К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Колокола Хатыни

Хатынь. Жизнь не убить. 5 мая 1977 года

22 марта 1943 года в Хатыни - небольшой деревне под Логойском внезапно и навсегда остановился бег времени - 149 ее жителей, в том числе 75 детей, были заживо сожжены карателями, после чего Хатынь пополнила скорбный список сотен белорусских поселений, уничтоженных нацистами в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня нет деревни Хатынь, но есть мемориальный комплекс "Хатынь". Он создавался на протяжении трех лет. На месте кровавой трагедии был возведен архитектурно-скульптурный ансамбль под открытым небом в память увековечения жертв фашизма на территории Беларуси в 1941-1945 годах. Он стал трагическим символом многострадальной Беларуси, воплотившим в себя боль и скорбь погибших. Мемориал был открыт 5 июля 1969 года и стал местом всенародного поклонения.

За годы, прошедшие со времени открытия мемориала, корреспондентами БЕЛТА написаны многие и многие строки о самой Хатыни и Государственном мемориальном комплексе, фотокорреспонденты агентства создали его фотоисторию. В нашей подборке - лишь малая часть архивных фото БЕЛТА, рассказывающих о вехах развития мемориала.

Хатынь. Свой нелегкий рассказ ведет единственный взрослый свидетель трагедии Иосиф Иосифович Каминский. Апрель 1969 года

Открытие мемориального комплекса "Хатынь". Выступает И.И.Каминский. 5 июля 1969 года

В день открытия мемориального комплекса "Хатынь". 5 июля 1969 года

В канун празднования 25-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков состоялась закладка в урны мемориального комплекса “Хатынь” земли из 136 белорусских деревень, полностью уничтоженных фашистскими оккупантами и не возрожденных после войны. Июль 1969 года

Мемориальный комплекс "Хатынь". Сентябрь 1973 года

Массовый митинг памяти жертв фашизма в мемориальном комплексе "Хатынь". 30 июня 1974 года

Президент США Ричард М.Никсон во время посещения мемориального комплекса "Хатынь". 1 июля 1974 года

Советские писатели К.Симонов и А.Чаковский во время осмотра мемориального комплекса "Хатынь". 28 февраля 1975 года

Генеральный секретарь ООН Перес де Куэльяр во время посещения мемориального комплекса "Хатынь". 25 июня 1987 года

В мемориальном комплексе "Хатынь". Июль 1987 года

В мемориальном комплексе "Хатынь". Июль 1987 года

Пребывание в Беларуси генерального секретаря Французской коммунистической партии Жоржа Марше. 25 сентября 1989 года

Хатынь. Чудом оставшиеся в живых в тот день 1943 года В.А.Желобкович, брат и сестра В.А. и С.А. Яскевичи на месте, где была усадьба и дом Яскевичей. 1994 год

Мемориальный комплекс "Хатынь". Возложение венков в 55-ю годовщину трагедии Хатыни. 23 марта 1998 года

Колокола "Хатыни". В год проведения реставрации комплекса. Март 2004 года

"Хатынь". Май 2017 года