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К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Исключительно через Белорусское телеграфное агентство

Общество 12.02.2018 | 11:14
Колхозный трактор. 1931 год
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Свертывание НЭПа в стране в конце 20-х годов, начало индустриализации и коллективизации, усиление административно-командных методов в управлении экономикой и обществом вновь вывели на первый план идеологическую составляющую в работе информационных агентств Советского Союза. Поэтому постановлением Совнаркома БССР 7 марта 1931 года Белорусское отделение Союзного коммерческого телеграфного агентства было преобразовано в Белорусское телеграфное агентство.

"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛОРУССКОГО ТЕЛЕГРАФНОГО АГЕНТСТВА

"БЕЛТА"

Постановление Совета Народных Комиссаров

БССР от 7 марта 1931 года.

/сз БССР - 1931 г. № 11 ст. 90/

СНК БССР п о с т а н о в л я е т:

1. Организовать при Совете Народных Комиссаров БССР Белорусское телеграфное агентство "БЕЛТА".

2. "БЕЛТА" действует на началах хозяйственного расчета и согласно положения, утвержденного Советом Народных комиссаров БССР."

19 августа 1932 года Совет Народных Комиссаров БССР принял постановление № 446 "Об укреплении работы БЕЛТА при СНК БССР".

"В целях коренного улучшения работы БЕЛТА при СНК БССР, имеющего особое значение в условиях БССР, Совет Народных Комиссаров БССР п о с т а н о в л я е т:

1. ... предложить Правлению БЕЛТА реорганизовать аппарат БЕЛТА, создав три редакции: 1/ республиканской информации с подразделениями на отраслевые сектора /сельскохозяйственный, промышленности и транспорта, товарооборота, снабжения и финансов/; 2/ ТАСС-овской информации с функциями по приему международной и союзной информации и передачи информации в союзные центры; 3/ районной и низовой печати; 4/ бюро информации при СНК БССР и отделы 1/ организационно-инструкторский с функциями инструктажа корреспондентской сети, изучение качества продукции сети аппарата агентства и работы по кадрам и 2/ административно-хозяйственный.

2. Выделить в системе агентства на основе хозяйственного расчета пресс-бюро для снабжения статьями и другими материалами районной, фабрично-заводской и колхозной печати.

3. Обеспечить за БЕЛТА выполнение его основных функций по передаче официальной правительственной информации для всей печати БССР, в связи с чем установить, что все постановления правительства и правительственных органов, подлежащие опубликованию в печати, а также все правительственные официальные информации и разъяснения должны с 20 августа передаваться для освещения в центральной и районной печати БССР исключительно через Белорусское Телеграфное агентство при СНК БССР /БЕЛТА/.

Обязать БЕЛТА обеспечить передачу в печать постановлений правительственных органов и официальных информаций не позже как через два часа после получения постановлений или официальных правительственных информаций.

5. Предложить БЕЛТА обеспечить передачу всей заграничной и союзной информации на белорусском языке."

В целях оперативной передачи всех материалов в республиканскую и районную печать предлагалось установить аппарат "Клейншмидт" и обустроить радиостанцию. БЕЛТА были организованы корреспондентские пункты в девяти самых важных хозяйственно-политических центрах: Гомеле, Витебске, Могилеве, Орше, Бобруйске, Полоцке, Мозыре, Борисове, Слуцке.

В принятом 2 августа 1934 года постановлении "О работе БЕЛТА и укреплении корреспондентской сетки" ЦК КП(б) Беларуси утвердило корреспондентскую сетку БЕЛТА - 37 пунктов.

Вестники республиканской информации БЕЛТА печатались в 6-7 экземплярах, а затем размножались на роторе. В Москву ежедневно шифровались телеграммы с новостями хозяйственного и культурного строительства, материалы для областных и районных газет диктовались по радио.

Страна жила новостями о подъеме экономики и успехах советской власти:

Школа ликбеза. 1931 год
Школа ликбеза. 1931 год

1932 год. 6 жніўня, Мсціслаўе: Пабудаваць зернеулавіцелі да ўсіх жняярак раену. Мсціслаўская МТС барацьбу са стратамі паставіла як адну з галоўных задач сваей работы. Арганізавана ўдарная брыгада ў ліку 6 чалавек на пабудове зерняўлавіцеляў да ўсіх жняярак. За два дні брыгадай зроблена 40 зерняўлавіцеляў. Брыгада ўзяла на сябе абавязак пабудаваць зерняўлавіцелі да ўсіх жняярак раену.

Перадавыя калгасы, якія абслугоўваюцца МТС, ужо скончылі ўборку азімых. Скончылі ўборку калгасы "1 мая", "Шлях сацыялізму", "Сталінскі прызыў". Да дня 1 жніўня гэтыя калгасы арганізавалі чырвоныя абозы з хлебам новага ўраджаю.

1932 год. 25 жніўня, Ворша: Узоры разгорнутай работы. Шырока разгарнулася работа па клясавым адборы прызыўнікоў нараджэння 1910 году. Перадавымі прадпрыемствамі ў гэтай справе ідуць: мясакамбінат, чыгунка, Копыскі кахляны завод, Белдрэс, а таксама сельсаветы: Межаўскі, Рудкаўскі, Шпаноўскі і Берасьнянскі. Па астатніх сельсаветах і прадпрыемствах клясавы адбор павінен быць закончаны гэтымі днямі.

Ужо выяўлены 34 асобы, якія, скрываючы свой клясавы твар, імкнуліся пралезьці ў рады Чырвонай арміі: сыны кулакоў, жандараў, сьпекулянтаў.

З мэтай ліквідацыі няпісьменнасці і малапісьменнасці сярод дапрызыўнікоў па ўсіх сельсаветах складзены камісіі з настаўнікаў, якія вядуць кантроль за ходам гэтай работы. Райваенкамат практыкуе выклілі паасобных прызыўнікоў для праверкі іх пісьменнасці.

У раене створаны літпункт на 40 чалавек для прызыўнікоў. Праведзена значная работа па аўладанні тэхнікай: падрыхтавана больш 20 чалавек шофераў і трактарыстаў, кавалеў і тэлеграфістаў. 28 жніўня будзе праведзены 5-дзенны лягерны збор, праз які мяркуецца прапусціць 300-350 чалавек.

Райспажыўсаюз узяў на сябе абавязак - у часе прызыву на Белдрэсе і Копыскім прызыўных пунктах арганізаваць сталовыя, а таксама ларкі з прадуктамі.

Летом 1935 года Белорусской ССР был вручен орден Ленина. По этому поводу в республике прошли большие торжества, на которые прибыли высокие гости во главе с Михаилом Калининым. Всесоюзный староста не только принял участие в праздновании этого знаменательного для республики события, но и совершил небольшую поездку по стране.

11 июля 1935 года в Минск прибыл Михаил Калинин, чтобы принять участие в юбилейной сессии ЦИК БССР, посвященной 15-летию освобождения республики от польских оккупантов, и вручить Белорусской ССР орден Ленина.
11 июля 1935 года в Минск прибыл Михаил Калинин, чтобы принять участие в юбилейной сессии ЦИК БССР, посвященной 15-летию освобождения республики от польских оккупантов, и вручить Белорусской ССР орден Ленина.

1935 год. 9 ліпеня, Менск: Сталіца БССР рыхтуецца да свята. Сталіца ордэнаноснай Беларусі ўпрыгожваецца. На фасадах і балконах дамоў партрэты ЛЕНІНА і СТАЛІНА, членаў палітбюро ЦК ВКП(б) і кіраўнікоў партыі і ўрада БССР тт. ГІКАЛО, ГАЛАДЗЕДА, ЧАРВЯКОВА. Для ўпрыгожання горада падрыхтавана вялікая колькасць кветак. Чакаецца прыезд больш як 1500 гасцей з брацкіх рэспублік.

Усенароднае свята пачнецца ў Менску 10 ліпеня. Вечарам адбудзецца ўрачысты пленум менскага горсавета. 11 ліпеня абвешчаны ўрадам БССР нерабочым днем. Ва ўсей рэспубліцы ў гэты дзень адбудуцца ўрачыстыя сходы ў калгасах, пленумы сельсаветаў і раенныя злеты брыгадзіраў і знатных людзей калгасаў. 11 ліпеня днем у Менску адбудзецца грандыезная агульнагарадская дэманстрацыя. У той самы дзень вечарам адкрыецца юбілейная сессія ЦВК на якой рэспубліцы будзе ўручаны ордэн Леніна. 12 ліпеня - дзень масавых гулянняў.

Арганізуецца грандыезная агульнагарадская масоўка, у якой прыме удзел каля 20 тыс. чалавек. Тут былыя чырвоныя партызаны падзеляцца ўспамінамі аб барацьбе за вызваленне Беларусі. На стадыене "Дынама" - вялікае фізкультурнае свята, у якім удзельнічае звыш 1500 фізкультурнікаў.

М.И.Калинин, А.Г.Червяков, Н.М.Голодед, Н.Ф.Гикало, Д.И.Волкович на трибуне у Дома правительства во время демонстрации трудящихся г. Минска, в честь награждения БССР орденом Ленина. 11 июля 1935 года.
М.И.Калинин, А.Г.Червяков, Н.М.Голодед, Н.Ф.Гикало, Д.И.Волкович на трибуне у Дома правительства во время демонстрации трудящихся г. Минска, в честь награждения БССР орденом Ленина. 11 июля 1935 года.

14 ліпеня: Усесаюзны стараста тав. Калінін у калгасе "Новы шлях". Днем, 12 ліпеня ўсесаюзны стараста Міхаіл Іванавіч Калінін разам з тт. Гікало, Галадзедам, Чарвяковым, Рыскіным і інш. наведалі калгас "Новы шлях" Астрашыцка-Гарадзецкага сельсавета Менскага раена. Сустракаць дарагіх гасцей сабраліся больш тысячы калгаснікаў. Па дарозе былі выстаўлены піянерскія ганаровыя пасты. З вялікай радасцю віталі калгаснікі ўсесаюзнага старасту тав.Калініна і кіраўнікоў ордэнаноснай БССР тт. Гікало, Галадзеда, Чарвякова. Вокліч: "Няхай жыве ўсесаюзны стараста Міхаіл Іванавіч! Няхай жыве наш дарагі Сталін!" пакрываецца доўга незмаўкаючымі апладысментамі і крыкамі "Ура".

Міхаіл Іванавіч ў гутарцы з калгаснікамі цікавіўся іх жыццем, іх працай. Тав. Калінін сказаў:"Я многае ад вас не хочу. Хочу толькі каб вы далі з гектара не менш 100 пудоў зернавых. Магчымасці для гэтага ў вас есць". Старыя калгаснікі, лепшыя ўдарнікі запэўнілі ўсесаюзнага старасту, што яго наказ будзе выканан.

Тав. Калінін з калгаснікамі гутарыў больш гадзіны. Пасля з невялікай прамовай выступіў старшыня ЦВК БССР тав. Чарвякоў, які запэўніў усесаюзнага старасту, што калгаснікі арцелі з гонарам выканаюць узятае абавязацельства.-0-

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