00
Жорес Алферов. Фото из архива
Жорес Алферов. Фото из архива
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15 марта свой 88-й день рождения отмечает выдающийся ученый современности, лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Иванович Алферов.

Российский физик, академик, иностранный член Национальной академии наук Беларуси и многих академий мира родился в 1930 году в Витебске, в 1947 году с золотой медалью окончил школу в Минске, на первом курсе обучался в Белорусском политехническом институте. Он всегда называет Беларусь своим родным краем. Жорес Иванович приезжает сюда на отдых, поддерживает отношения с научной общественностью, участвует в российско-белорусских семинарах и других мероприятиях. Он почетный гражданин Минска и Витебска.

Наш знаменитый земляк не раз становился героем публикаций БЕЛТА. В декабре 2000 года, когда Жоресу Алферову была присуждена Нобелевская премия по физике, он дал эксклюзивное интервью корреспонденту нашего агентства. Размышления ученого о прошлом и настоящем, прозвучавшие 18 лет назад, интересны и сегодняшнему читателю.

ФИЗИКА ПОБЕДЫ

Историческая черта, которая в полночь 31 декабря разделит наше время не только на два года и на два столетия, но и на два тысячелетия, подтолкнет многих и многих людей к естественному размышлению о прошлом и будущем. Среди них будет и ученый-физик из Санкт-Петербурга, наш земляк Жорес Алферов. 70-летний академик, директор Санкт-Петербургского физико-технического института имени Иоффе, осмысливать события уходящего века будет в новом для себя качестве - лауреата Нобелевской премии 2000 года.

"Мантия величия", которую набросил на него ученый мир в конце тысячелетия, вовсе не "жмет" этому добродушному, открытому человеку. Он не поменял своих убеждений, не пересмотрел жизненные принципы, не "перекрасил" собственный облик. Выходец из простой рабочей семьи, достигший самых больших высот науки, Жорес Алферов еще раз подтвердил тезис об удивительном трудолюбии и неиссякаемом таланте белорусского народа. Его родовые корни - в Чашниках Витебской области, где родился отец Иван Карпович Алферов.

Накануне Нового года нобелевский лауреат дал эксклюзивное интервью корреспонденту БЕЛТА.

Вице-президент Российской академии наук, ректор Санкт-Петербургского академического университета РАН Жорес Алферов. Минск, 5 мая 2014 года
Вице-президент Российской академии наук, ректор Санкт-Петербургского академического университета РАН Жорес Алферов. Минск, 5 мая 2014 года

- Жорес Иванович, что для вас значит Беларусь?

- Беларусь как была, так и осталась для меня родной республикой. И где бы за свою жизнь я ни находился - в Сталинграде, Новосибирске, Барнауле, Туринске Свердловской области, Ленинграде, всегда старался приехать в родные места, подышать знакомым с детства воздухом, полюбоваться прекраснейшей природой. К сожалению, удавалось это сделать лишь на праздники: Новый год, 1 Мая, 7 ноября.

- А какие они, на ваш взгляд, белорусы

- В Беларуси живут самые мужественные и трудолюбивые люди. Наша республика была естественной частью бывшей большой страны. Белорусы никогда не предавали свою родину! Все прекрасно знают, что Беларусь сделала во время последней войны. Именно белорусы и ленинградцы понесли тогда самые тяжелые людские потери. И не только людские. Ведь Беларусь пришлось отстраивать заново. Заметьте, не восстанавливать, а практически заново возрождать. И это сделали люди.

В итоге Беларусь стала лидером по многим позициям. В наукоемких отраслях точно. Или возьмем такой факт, как развитие коллективного хозяйства. Ведь именно Беларусь во времена Советского Союза доказала, что коллективный способ ведения сельского хозяйства является прогрессивным. Во времена Машерова мы обогнали по урожайности зерновых Украину. Это уникальное достижение!

- Но, согласитесь, что сегодня страна испытывает немалые трудности.

- Тяжело сегодня всем. Беларуси тем более. Не имея достаточных природных ресурсов, газа, нефти, надо рассчитывать на талант, интеллект и другие составляющие потенциала общества. Но хочу заметить, что именно Беларусь сумела более, чем другие республики СССР, сохранить то, что накопила.

- Какова, на ваш взгляд ученого, должна быть стратегия развития страны?

- Несомненно, на первом месте стоит союз с Россией. На мой взгляд, это совершенно естественный процесс. У нас тут некоторые квазиреформаторы не прочь лишний раз подчеркнуть, что, мол, Беларусь садится на шею России. Это совершенно не так. Именно при условии объединения сильнее станут обе страны.

Вице-президент Российской академии наук, председатель президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН Жорес Алферов на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Минск, 7 октября 2005 года
Вице-президент Российской академии наук, председатель президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН Жорес Алферов на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Минск, 7 октября 2005 года

- Этой осенью вы побывали в Минске, встречались с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Затрагивалась ли при беседе тема расширения на нашу страну принципов работы вашей знаменитой школы подготовки талантливых ученых? Ведь, говорят, вы их начинаете готовить чуть ли не с детского сада.

- К сожалению, наша встреча с Александром Григорьевичем была непродолжительной. Но он попросил меня, когда я бываю в Беларуси, посещать не только дорогие моему сердцу электронные предприятия, но и больше уделять внимания развитию в Беларуси совместно с Россией наукоемких отраслей промышленности. В том числе и способствовать поддержке талантливых молодых ученых. И в этом направлении построение Союзного государства имеет огромный смысл. На мой взгляд, в первую очередь нужно крепить союз ученых Беларуси и Санкт-Петербурга, городом с огромным научным потенциалом. Ведь наши связи очень давние. И мой отец в 1912 году приехал в Петербург, так как на родине не было ни земли, ни работы. А как эффективно совместно действовали во время войны партизаны Беларуси и Ленинградской области. Связи наши надо крепить.

- Жорес Иванович, мы на пороге нового века. Какова, на ваш взгляд, самая отличительная черта прошедшего столетия?

- Это был век развития физики. А главное открытие - создание квантовой физики. Важнейшие же экспериментальные открытия - деление ядра атома, выпуск первого транзистора, внедрение лазерно-мазерного принципа и, конечно же, развитие информационных технологий, за что мне и была присуждена Нобелевская премия.

- Все у вас, видимо, началось с первого детекторного приемника, который вы, говорят, смастерили в десятилетнем возрасте?

- Да, такой факт в моей биографии присутствует. Настоящую же любовь к физике привил учитель минской школы № 42 Яков Борисович Мельцерзон. А 5 марта 1953 года я сделал первый транзистор, в 1970 году нами был создан первый в мировой практике полупроводниковый лазер. В основном это достижение и стало пропуском в нобелевскую компанию.

- А какое событие ХХ века вы считаете главным в социальном плане?

- Это Великая Октябрьская социалистическая революция. Она сыграла огромную роль в мире. За 100 лет социализма в мире стало гораздо больше. И это при всех событиях последних лет, при том, что произошло со всеми нами. Социализм - это прежде всего общественная форма собственности на средства и орудия производства. Она может выступать в разных формах - государственной, кооперативной, коллективной, но преследует одну цель - социально защитить трудящихся. Программы социализма - это бесплатное образование, здравоохранение, забота о пенсионерах. Скажу больше: общий вектор развития человеческой цивилизации в следующем веке будет направлен в сторону социализма. Человек не перестанет думать о социальной справедливости.

- Жорес Иванович, что вы хотите пожелать своим землякам, народу Беларуси в новом году?

- Здоровья, счастья, чтобы совместными усилиями россиян и белорусов мы сделали жизнь людей лучше!

(Информационная лента БЕЛТА 26 декабря 2000 года).-0-

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