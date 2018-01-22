К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Искрометная сатира Теревсата

Уникальным явлением в деятельности информационных служб стало создание в Витебске Театра революционной сатиры. Идея его организации пришла руководителю Витебского отделения Российского телеграфного агентства (ВитРОСТА), поэту-сатирику Михаилу Пустынину, задумавшему оживить "Окна РОСТА" - агитационные плакаты, создаваемые местными поэтами и художниками, работавшими в системе РОСТА.

Из "Журнала Витебского отделения РОСТА". №1, 1921 год

В первом номере журнала Витебского отделения РОСТА 1921 года о деятельности театра сообщается:

"Витебское отделение "Роста", расширяя свою агитационную деятельность, выражавшуюся в издании и распространении иллюстрированных плакатов, журналов и листовок, отвечавших злобе политического дня, перебрасывает свою работу также и на подмостки театра.

В то время, как все виды агитации - листовки, прокламации, лозунги, плакаты, сборники, брошюры и журналы - служили делу революции, отражая политические злобы, - театр жил "допотопной" жизнью мелодрам и комедий, написанных задолго до революции, в обстановке "мирного жития"…

И вот, вместо "приличных" пьес, предназначенных для наших прабабушек, стали репетироваться, написанные "под горячую руку" номера, пропитанные ядом революционной сатиры, и из пыльного театрального архива стали выволакиваться на свет божий и треуголка Колчака и пышные эполеты Врангеля, и парадный мундир Булак-Балаховича и бандура атамана Петлюры...

Все, что есть в революционной печи, - на подмостки мечи!

И недаром театр Революционной Сатиры своим символом выбрал, отбросив "маски" и "котурны", - простую метлу.

Она не будет праздно лежать в театральном углу, затянутая паутиной; эта метла будет гулять, по головам белогвардейцев, сшибая с них большие и малые короны, и под ее острые прутья попадет все, что лежит на красной дороге, мешая по ней шествовать работникам Революции...

В заключение я приведу свой приказ актерам Теревсата.

Приказ актерам Теревсата:

Чтоб жизни сор смести до тла,

Для вас всегда пусть будет свята -

Обыкновенная метла!"

Из "Журнала Витебского отделения РОСТА". №1, 1921 год

С открытием театра журналисты Витебского отделения РОСТА стали актерами и частыми гостями в воинских частях Западного фронта, в деревнях.

Программа Теревсата обычно состояла из нескольких номеров и длилась от тридцати минут до полутора часов. Представлению предшествовал доклад, затем традиционный марш, после - декламация. Во время спектакля зачитывали телеграммы с фронта. Само представление включало стихи о мировой революции и частушки. В программе были одноактные агитпьесы ("Блокада", "Сонливый солдат"), политсатиры ("Ковчег Теревсата", "Письмо Ллойд Джорджу"), пародии ("Ария современного Мефистофеля"), инсценированные карикатуры "Окон РОСТА", куплеты, частушки, пляски.

Оформлял номера Марк Шагал. Он писал задники для агитпьес, создавал эскизы костюмов и грима, разрисовывал щиты и ширмы для тантаморесок. Например, для тантаморески "На распутье" была написана композиция, пародирующая знаменитую картину В.Васнецова "Три богатыря": в отверстия на месте лиц исполнители вставляли головы, и получался плакат с живыми изображениями.

О первых годах работы отделения РОСТА в Витебске вспоминает участник событий тех лет, один из первых ростовцев Александр Исбах, ставший впоследствии московским журналистом и писателем:

"Бюллетени РОСТА издавались в каждом уезде. В Полоцке, Сенно, Орше, Невеле, Городке, Лепеле, Дриссе. Они были и двухстраничные и совсем миниатюрные, величиной в носовой платок, печатались на грубой, оберточной и на тонкой папиросной бумаге всех цветов. Но выходили регулярно, заменяли периодическую местную прессу, и вокруг них создавался свой рабкоровский и селькоровский актив.

А на Соборной площади Витебска и в городском театре мы регулярно выпускали световые и устные газеты. Это были даже не газеты, а своеобразные театрализованные альманахи…

Лето 1921 года в нашем городе ознаменовалось расцветом литературы и искусства. Особенно гордились мы театром революционной сатиры, созданным при РОСТА…

Мы сочиняли сатирические скетчи, комедии, инсценировки, фельетоны. Привлекали лучших молодых актеров. Все это было порой сумбурно, примитивно, часто наивно. Но молодо. Энтузиазма у нас было хоть отбавляй. Мы разъезжали по клубам, по красноармейским частям. Нас уже знал весь город.

Вот на дребезжащем грузовике въезжаем мы в рабочий поселок. Перед нами огромный барак. Самодельная деревянная эстрада. В сторожке приготовлено скромное угощение для "актеров": несколько ломтиков хлеба, намазанных - шутка сказать! - кетовой икрой. Мы быстро поглощаем угощение, расставляем нехитрую декорацию. Поднимается занавес. Сотни зрителей приветствуют нас, а весь коллектив наш (даже солидный Пустынин) выезжает на метлах и запевает боевой марш (слова того же Пустынина):

Пусть развеселым задирой

Будет наш Теревсат!

Пусть искрометной сатирой

Клеймит он тех, кто хочет назад!

Мы победим скуку серую -

Веруем в то горячо!

Мы с нашей радостной верою

Метлы возьмем на плечо...

Метлы в наших руках играли символическую роль: мы выметали всевозможный хлам и нечисть". /Исбах А. Начало РОСТА. - "Журналист". - 1968. - №5./

Из "Журнала Витебского отделения РОСТА". №1, 1921 год

Витебский Театр революционной сатиры стал первым в Советской России агитационно-пропагандистским театром миниатюр. Он проложил путь целому направлению. Свои Теревсаты появились в Ленинграде, Одессе, Тифлисе, Баку и других городах. Летом 1920 года Театр революционной сатиры из Витебска переехал в Москву. В июне 1922 года он был преобразован в Театр Революции.-0-