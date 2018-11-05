К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". От БелРОСТА до БЕЛТА

Белорусское телеграфное агентство всегда славилось своими людьми. Творческими, талантливыми, высокопрофессиональными. Для одних БЕЛТА стала стартовой площадкой, для других - школой жизни, а для кого-то - судьбой, как для Семена Моисеевича Лурье. Он пришел в БЕЛТА в 20-х годах ХХ века, работал корреспондентом, был участником Великой Отечественной войны, награжден медалями.

Об истории БЕЛТА и своей трудовой биографии в 1980 году Семен Моисеевич рассказывал так:

"Свою трудовую деятельность начал рассыльным республиканской газеты "Звязда" и Белорусского отделения Российского Телеграфного агентства - БелРОСТА. Размещались они тогда (1920 год) в одном помещении на улице Подгорной (ныне К.Маркса). Двумя годами позже начал работать в отделе, ведавшем поступающими из Москвы телеграммами РОСТА. Здесь они расшифровывались, а затем размножались для всех газет города.

С организацией в системе РОСТА Союзного коммерческого Телеграфного агентства - СоюзКТА, на корреспондента БелРОСТА в апреле 1924 года была возложена работа по организации и руководству деятельностью Белорусского коммерческого телеграфного агентства - БелКТа. К тому времени НЭП в основном уже сыграла свою положительную роль, и надо было развернуть государственную и кооперативную торговлю... Это вызвало необходимость иметь в стране разветвленную сеть корреспондентов-информаторов по освещению хода важнейшего этапа в жизни страны. Ежедневно по телеграфу и телефону в Москву передавались сообщения об излишках и нехватке товаров, о заключаемых на государственной товарной бирже торговых сделках между государственными и кооперативными организациями, движении рыночных цен, о количестве и характере привоза продуктов сельского хозяйства на рынки города и т.д.

Минск. 1929 год

Создание Телеграфного агентства Белорусской ССР - БЕЛТА было оформлено постановлением Совнаркома БССР в марте 1931 года. Хотя практическая деятельность агентства началась несколько раньше на базе упраздненного БелКТА. Были созданы соответствующие отраслевые отделы (редакции). Однако техническое оснащение оставляло желать лучшего. Вестники республиканской информации печатались на пишущей машинке в 6-7 экземплярах на папиросной бумаге. Для ТАСС ежедневно шифровались телеграммы с новостями о хозяйственном и культурном строительстве в республике, информация для окружных (областных) и районных газет диктовалась по радио. Все это требовало большой кропотливой технической работы. Поэтому иногда допускались неточности, ошибки. Но по мере укрепления агентства квалифицированными кадрами, повышения дисциплины труда, оснащения техникой этих казусов становилось все меньше. К 1934 году в БЕЛТА был установлен телетайп по приему информации ТАСС из Москвы.

Из года в год агентство набирало силу. В памяти встают развернутые сообщение о первом съезде колхозников Белоруссии в 1934 году, выборах в Верховный Совет СССР в 1936 году и в Верховный Совет БССР в 1938 году. Нашла место информация БЕЛТА в первой книге "День Мира" (27 сентября 1935 год), изданной по инициативе А.М.Горького.

Единоличники одного из населенных пунктов Беларуси подают заявление о вступлении в колхоз. 1931 год

Школа ликбеза. 1931 год

Силами агентства широко освещались вопросы индустриализации, коллективизации сельского хозяйства, культурного строительства, оборонно-массовой работы.

По мере социалистического и коммунистического строительства изменялись задачи, поставленные перед агентством, изменились размах, масштабы, техническая оснащенность. Неизменной была лишь основная задача работника БЕЛТА - на всех этапах развития нашего общества быть надежным помощником Ленинской партии, активным проводником ее политики в массах".-0-