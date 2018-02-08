К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Олимпийский огонь в Минске

19 июля 1980 года фирменным поездом "Белоруссия" из Москвы в Минск прибыл олимпийский огонь. Белорусская столица принимала отборочные матчи футбольных соревнований Московской Олимпиады-80. Везла олимпийский огонь в Минск гимнастка Ольга Корбут. На стадионе "Динамо" его зажег борец Александр Медведь.

XXII летние Олимпийские игры 1980 года были первыми в истории на территории Восточной Европы, а также стали первой Олимпиадой, проведенной в социалистической стране. К этому празднику готовились несколько лет. Ответственно подошла к главному спортивному событию и белорусская столица. Именно к Олимпиаде-80 была сдана автомобильная трасса Брест - Москва. Преобразился стадион "Динамо": были установлены гигантские мачты освещения и новое венгерское табло, надстроен второй ярус трибун, оборудованы комнаты для прессы.

Минский стадион "Динамо" во время торжественного открытия футбольного турнира Олимпиады-80. 20 июля 1980 года

Все этапы подготовки и проведения олимпийских соревнований в Минске освещали корреспонденты БЕЛТА, самые яркие моменты запечатлели фотокорреспонденты агентства.

ПРАЗДНИК СПОРТА, МИРА И ДРУЖБЫ

У столицы Игр XXII Олимпиады есть олимпийские спутники - Ленинград, Киев, Минск и Таллин. Как и Москва, они живут в эти дни событиями яркого всемирного праздника спорта. Ведь для атлетов нет соревнований значительнее Олимпийских игр, нет почетнее титула, чем чемпион Олимпиады. Именно эти состязания наиболее ярко аккумулируют силу и мужество, гармонию красоты и волю к победе - все, чем прекрасен спорт.

Столица Советской Белоруссии гостеприимно встретила участников группового турнира по футболу, которые в напряженной спортивной борьбе завоевали право выступать на Олимпиаде.

20 июля олимпийский огонь, "ночевавший" на Центральной площади белорусской столицы, продолжил свой путь к стадиону "Динамо". В торжественной обстановке спортсмен- разрядник, плотник-бетонщик СУ-16 стройтреста № 1 Леонид Бусько, работавший на реконструкции этого спортивного сооружения, зажег факел от огня чаши. Эстафета двинулась к улице Ленина, где ее приняла девятиклассница cpeдней школы №122 города Минска Алла Траховцева - чемпионка БССР, член сборной команды республики по легкой атлетике...

Пока продолжается эстафета, заглянем на минский стадион "Динамо". Главная спортивная арена республики, вмещающая более 50 тысяч зрителей, преобразилась. Минчане постарались сделать все, чтобы выступления гостей на футбольном поле были успешными, а их пребывание в нашем городе - приятным, радостным и запоминающимся.

Торжественное открытие олимпийского футбольного турнира на минском стадионе "Динамо". 20 июля 1980 года

Начинается красочный праздник-парад. Его открывают знаменосцы, несущие флаги расцвечивания.

Снова знакомая мелодия марша А. Пахмутовой "Старт дает Москва". Начинается совместное праздничное выступление знаменосцев с флагами расцвечивания, суворовцев-барабанщиков и девушек-барабанщиц. Упражнения спортсменов венчают звуки олимпийских фанфар. На электротабло возникают слова: "Город-герой Минск приветствует участников Олимпиады".

Торжественное открытие олимпийского футбольного турнира на минском стадионе "Динамо". 20 июля 1980 года

Из северных ворот девушки в сопровождении веселых Мишек-талисманов выносят таблички с названиями стран-участниц - Алжира, ГДР, Ирана, Национального олимпийского комитета Испании, Коста-Рики, Сирии, Финляндии, Югославии…

Олимпийский огонь на минском стадионе "Динамо" несет трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь. 20 июля 1980 года

Зональный футбольный турнир в Минске Игр XXII Олимпиады объявляется открытым… На беговой дорожке стадиона с факелом завершающего этапа эстафеты появляется один из выдающихся атлетов современности, трехкратный чемпион Олимпийских игр, семикратный чемпион мира, почетный гражданин города Минска Александр Медведь. В сопровождении ассистентов - известных гимнасток Г. Крыленко и Т. Трофимович - он направляется к чаше для олимпийского огня. Торжественно звучат фанфары. Затем наступает тишина.

Спортсмен зажигает олимпийский огонь. Праздничным фейерверком расцветает небо над чашей стадиона. На электротабло появляются слова "Быстрее. Выше. Сильнее".

(Сообщение БЕЛТА в газете "Физкультурник Белоруссии", 20 июля 1980 года).-0-