К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Мы все в ответе за нашу Беларусь

За годы суверенитета в Беларуси сложилась конституционная традиция: ежегодно Президент обращается с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Происходит это в Овальном зале, где собираются депутаты и сенаторы, члены правительства, министры, руководители крупных предприятий, дипломаты. Зародилась традиция в 1997 году.

24 ноября 1996 года состоялся республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, которые предусматривали создание двухпалатного парламента - Национального собрания, состоящего из Совета Республики и Палаты представителей. 13 января 1997 года открылась первая сессия Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь первого созыва.

11 апреля 1997 года Президент выступил с ежегодным Посланием Национальному собранию Республики Беларусь. Его тема звучала так: "Мы все в ответе за нашу Беларусь". В своем выступлении Президент заявил: "Мы - суверенное демократическое государство, строящее общество, которое будет основываться на принципах социально ориентированной рыночной экономики. Для нас социальная ориентация и экономики, и государства не популизм, не пустые слова, а действительно стержень, основа всей политики".

Сегодня сложно это представить, но средняя зарплата в стране в то время была $50. Понятно, что основными в Послании тогда стали социальные вопросы, продукты и жилье. Говоря о ближайших задачах по улучшению жизни в стране, Президент отметил: "Основные направления социально-экономического развития Республики Беларусь до 2000 года определяют ключевые подходы к решению стоящих перед республикой насущных проблем. Избранные нами приоритеты - экспорт, жилье, продовольствие - позволят в будущем не только оздоровить экономическую ситуацию в Беларуси, но и существенно расширить реальные права граждан".

На решение поставленных задач были направлены усилия реального сектора экономики. И сегодня, спустя 20 лет, в стране обеспечена продовольственная безопасность, кроме того, продукты являются прибыльной статьей экспорта. В строительной отрасли Беларуси за два десятилетия произошел значительный рост объемов строительства жилья. Промышленные предприятия строительной индустрии осуществляют экспорт основных стройматериалов, расширяется география экспорта проектных и строительных услуг. Белорусских специалистов хорошо знают в России, Туркменистане, Венесуэле, Азербайджане и других странах.

Каждое послание Президента - это срез ситуации в стране и четкие ориентиры на будущее. Ежегодно в Послании глава государства акцентирует внимание на актуальных вопросах современного развития и намечает стратегические направления государственной политики на ближайшую перспективу.-0-