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К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Как праздновали 50-летие БССР

Общество 13.08.2018 | 11:18
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" Новости темы К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
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1968 год в республике прошел под знаком подготовки к празднованию 50-летия образования БССР, которое отмечалось 1 января 1969 года. По всей республике широко развернулось социалистическое соревнование за досрочное выполнение производственных планов. К знаменательной дате в Минске было построено здание ВДНХ БССР.

Будучи центральным информационным органом БССР, БЕЛТА всесторонне освещала трудовые подвиги рабочих, крестьян, интеллигенции, рассказывала об их борьбе за успешное выполнение обязательств, взятых в честь юбилея, и подробно информировала общественность о мероприятиях, посвященных 50-летию образования республики. Самые главные из них состоялись в конце декабря 1968 года - накануне торжественной даты.

"Совет Министров БССР присвоил имя 50-летия Белорусской ССР Витебскому ковровому комбинату Министерства легкой промышленности БССР и Полоцкому химическому комбинату Управления химической промышленности при Совете Министров БССР. Впредь их будут именовать: Витебский ковровый комбинат имени 50-летия Белорусской ССР; Полоцкий химический комбинат имени 50-летия Белорусской ССР", - сообщала БЕЛТА 27 декабря 1968 года.

На Витебском ковровом комбинате имени 50-летия БССР. 1979 год
На Витебском ковровом комбинате имени 50-летия БССР. 1979 год

Газеты республики опубликовали переданный по каналам агентства Указ Президиума Верховного Совета СССР "О награждении Белорусской Советской Социалистической Республики орденом Октябрьской Революции":

За большие заслуги трудящихся Белоруской ССР в революционном движении, в Великой Октябрьской социалистической революции, в создании и упрочении первого в мире социалистического многонационального государства - Союза Советских Социалистических Республик, за мужество и героизм, проявленные в боях с врагами нашей Родины, и успехи в коммунистическом строительстве наградить Белорусскую Советскую Социалистическую Республику орденом Октябрьской Революции.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР

Н.Подгорный

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

М.Георгадзе

Москва, Кремль, 27 декабря 1968 г.

Для участия в торжествах в честь 50-летия в Минск приехали делегации союзных республик: Молдавской ССР, Эстонской ССР, Узбекской ССР, Азербайджанской ССР, а также делегации Ленинграда, Москвы, Вооруженных Сил СССР.

"27 декабря в Минск для участия в праздновании 50-летия БССР и Компартии Белоруссии прибыл Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л.И.Брежнев…

Товарищу Л.И.Брежневу были преподнесены хлеб-соль, цветы.

Товарищ Л.И. Брежнев и встречавшие его лица садятся в машины и направляются в город. По пути следования тысячи минчан сердечно приветствуют дорогого гостя", - сообщал с места событий наш корреспондент.

Здание ВДНХ БССР. Август 1970 года
Здание ВДНХ БССР. Август 1970 года

К знаменательной дате было приурочено открытие ВДНХ Белорусской ССР:

"В Минске 27 декабря состоялось открытие Выставки достижений народного хозяйства Белорусской ССР.

Сюда прибыли Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И.Брежнев, член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Совета Министров РСФСР Г.И.Воронов, член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК КП Украины П.Е.Шелест, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь Московского горкома КПСС В.В.Гришин, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый Секретарь ЦК КП Белоруссии П.М.Машеров, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК КП Грузии В.П.Мжаванадзе и др.

Председатель Совета Министров БССР Т.Я.Киселев произнес краткую вступительную речь и от имени присутствующих попросил Генерального секретаря ЦК КПС Л.И.Брежнева открыть выставку.

Товарищ Л.И.Брежнев под аплодисменты собравшихся перерезает алую ленточку у входа в павильон.

Начинается осмотр выставки. После осмотра Л.И.Брежнев оставил в Книге отзывов следующую запись:

"Выставка достижений народного хозяйства Белоруссии - яркая иллюстрация бурного развития производительных сил республики, науки и культуры, талантов и дарований белорусского народа, который в советское время в полной мере проявил себя как народ-борец, народ-патриот, народ-созидатель. Желаю трудящимся Белоруссии новых больших успехов в коммунистическом строительстве".

Минск. Празднование 50-летия образования КПБ и БССР. Демонстрация трудящихся. На трибуне Центральной площади. Декабрь 1968 года
Минск. Празднование 50-летия образования КПБ и БССР. Демонстрация трудящихся. На трибуне Центральной площади. Декабрь 1968 года

29 декабря 1968 года на Центральной площади (ныне - Октябрьская площадь) Минска состоялся военный парад и демонстрация трудящихся. Вечером того же дня прошел праздничный прием, который Центральный Комитет Коммунистической партии Белоруссии, Президиум Верховного Совета БССР и Совет Министров БССР устроили в честь 50-летия Белорусской ССР и Компартии Белоруссии.

"На приеме были Л.И.Брежнев, Г.И.Воронов, П.Е.Шелест, В.В.Гришин, П.М.Машеров, В.П.Мжаванадзе, Ш.П.Рашидов, В.В.Щербицкий, делегации союзных республик и городов-героев, принимавших участие в юбилейных торжествах, руководители Компартии и правительства республики, члены и кандидаты в члены ЦК КП Белоруссии, члены Ревизионной комиссии КП Белоруссии, депутаты Верховных Советов СССР и БССР, ветераны партии, активные участники Октябрьской революции и гражданской войны, руководящие работники республиканских министерств и ведомств, передовики промышленности и сельского хозяйства, деятели науки и культуры, воины Советской Армии.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И.Брежнев и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК КП Белоруссии П.М.Машеров обратились к участникам приема со словами горячих поздравлений и сердечных пожеланий.

Прием прошел в исключительно сердечной, теплой, братской обстановке".

Подводя итоги праздничных мероприятий, корреспонденты БЕЛТА передавали: "В торжество животворной дружбы народов нашей необъятной Родины, в яркую демонстрацию сплочения советского народа вокруг родной Коммунистической партии и ее ленинского Центрального Комитета вылилось празднование 50-летия Советской Белоруссии, Коммунистической партии республики. Радость трудящихся нашей трижды орденоносной Белоруссии по-братски разделили представители всех республик страны, городов-героев.

Посланцы многонациональной советской семьи были дорогими и желанными гостями коллективов промышленных предприятий, учебных и научных учреждений столицы Белоруссии - Минска. Везде, где появлялись наши друзья, им оказывался братский прием, проходили многолюдные митинги дружбы. Гости Минска осмотрели достопримечательности города, побывали в музеях, отдали дань светлой памяти погибшим воинам Советской Армии и партизанам. Прибывшие на торжества делегации приняли участие в состоявшемся 28 декабря торжественном заседании ЦК Компартии Белоруссии и Верховного Совета Белорусской ССР, а 29 декабря - присутствовали на праздничном параде войск и демонстрации трудящихся города Минска".-0-

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