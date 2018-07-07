К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Памятное интервью с Янкой Купалой

7 июля исполняется 136 лет со дня рождения народного поэта Беларуси Янки Купалы. О жизни и творчестве поэта корреспонденты БЕЛТА написали немало строк. Сегодня мы приводим воспоминания об одном из интервью с Иваном Доминиковичем. В архиве агентства их оставил ученый, доцент БГУ, автор книг и учебников по литературе Наум Исаакович Лапидус. Во времена своего студенчества он подрабатывал в БЕЛТА. Поездка на единственной в то время в БЕЛТА черной автомашине "М-1" к Янке Купале, встреча с поэтом произвели сильное впечатление на юного Наума Лапидуса.

Янка Купала. Ноябрь 1935 года. Фото БЕЛТА

События, о которых вспоминает автор, относятся к 1937 году, когда 18-20 июня экипаж самолета "АНТ-25" в составе Героев Советского Союза Чкалова, Байдукова и Белякова совершил первый беспосадочный перелет из СССР в США по маршруту Москва - Северный полюс - Ванкувер. 21 июня 1937 года об этом перелете написала газета "Правда":

Сообщение в газете "Правда" от 19 июня 1937 года

"Закончен величайший в истории перелет, равного которому не было и нет. Сбылась мечта человечества о воздушной дороге между материками через Северный полюс. У Портланда, в Соединенных Штатах Америки, опустился краснокрылый самолет героев, который всего шестьдесят три часа тому назад парил в утреннем московском небе…

Над Северным полюсом - мечтой человечества - пронеслись герои, приветствуемые первыми советскими жителями полюса. Над полюсом неприступности, где никогда еще ни один самолет не летал, продолжали свой триумфальный путь герои, и больше не стало "полюса неприступности": он побежден большевиками.

Над Северной Канадой, над вечными снегами Скалистых гор, над городами, портами и поселениями дружественных нам Соединенных Штатов Америки заалели крылья самолета героев - символ великого Советского Союза...

Страна восторженно приветствует Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова. Она гордится ими, своими отважными сынами. Они поставили непревзойденные рекорды мужества, отваги, выдержки, хладнокровия и умения, которые на долгие-долгие годы будут служить примером летчикам всех поколений..."

За комментариями по поводу этих событий по поручению руководства БЕЛТА Наум Лапидус обратился к классику белорусской литературы Янке Купале:

"В начале тридцатых годов я был студентом филологического факультета Ленинградского университета. Во время летних каникул приезжал в родной город Минск. Однажды я зашел в БЕЛТА, которое тогда помещалось рядом со зданием бывшего ГУМа на Советской улице Минска. Мне, как студенту-филологу, имевшему небольшой опыт газетной работы, предложили заменить временно одного из ушедших в отпуск литературных сотрудников агентства. Я попал под начало еще молодого совсем, но уже опытного С.М.Лурье, который отважился сделать из меня "репортерского волка". Я в это время зачитывался очерками и книгами "неистового репортера" Эгонс Эрвина Кина, исколесившего весь мир. Однако мне не сразу доверили делать "сенсационные репортажи", которые могли попасть не только в центральные газеты, но и в заграничные подписные издания. Поначалу мне поручили собирать материалы местной хроники, и я бывал очень рад, если хоть некоторые из них попадали в еженедельный "Бюллетень БЕЛТА".

Скоро я понял, что написать маленькую заметку в несколько строк бывает также трудно, а подчас и еще труднее, чем большой очерк или фельетон.

Но вот постепенно мне начали доверять все более сложные и ответственные задания. Вместе с С.М.Лурье однажды я писал отчет о первомайском параде в Минске (в тот год я приехал из Ленинграда на майские праздники в родной город), писал спортивные репортажи, беседовал с учеными и писателями.

Наши замечательные летчики Чкалов, Байдуков и Беляков совершили свой беспосадочный перелет Москва - Нью-Йорк. Когда это стало известно, меня вызвал ответственный руководитель БЕЛТА и предложил в самом срочном порядке (не позже, чем через 2 часа) встретиться с Янкой Купалой и записать его впечатление об этом беспримерном полете. Известная в журналистских кругах единственная в БЕЛТА черная автомашина "М-1" была предоставлена в мое распоряжение. (До этого случалось я пользовался или собственным транспортом "на своих двоих" или трамваем).

Через несколько минут я был в доме Янки Купалы на углу Пролетарской и Октябрьской улиц (в том месте сейчас находится музей его имени). Однако его домашние мне сообщили, что Ивана Доминиковича дома нет.

- Где же он? – спросил я с волнением, ибо срывалось выполнение очень важного задания.

- Не знаем, возможно, ушел на рыбалку, - ответили мне.

Я начал колесить на машине по тем местам, где обычно находились минские рыбаки. Но нигде Купалы не было. А между тем время для выполнения задания истекало. В самый последний момент, когда уже казалось, что не выполню редакционного поручения, я решил заехать в Дом писателя, который находился тогда на Советской улице.

И, - о радость, в вестибюле я лицом к лицу столкнулся с Янкой Купалой. Он куда-то спешил, но я его остановил и попросил написать экспромтом стихи о героическом перелете. Купала улыбнулся и сказал, что стихи экспромтом он писать не может. А на листе бумаги, который я заранее приготовил, и передал ему, он написал несколько теплых слов о замечательных летчиках, только вчера завершивших свой блистательный перелет.

Через 15-20 минут мое первое и единственное интервью с Янкой Купалой попало в "Бюллетень БЕЛТА", на следующий день оно было опубликовано во многих республиканских и центральных газетах. Я много лет хранил оригинал купаловской записи. Но во время войны эта и многие другие мои записи и материалы, связанные с работой в БЕЛТА, погибли". Минск, 1967 год.-0-