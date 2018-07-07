Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
7 июля 2018, Сб
+20°C
Переменная облачность EUR 2.3246
USD 1.9859
RUB 3.1447
Главное
Фото из архива Праздник "Купалье" в Александрии вновь собирает друзей на берегу Днепра
Культура
Встречи с населением позволяют на месте принять решение по сложным вопросам - Жевняк
Общество
На участие в ЦТ в резервные дни зарегистрировались 725 абитуриентов
Общество
"Магия": открыт первый в стране гипермаркет красоты, чистоты и гигиены
Общество
Высокий сезон: как не ошибиться с выбором турфирмы
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
В Лунинецком районе после вмешательства прокуратуры решили вопрос с освещением улиц
12:28 Происшествия
Число погибших из-за ливневых дождей в Японии увеличилось до 35 человек
12:08 В мире
В некоторых городах Украины может прекратиться подача питьевой воды
11:49 В мире
Страны СНГ будут оказывать друг другу правовую помощь в расследовании коррупционных дел
11:28 Общество
До 28 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 8 июля
11:27 Общество
Следствие проводит проверку по факту смертельной травмы рабочего на стройке под Минском
11:19 Происшествия
Беларусь реализует с международными партнерами масштабный проект по достижению ЦУР
11:18 Политика
Житель Бобруйска получил серьезные ожоги при ремонте машины в гараже
11:17 Происшествия
Правоохранители пресекли канал поставки наркотиков в Беларусь
11:12 Происшествия
Бизнес в Беларуси может использовать программные кассы для приема денег
11:05 Экономика
Начальник районной ИМНС в Гомеле за взятки указывал прекращать проверки
11:02 Происшествия
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Памятное интервью с Янкой Купалой
10:59 Общество
Новый автобусный маршрут в направлении 10-й детской поликлиники организован в Минске
10:58 Регионы
Спасатели пробурили более 100 отверстий в пещере Кхао Луанг, где блокированы школьники
10:53 В мире
Неизвестный поджег три автомобиля в Минске
10:52 Происшествия
В Бресте неизвестные подожгли венки в парке Воинов-интернационалистов
10:36 Происшествия
Витебчанин привез домой с рыбалки тротиловую шашку: эвакуировали 25 человек
10:35 Происшествия
Полноконтактный конный турнир станет эксклюзивом фестиваля "Наш Грюнвальд" в Дудутках
10:32 Культура
Белорус Алексей Александрович победил в толкании ядра на ЧЕ в Венгрии
10:16 Спорт
ВС Беларуси и Великобритании согласовали сотрудничество по контролю над вооружениями на 2019 год
10:09 Общество
Все новости
Темы
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
События в Украине События в Украине
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
Детское "Евровидение-2018" Детское "Евровидение-2018"
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Памятное интервью с Янкой Купалой

Общество 07.07.2018 | 10:59
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" Новости темы К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
Другие темы

7 июля исполняется 136 лет со дня рождения народного поэта Беларуси Янки Купалы. О жизни и творчестве поэта корреспонденты БЕЛТА написали немало строк. Сегодня мы приводим воспоминания об одном из интервью с Иваном Доминиковичем. В архиве агентства их оставил ученый, доцент БГУ, автор книг и учебников по литературе Наум Исаакович Лапидус. Во времена своего студенчества он подрабатывал в БЕЛТА. Поездка на единственной в то время в БЕЛТА черной автомашине "М-1" к Янке Купале, встреча с поэтом произвели сильное впечатление на юного Наума Лапидуса.

Янка Купала. Ноябрь 1935 года. Фото БЕЛТА
Янка Купала. Ноябрь 1935 года. Фото БЕЛТА

События, о которых вспоминает автор, относятся к 1937 году, когда 18-20 июня экипаж самолета "АНТ-25" в составе Героев Советского Союза Чкалова, Байдукова и Белякова совершил первый беспосадочный перелет из СССР в США по маршруту Москва - Северный полюс - Ванкувер. 21 июня 1937 года об этом перелете написала газета "Правда":

Сообщение в газете "Правда" от 19 июня 1937 года
Сообщение в газете "Правда" от 19 июня 1937 года

"Закончен величайший в истории перелет, равного которому не было и нет. Сбылась мечта человечества о воздушной дороге между материками через Северный полюс. У Портланда, в Соединенных Штатах Америки, опустился краснокрылый самолет героев, который всего шестьдесят три часа тому назад парил в утреннем московском небе…

Над Северным полюсом - мечтой человечества - пронеслись герои, приветствуемые первыми советскими жителями полюса. Над полюсом неприступности, где никогда еще ни один самолет не летал, продолжали свой триумфальный путь герои, и больше не стало "полюса неприступности": он побежден большевиками.

Над Северной Канадой, над вечными снегами Скалистых гор, над городами, портами и поселениями дружественных нам Соединенных Штатов Америки заалели крылья самолета героев - символ великого Советского Союза...

Страна восторженно приветствует Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова. Она гордится ими, своими отважными сынами. Они поставили непревзойденные рекорды мужества, отваги, выдержки, хладнокровия и умения, которые на долгие-долгие годы будут служить примером летчикам всех поколений..."

За комментариями по поводу этих событий по поручению руководства БЕЛТА Наум Лапидус обратился к классику белорусской литературы Янке Купале:

"В начале тридцатых годов я был студентом филологического факультета Ленинградского университета. Во время летних каникул приезжал в родной город Минск. Однажды я зашел в БЕЛТА, которое тогда помещалось рядом со зданием бывшего ГУМа на Советской улице Минска. Мне, как студенту-филологу, имевшему небольшой опыт газетной работы, предложили заменить временно одного из ушедших в отпуск литературных сотрудников агентства. Я попал под начало еще молодого совсем, но уже опытного С.М.Лурье, который отважился сделать из меня "репортерского волка". Я в это время зачитывался очерками и книгами "неистового репортера" Эгонс Эрвина Кина, исколесившего весь мир. Однако мне не сразу доверили делать "сенсационные репортажи", которые могли попасть не только в центральные газеты, но и в заграничные подписные издания. Поначалу мне поручили собирать материалы местной хроники, и я бывал очень рад, если хоть некоторые из них попадали в еженедельный "Бюллетень БЕЛТА".

Скоро я понял, что написать маленькую заметку в несколько строк бывает также трудно, а подчас и еще труднее, чем большой очерк или фельетон.

Но вот постепенно мне начали доверять все более сложные и ответственные задания. Вместе с С.М.Лурье однажды я писал отчет о первомайском параде в Минске (в тот год я приехал из Ленинграда на майские праздники в родной город), писал спортивные репортажи, беседовал с учеными и писателями.

Наши замечательные летчики Чкалов, Байдуков и Беляков совершили свой беспосадочный перелет Москва - Нью-Йорк. Когда это стало известно, меня вызвал ответственный руководитель БЕЛТА и предложил в самом срочном порядке (не позже, чем через 2 часа) встретиться с Янкой Купалой и записать его впечатление об этом беспримерном полете. Известная в журналистских кругах единственная в БЕЛТА черная автомашина "М-1" была предоставлена в мое распоряжение. (До этого случалось я пользовался или собственным транспортом "на своих двоих" или трамваем).

Через несколько минут я был в доме Янки Купалы на углу Пролетарской и Октябрьской улиц (в том месте сейчас находится музей его имени). Однако его домашние мне сообщили, что Ивана Доминиковича дома нет.

- Где же он? – спросил я с волнением, ибо срывалось выполнение очень важного задания.

- Не знаем, возможно, ушел на рыбалку, - ответили мне.

Я начал колесить на машине по тем местам, где обычно находились минские рыбаки. Но нигде Купалы не было. А между тем время для выполнения задания истекало. В самый последний момент, когда уже казалось, что не выполню редакционного поручения, я решил заехать в Дом писателя, который находился тогда на Советской улице.

И, - о радость, в вестибюле я лицом к лицу столкнулся с Янкой Купалой. Он куда-то спешил, но я его остановил и попросил написать экспромтом стихи о героическом перелете. Купала улыбнулся и сказал, что стихи экспромтом он писать не может. А на листе бумаги, который я заранее приготовил, и передал ему, он написал несколько теплых слов о замечательных летчиках, только вчера завершивших свой блистательный перелет.

Через 15-20 минут мое первое и единственное интервью с Янкой Купалой попало в "Бюллетень БЕЛТА", на следующий день оно было опубликовано во многих республиканских и центральных газетах. Я много лет хранил оригинал купаловской записи. Но во время войны эта и многие другие мои записи и материалы, связанные с работой в БЕЛТА, погибли". Минск, 1967 год.-0-

﻿
Теги
БЕЛТА, проект, СМИ
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3246 BYN 2.323 BYN 2.328 BYN
USD
1.9859 BYN 1.981 BYN 1.985 BYN
RUB
3.1447 BYN 3.132 BYN 3.15 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу
Все видео

Фотоновости

Кравцов провел прямую телефонную линию с населением Гродненской области
Все фото

Инфографика

Праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") Главные мероприятия праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей") 7-8 июля.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко во время церемонии В мире наблюдается расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран - Лукашенко
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Тамару Синявскую с днем рождения
Лукашенко поздравил Назарбаева с днем рождения
Политика
Фото Совета Республики Беларусь реализует с международными партнерами масштабный проект по достижению ЦУР
В МИД назвали резолюцию СПЧ ООН по Беларуси абсурдом по замыслу и по сути
Британские парламентарии видят потенциал для увеличения торговых связей с Беларусью
Экономика
Фото из архива Беларусь и Россия до 1 августа разработают дорожную карту поэтапного снижения тарифов роуминга
Бизнес в Беларуси может использовать программные кассы для приема денег
Брифинг о результатах партнерской проверки стресс-тестов БелАЭС пройдет в пресс-центре БЕЛТА 10 июля
Происшествия
Фото СК Правоохранители пресекли канал поставки наркотиков в Беларусь
В Лунинецком районе после вмешательства прокуратуры решили вопрос с освещением улиц
Следствие проводит проверку по факту смертельной травмы рабочего на стройке под Минском
Регионы
Фото из архива Катарский бизнес проявляет интерес к реализации проектов в СЭЗ "Витебск"
Куда пойти в выходные: "Купалье" в Александрии, "Джазовые вечера" и Stereo Weekend
Новый автобусный маршрут в направлении 10-й детской поликлиники организован в Минске
Спорт
Фото с сайта БФЛА Белорус Алексей Александрович победил в толкании ядра на ЧЕ в Венгрии
Александра Саснович сыграет с Дарьей Гавриловой в 3-м круге Уимблдонского турнира
Президент Франции планирует посетить матч 1/2 финала ЧМ по футболу
Технологии
БЕЛТА теперь в Viber и Telegram
Citroen создал очки от укачивания
У Viber новый логотип
Культура
Фото из архива Праздник "Купалье" в Александрии вновь собирает друзей на берегу Днепра
Полноконтактный конный турнир станет эксклюзивом фестиваля "Наш Грюнвальд" в Дудутках
Выступление духовых оркестров и около 500 барабанщиц предварит открытие "Славянского базара"
В мире
Фото из архива Кабинет британских министров согласовал стратегию по Brexit
Число погибших из-за ливневых дождей в Японии увеличилось до 35 человек
В некоторых городах Украины может прекратиться подача питьевой воды
Калейдоскоп
Marvel обещает выпускать по четыре супергеройских фильма в год
Искусственный интеллект научился оценивать успех фильма в прокате
Женщины-трудоголики наиболее подвержены диабету
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Ольга Шибко,
Владимир Малявко,
Евгения Орлова,
Ольга Тишкевич 26 июня Беларусь - экологический оазис в центре Европы? Фестиваль "Пастернак" как площадка, объединяющая социально-культурные проекты Пресс-конференция Георгий Катулин,
Анатолий Котов,
Владимир Карпович,
Максим Кошкалда,
Алексей Тяжких 26 июня Подготовка телекоммуникационной инфраструктуры Минска к II Европейским играм Пресс-конференция Максим Рыженков,
Анастасия Маринина,
Наталья Трофимова,
Виктория Дацун,
Яна Яхновец 14 июня Баскетбольный чемпионат мира среди девушек до 17 лет в Минске Пресс-конференция Федор Карпенко,
Людмила Макарина-Кибак,
Александр Старовойтов 11 июня О развитии безвозмездного донорства крови в Беларуси Пресс-конференция Александр Сидоренко,
Марина Романовская,
Александр Вавилов 6 июня XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"
Газета 7 дней
Герой. НАШЕГО времени
Чудеса Старого Села
Мир балета глазами мэтра
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Олег СУКОНКО, Александр МАШЕВСКИЙ. Ориентация на скрининг
Светлана ДВОРЕЦКАЯ. Еда как эликсир долголетия
Чингиз ГУСЕЙНЗАДЕ. Опыт друзей всегда ценен
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия