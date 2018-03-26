К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Из Гомеля в столицу

Великая Отечественная война. Советские воины на границе РСФСР и БССР. Сентябрь 1943 года

Во второй половине 1943 года Советская Армия освободила от немецких оккупантов первые населенные пункты Беларуси. 26 ноября Москва салютовала доблестным воинам Белорусского фронта, которые освободили Гомель.

Деятельность БЕЛТА была возобновлена постановлением Совнаркома Белорусской ССР от 22 февраля 1944 года. В марте Совнарком БССР утвердил положение о БЕЛТА и назначил ответственным руководителем агентства А. Третьякова.

Первоначально БЕЛТА разместилась в Новобелице, пригороде Гомеля. "Для агентства Совнарком отвел две комнаты, отпустил безвозвратно 15000 рублей на организационные расходы, и на этом его помощь закончилась. Третья комната в квартире занимается посторонними жильцами, которые мешают работе, особенно приему вечерних и ночных радиосеансов. Были случаи, когда сеансы по этой причине срывались" /Из докладной записки Третьякова на имя заместителей ответственного руководителя ТАСС П.А.Обухова и А.А.Красных, 1 апреля 1944 года/.

Быстро наладить нормальную работу не позволяли и другие технические и хозяйственные проблемы. Остро стояла кадровая проблема. Тем не менее с 10 марта 1944 года агентство стало снабжать газеты информацией, ежедневно выпуская вестники республиканской и областной информации. С этого же времени стали принимать дневной и вечерний радиосеансы и издавать дневной и вечерний выпуски союзной и иностранной информации. По данным, представленным Третьяковым, в республиканских газетах с момента начала деятельности агентства было помещено 75% информации, республиканское радио использовало вестники на 100%.

"В апреле мы переезжаем из Ново-Белицы в Гомель. Нам там дают отдельный домик. Это уже будет лучше. Наш адрес такой: г.Гомель, 3-е почтовое отделение, улица Войкова, 89, БЕЛТА. Телефон: Радуга-4", - писал Третьяков.

Советские танки на улицах освобожденного Минска. 3 июля 1944 года

После освобождения Минска Белорусское телеграфное агентство сразу же переехало из Гомеля в столицу. Центральный аппарат БЕЛТА разместился в четырех комнатах жилого дома № 30 по улице Республиканской (ныне улица Романовская слобода).

С момента возобновления своей деятельности Белорусское телеграфное агентство главное внимание уделяло информации о возрождении мирной жизни в освобожденных районах. Сообщения корреспондентов БЕЛТА сохранили картину первых месяцев без войны: большие заботы и первые маленькие победы жителей белорусских городов и сел, желание приблизить долгожданный разгром ненавистного врага, помощь советских республик освобожденным районам.

1944 год: Машыны і інвентар. З раду заводаў сельскагаспадарчага машынабудаўніцтва краіны ў Беларусь прыбываюць сельскагаспадарчыя машыны і інвентар. З Алтайскага сельмашзавода прыбыло звыш тысячы конных плугоў, з Любарэцкага завода - 100 жняярак, 100 сенакасілак, 175 сартыровак, з Разанскага сельмашзавода - 500 акучнікаў.

Для МТС рэспублікі паступіла таксама вялікая партыя розных інструментаў, сартавога жалеза і іншых матэрыялаў, неабходных для рамонту трактароў і прычэпнага інвентара.

14 сакавіка, Церахаўка: Адноўлена вялікая частка школ. З 55 школ, якія працавалі ў раёне да вайны, адноўлена ўжо 47, у тым ліку адна сярэдняя і восем няпоўных сярэдніх. У школах навучаецца 5272 дзяцей. Школы размешчаны ва ўноў прыстасаваных памяшканнях.

Хлеб фронту. Август 1944 года

30 сакавіка, Журавічы: На будаўніцтва эскадрыльі самалётаў. Калгаснікі раёна унеслі на будаўніцтва эскадрыльі самалётаў "Сталінец Беларусі" 269 тысяч рублёў. Калгаснікі сельгасарцелей Свержаньскага сельсавета за адзін дзень сабралі звыш 20 тысяч рублей. У радзе калгасаў у фонд будаўніцтва самалётаў уносяцца зерне і другія прадукты. Калгаснікі сельгасарцелі "Першы ўдарнік" унеслі 166 цэнтнераў зерня.

4 красавіка: 700 тысяч рублёў на абарону Радзімы. Рабочыя Свяцілавіцкага раёна Гомельскай вобласці унеслі ў кантору Дзяржбанка 700 тысяч рублёў у фонд абароны Радзімы. Апрача гэтага калгаснікі здалі ў фонд пабудовы танкаў 300 пудоў хлеба.

275 тысяч рублёў і 90 пудоў хлеба у фонд абароны ўнеслі працоўныя Будакашалёўскага раёна. З кожным днём растуць узносы працоўных.

20 мая, Мазыр: Аднаўляецца Палескі драматычны тэатр. Пачалося абсталяванне абласнога драматычнага тэатра. Завозяцца бутафорыя, касцюмы, дэкарацыі. Днямі прыязджае трупа артыстаў. Прыехаў рэжысёр тэатра Ю.М. Сурыкаў.

11 чэрвеня, Клімавічы: Каштоўная ініцыятыва. Каштоўную ініцыятыву праявілі вучні Гулявіцкай няпоўнай сярэдняй школы. Яны вырашылі для аднаўлення калгаснай птушкафермы вырасціць па 2 курыцы і ўвосень здаць іх ў калгас. Піянеры і школьнікі вырошчваюць 185 курэй.

Минский станкостроительный завод имени Кирова. Восстановление и реконструкция механического цеха. 1944 год

ПО РЕСПУБЛИКЕ

МОЗЫРЬ. Более 300 юношей учатся в артелях промкооперации Полесья различным специальностям. 120 учеников хорошо овладели гончарным, швейным и сапожным ремеслом и переведены на самостоятельную работу.

ПРУЖАНЫ. Состоялось открытие кинотеатра "Советская Белорусь". Его восстановили комсомольцы и молодежь районного центра. С огромным успехом в кинотеатре демонстрировались фильмы "Радуга", "Партизаны в степях Украины", "Подводная лодка Т-9".

МОГИЛЁВ. Большая работа по повышению квалификации педагогов ведется институтом усовершенствования учителей.

Здесь систематически проводятся различные доклады и лекции, даются консультации по методике работы с учащимися.

ГРЕССК. Немецко-фашистские варвары разграбили и уничтожили имущество сельской кооперации. С первых дней освобождения района начала восстанавливаться сеть

потребительской кооперации. Сейчас в районе работает 18 сельских магазинов.

ГОМЕЛЬ. Возобновила работу ветеринарная лечебница. Здесь имеется стационар и газокамера. Лечебница в достаточном количестве обеспечена медикаментами и инструментами, укомплектована квалифицированными специалистами.

КУРИНЕЦ. С каждым днем растет книжный фонд районной библиотеки. Комсомольцы и молодежь района собрали более 900 экземпляров различных книг, среди которых имеются ценнейшие произведения русских классиков.

("Советская Белоруссия", 3 октября 1944 года).-0-