К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Люди мира, на минуту встаньте!..

11 апреля по решению Организации Объединенных Наций отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В этот день в 1945 году в Бухенвальде произошло интернациональное восстание узников, которые захватили лагерь и удерживали его до прихода союзных войск.

Освенцим, Заксенхаузен, Дахау, Равенсбрюк, Майданек, Треблинка - эти и многие другие места на карте Европы были превращены в годы Второй мировой войны в жернова смерти, орудия массового физического уничтожения людей.

На территории Беларуси насчитывалось более 260 концентрационных лагерей. Наиболее крупные из них находились в Минске - в районе Немиги и Тростенце, а также в Озаричах, Гомеле, Полоцке, Бобруйске. В них были уничтожены свыше 1,4 млн человек.

За свои злодеяния гитлеровцы ответили на международном судебном процессе в Нюрнберге, который проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года. Открытые суды по наиболее жестоким военным преступлениям были проведены в городах советских республик на территории Советского Союза, в том числе в Минске, Бобруйске, Витебске и Гомеле.

Сообщения о судебных процессах над нацистами публиковала центральная и региональная пресса Советского Союза.

ПРОЦЕСС ГЛАВНЫХ НЕМЕЦКИХ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ В НЮРНБЕРГЕ

Нюрнберг, 28 января. На вечернем заседании Трибунала 28 января французский обвинитель Дюбосс продолжал допрос свидетеля-француза Верт, бывшего заключенного немецкого концентрационного лагеря в Маутхаузене.

Свидетель приводит подробности казни 47 союзных офицеров, которую он наблюдал в лагере. Эти офицеры-парашютисты были умерщвлены по обычной системе, принятой в лагере. Их заставляли исполнять самую трудную работу, то есть носить тяжелые камни, избивали, а затем гнали к колючей проволоке и убивали выстрелами из винтовок. Защитник СС и СД адвокат Бабелл, защитник подсудимого Кальтенбруннера адвокат Кауфман задают свидетелю ряд вопросов.

В зал заседания Трибунала вводят нового свидетеля со стороны французского обвинения доктора Виктора Дюпо, француза по национальности, кавалера орден почетного легиона, награжденного также медалью за участие в движении сопротивления. Он был заключен гитлеровцами в Бухенвальдский концентрационный лагерь в январе 1944 года и пробыл там до апреля 1945 года.

Свидетель дает показания о режиме концентрационного лагеря в Бухенвальде. Говоря о французах, заключенных в этом лагере, он замечает, что почти никто из них не был осужден судебными органами. Большинство французских заключенных было послано в лагерь после предварительного допроса. Ряд заключенных перед отправкой в лагерь даже не допрашивался. Свидетель показывает, что допросы проводились бесчеловечными методами: заключенных подвергали избиениям, опускали в ванну с холодной водой, подвешивали, зажимали в тиски, применяли к ним и другие виды истязаний. Дети подвергались пыткам на глазах родителей, а жены - на глазах мужей.

Целью режима, установленного в лагере, говорит свидетель, было истребление заключенных. Наиболее слабые здоровьем заключенные умирали от холода уже в карантине, куда их прежде всего помещали. После этого начиналось уничтожение заключенных посредством непосильного труда. Каждый месяц из заключенных отбирались специальные команды, которые отправлялись на особенно тяжелые работы. Потом в Бухенвальд возвращались грузовики с мертвецами.

Свидетель знакомит далее Трибунал с уничтожением заключенных в Бухенвальдском лагере посредством медицинских экспериментов над ними. Барак № 61 был предназначен для зверского убийства больных и слабых заключенных, которые уже не могли работать. Ежедневно в этом бараке уничтожалось путем впрыскиваний различных сильно действующих средств от 10 до 60 человек.

Свидетель сообщает, что после сжигания трупов пепел из крематориев собирался и разбрасывался на полях в окрестностях Бухенвальда для удобрения почвы…

(Из сообщения ТАСС в газете "Советская Белоруссия", январь 1946 года)

Судебный процесс над немецко-фашистскими преступниками в Белорусской ССР. Минск, 24 января 1946 года. Фото из журнала "Родина".

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

по делу о злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими преступниками в Белорусской ССР

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 17 ЯНВАРЯ

Вечернее заседание началось с допроса подсудимого Эрдманнсдорфа. Подсудимый дает подробные показания о действиях подчиненных ему частей с момента прибытия в Советский Союз и своей деятельности в должности коменданта Могилева и Могилевского укрепленного района.

22 марта 1944 года верховный штаб главного командования сухопутных сил германской армии на основании приказа Гитлера назначил Эрдманнсдорфа комендантом укрепленного района и гор. Могилева, он тотчас же отдал приказ сгонять население для строительства крепости, организовав для этой цели два лагеря. Полевая жандармерия организовала облавы на базарах, в домах, на улицах Могилева, и в короткий срок в лагери было согнано до 1.000 жителей города. По указанию Эрдманнсдорфа было взорвано 600 домов и уничтожены деревни вблизи линии обороны. По его приказу в Могилеве уничтожены 25 промышленных предприятий.

В апреле 1944 года в Минске у фельдмаршала Буша состоялось совещание комендантов укрепрайонов Могилева, Орши, Витебска, Борисова и других, где было решено создать охранные зоны вокруг укрепрайонов. Населенные пункты, находившиеся в охранной зоне, "освобождались от гражданского населения".

Тысячи мирных граждан лишались крова, подвергались издевательствам и уничтожению. Вскоре количество людей, согнанных для строительства оборонительных сооружений, достигло 4000 человек, а все нетрудоспособное население, более 6000 человек, было вывезено на восточный берег Днепра и должно было служить живым заслоном против наступающей Красной Армии.

Палач Эрдманнсдорф жестоко расправлялся не только с партизанами, но и с мирными гражданами, на которых падала хотя бы малейшая тень подозрения. Трижды предпринимались карательные экспедиции, учинявшие кровавые расправы над населением. Часть людей расстреливалась, а остальные отправлялись в германские концентрационные лагери.

Эрдманнсдорф был носителем судебной власти в Могилеве. Он утвердил 150 смертных приговоров для советских граждан и приговоры к высылке на работы в Германию.

26 июня 1944 г. Эрдманнсдорф приказал взорвать все промышленные предприятия, железнодорожное депо, мосты, электростанцию, водопровод, а через два дня он был взят в плен Красной Армией.

Судебным следствием устанавливается, что Эрдманнсдорф в числе немногих генералов был ознакомлен с приказом Гитлера о вероломном нападении Германии на Советский Союз еще за 10 дней до этого события.

Дальнейшим допросом устанавливается, что Эрдманнсдорф приказал расстреливать военнопленных комиссаров Красной Армии. Им было отправлено в немецкое рабство 10000 советских граждан. За свои кровавые злодеяния на территории СССР он получил немецкий крест в золоте и рыцарский крест...

Свидетель протоиерей церкви трех святителей города Могилева Радзинович показал, что на строительстве Могилевского укрепленного района население принуждалось работать до полного истощения. Тех, кто не мог выйти на работы, арестовывали и заключали в лагерь, а молодежь отправляли на каторгу в Германию.

Обессилевших от непосильного труда немцы раздевали и голыми, со связанными назад руками, ставили в витрину с надписью "саботажник".

Я лично видел такие "живые витрины", как их называли немцы...

(Сообщение БЕЛТА в газете "Советская Белоруссия", 19 января 1946 года).-0-