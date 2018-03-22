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К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Колокола Хатыни

Общество 22.03.2018 | 09:45
Хатынь. Жизнь не убить. 5 мая 1977 года
Хатынь. Жизнь не убить. 5 мая 1977 года
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22 марта 1943 года в Хатыни - небольшой деревне под Логойском внезапно и навсегда остановился бег времени - 149 ее жителей, в том числе 75 детей, были заживо сожжены карателями, после чего Хатынь пополнила скорбный список сотен белорусских поселений, уничтоженных нацистами в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня нет деревни Хатынь, но есть мемориальный комплекс "Хатынь". Он создавался на протяжении трех лет. На месте кровавой трагедии был возведен архитектурно-скульптурный ансамбль под открытым небом в память увековечения жертв фашизма на территории Беларуси в 1941-1945 годах. Он стал трагическим символом многострадальной Беларуси, воплотившим в себя боль и скорбь погибших. Мемориал был открыт 5 июля 1969 года и стал местом всенародного поклонения.

За годы, прошедшие со времени открытия мемориала, корреспондентами БЕЛТА написаны многие и многие строки о самой Хатыни и Государственном мемориальном комплексе, фотокорреспонденты агентства создали его фотоисторию. В нашей подборке - лишь малая часть архивных фото БЕЛТА, рассказывающих о вехах развития мемориала.

Хатынь. Свой нелегкий рассказ ведет единственный взрослый свидетель трагедии Иосиф Иосифович Каминский. Апрель 1969 года
Хатынь. Свой нелегкий рассказ ведет единственный взрослый свидетель трагедии Иосиф Иосифович Каминский. Апрель 1969 года

Открытие мемориального комплекса "Хатынь". Выступает И.И.Каминский. 5 июля 1969 года
Открытие мемориального комплекса "Хатынь". Выступает И.И.Каминский. 5 июля 1969 года

В день открытия мемориального комплекса "Хатынь". 5 июля 1969 года
В день открытия мемориального комплекса "Хатынь". 5 июля 1969 года

В канун празднования 25-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков состоялась закладка в урны мемориального комплекса “Хатынь” земли из 136 белорусских деревень, полностью уничтоженных фашистскими оккупантами и не возрожденных после войны. Июль 1969 года
В канун празднования 25-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков состоялась закладка в урны мемориального комплекса “Хатынь” земли из 136 белорусских деревень, полностью уничтоженных фашистскими оккупантами и не возрожденных после войны. Июль 1969 года

Мемориальный комплекс "Хатынь". Сентябрь 1973 года
Мемориальный комплекс "Хатынь". Сентябрь 1973 года

Массовый митинг памяти жертв фашизма в мемориальном комплексе "Хатынь". 30 июня 1974 года
Массовый митинг памяти жертв фашизма в мемориальном комплексе "Хатынь". 30 июня 1974 года

Президент США Ричард М.Никсон во время посещения мемориального комплекса "Хатынь". 1 июля 1974 года
Президент США Ричард М.Никсон во время посещения мемориального комплекса "Хатынь". 1 июля 1974 года

Советские писатели К.Симонов и А.Чаковский во время осмотра мемориального комплекса "Хатынь". 28 февраля 1975 года
Советские писатели К.Симонов и А.Чаковский во время осмотра мемориального комплекса "Хатынь". 28 февраля 1975 года

Генеральный секретарь ООН Перес де Куэльяр во время посещения мемориального комплекса "Хатынь". 25 июня 1987 года
Генеральный секретарь ООН Перес де Куэльяр во время посещения мемориального комплекса "Хатынь". 25 июня 1987 года

В мемориальном комплексе "Хатынь". Июль 1987 года
В мемориальном комплексе "Хатынь". Июль 1987 года

В мемориальном комплексе "Хатынь". Июль 1987 года
В мемориальном комплексе "Хатынь". Июль 1987 года

Пребывание в Беларуси генерального секретаря Французской коммунистической партии Жоржа Марше. 25 сентября 1989 года
Пребывание в Беларуси генерального секретаря Французской коммунистической партии Жоржа Марше. 25 сентября 1989 года

Хатынь. Чудом оставшиеся в живых в тот день 1943 года В.А.Желобкович, брат и сестра В.А. и С.А. Яскевичи на месте, где была усадьба и дом Яскевичей. 1994 год
Хатынь. Чудом оставшиеся в живых в тот день 1943 года В.А.Желобкович, брат и сестра В.А. и С.А. Яскевичи на месте, где была усадьба и дом Яскевичей. 1994 год

Мемориальный комплекс "Хатынь". Возложение венков в 55-ю годовщину трагедии Хатыни. 23 марта 1998 года
Мемориальный комплекс "Хатынь". Возложение венков в 55-ю годовщину трагедии Хатыни. 23 марта 1998 года

Колокола "Хатыни". В год проведения реставрации комплекса. Март 2004 года
Колокола "Хатыни". В год проведения реставрации комплекса. Март 2004 года

"Хатынь". Май 2017 года
"Хатынь". Май 2017 года

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