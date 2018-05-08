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К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Парад победителей

Общество 08.05.2018 | 10:59
Летом 1945 года советские воины-победители возвращались в родные места. Фото Владимира Лупейко
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ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ

1-ое Мая 1945 года в Минске

Первый воинский парад в Минске, первый после четырехлетнего перерыва. Снова на площади Ленина в столице БССР гремят наши военные оркестры, раздается чеканный шаг славных советских войск.

Четыре года назад, вероломно напав на наш Советский Союз, оголтелые фашистские мародеры думали задушить нашу свободу, поставить наш героический народ на колени. Огнем и кровью добивались хищные гитлеровцы своей подлой и преступной цели. Но не удалось фашистам свершить свои черные замыслы. Свободолюбивый советский народ, как один человек, встал на борьбу за честь и независимость Родины.

Вместе со всеми народами Советского Союза встали на героическую борьбу с немецким зверем мужественные белорусы. Это белорусского народа сын Николай Гастелло в первую же неделю войны на Западном фронте поразил мир своим бесстрашием, своим бессмертным подвигом. Это белорус-генерал Лев Доватор повел в тыл врага своих лихих конников, чтобы наносить немцам двойные и тройные по силе своей удары. Рядом с другими городами нашей Родины встал на борьбу с оккупантами столичный Минск.

Героический белорусский народ внес огромный вклад в общее дело борьбы с ненавистным гитлеризмом и этим завоевал право участвовать в международной конференции в Сан-Франциско в качестве первоначального члена и учредителя Международной организации по поддержанию мира и безопасности. Это право завоевано в суровой и бесстрашной борьбе с немецко-фашистскими разбойниками.

3 июля 1944 года - советские люди никогда не забудут этот сверкавший солнцем летний день - после упорных, ожесточенных боев Красная Армия навсегда выгнала немцев из Минска и водрузила знамя победы над нашим красавцем - Домом правительства, у высоких стен которого сейчас проходит могучий военный парад.

В канун Первого Мая установлен монументальный памятник Владимиру Ильичу. Снова символическая фигура гениального Ленина возвышается над центральной площадью города. Это был первый парад после освобождения Минска, и, казалось, принимал его сам наш родной Ильич.

Площадь Ленина и до войны была живым свидетелем наших массовых советских празднеств, живым свидетелем внушительных воинских парадов, но сегодняшнее торжество - особое. Четыре года ведет Отечественную войну советский народ. Парад войск в день Международного праздника трудящихся - 1-го Мая показал, что силы советской страны неисчерпаемы, продемонстрировал боевую готовность нашей доблестной Красной Армии довести войну с гитлеровской Германией до победного конца. И в том, как народ встречал шеренги родных воинов, во взорах, которыми провожали каждого бойца, вступившего на площадь, выражалась неизмеримая, горячая любовь советских людей к своей армии, армии-освободительнице, армии-победительнице…

("Советская Белоруссия" 7 мая 1945 года)

Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии подписывает представитель Советского Верховного главнокомандования Маршал Советского Союза Г.К.Жуков. 1945 год
Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии подписывает представитель Советского Верховного главнокомандования Маршал Советского Союза Г.К.Жуков. 1945 год

Уже через неделю после первомайского парада победителей в Минске будет одержана окончательная победа в Великой Отечественной войне. 9 мая 1945 года навсегда войдет в историю как великий праздник - День Победы. Газеты Советского Союза опубликуют "Обращение товарища И.В.Сталина к народу" и Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту.

"Товарищи! Соотечественники и соотечественницы!

Наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию.

7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный протокол капитуляции. 8 мая представители немецкого главнокомандования в присутствии представителей Верховного Командования союзных войск и Верховного Главнокомандования советских войск подписали в Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение которого началось с 24 часов 8 мая..."

(Из "Обращения товарища И.В.СТАЛИНА к народу").-0-

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