К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Как строилась работа агентства после войны

О восстановлении агентства в послевоенный период рассказывает редактор Павел Николаевич Тормосов, который работал в БЕЛТА с 1944 по 1951 год: "То памятное время всегда, как живое, стоит перед глазами.

… Шел 1944-й год. Я работал тогда в Архангельске, в окружной военной газете. Каждый день мы с нетерпением ждали сообщений Совинформбюро. Еще бы: ведь шло изгнание нечисти с советской земли!

Однажды нас собрали и сказали: требуются люди для работы в освобождаемых районах. Как раз в это время бывший собкор ТАСС по Архангельской области А.М.Третьяков формировал группу журналистов для Белоруссии. Так я попал в число тех, кому предстояло снова возобновить работу БЕЛТА, прерванную оккупацией республики. Я получил должность редактора.

Помню, 6 июня 1944 года я прибыл в Новобелицу, пригород Гомеля. Сразу же, буквально с колес пришлось включаться в работу. Уже вечером в Москву, в ТАСС по военному полевому телефону ушло первое сообщение.

Собирать и писать материалы приходилось в тяжелейших условиях. Единственной "мебелью" были пустые ящики, которые использовались "универсально" - и как столы, и как стулья. Об электрическом освещении могли только мечтать.

3 июля была освобождена столица Советской Белоруссии. Вслед за наступающими советскими войсками в эшелоне ЦК КП(б)Б приехали и мы, белтовцы, - небольшая группа журналистов, две машинистки, завхоз и т.д. Наше техническое оснащение составляли старые пишущие машинки … радиоприемник.

По прибытии в Минск для размещения агентства было найдено временное помещение на площади Свободы. Разместились мы в случайно уцелевшем здании, в трех или четырех комнатах на разных этажах. На республику материалы передавались медленной диктовкой по радио, а в ТАСС - по ВЧ. Из Москвы информацию также принимали по радио.

Несколько позже в горисполкоме нам подсказали, что можем по своему усмотрению подыскать новое, более просторное помещение. Так мы обосновались на улице Республиканской.

В то время я был редактором информации для ТАСС. На год устанавливались задания, сколько материалов послать. План обычно перевыполнялся.

В 1951 году меня перевели собственным корреспондентом "Медицинской газеты" по Белорусской ССР. Но годы, отданные БЕЛТА, никогда не забудутся". (Минск, 1981 год).-0-

На улицах освобожденного Минска 3 июля 1944 года

Остатки жилых и административных зданий на площади Свободы, разрушенных в 1941 году. Минск, 1947 год

Стахановская бригада каменщиков П.Дудко за постройкой жилого дома для рабочих и служащих Минского тракторного завода. Минск, 1947 год