К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Первое Всебелорусское народное собрание

Всебелорусское народное собрание - важнейший институт в структуре белорусской модели демократии. На форуме, который проходит каждые пять лет, определяются основные направления развития страны, вырабатывается программа социально-экономического развития республики.

Инициатором проведения Всебелорусского народного собрания был Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Стремясь наиболее полно обеспечить участие самых широких слоев белорусского народа в обсуждении волнующих общество проблем и принимаемых высшим руководством страны решений, глава государства издал указ о созыве собрания. Первое Всебелорусское народное собрание состоялось 19-20 октября 1996 года в Минске во Дворце спорта.

Фото из архива

В соответствии с указом были созданы республиканские и местные организационные комитеты по подготовке и проведению Всебелорусского народного собрания. Собрание было сформировано путем свободных демократических выборов. Было избрано 4740 делегатов. На большой совет, каких еще не было в истории суверенной Беларуси, приехали наиболее авторитетные представители трудовых коллективов, объединений, предприятий, учреждений всех форм собственности, учебных заведений, воинских частей из всех регионов страны. Кандидатуры всех делегатов прошли обсуждение в трудовых коллективах и общественных организациях.

Перед Беларусью, только выходившей из кризиса начала 90-х годов, стояли важные задачи: остановить инфляцию, сократить дефицит госбюджета и не погрязнуть в долгах. На обсуждение делегатов первого всебелорусского форума были вынесены все ключевые проблемы.

Фото из архива

На собрании с докладом "Только народ вправе решать свою судьбу" выступил Президент Беларуси. Открывая собрание, Александр Лукашенко сказал: "С волнением приступаю к своему докладу на первом в истории Всебелорусском народном собрании. Мы стоим перед выбором: или Беларусь будет оставаться заложницей в руках жаждущих реванша за свои поражения политиков, или же мы установим надлежащий правопорядок и направим все силы народа на решение неотложных проблем. В эти дни решается судьба не Президента, не института президентства, а судьба всего белорусского народа, будущее наших детей и внуков. В этом зале - полномочные избранники народа, делегированные всей трудовой Беларусью. Именно ваше мнение будет иметь определяющее значение для меня при принятии важнейших политических решений".

Фото из архива

В обсуждении доклада приняли участие более 20 делегатов. Выступающие анализировали состояние экономики, вносили предложения по ее совершенствованию. Собрание обсудило и одобрило проект новой редакции Конституции и вопросы, вынесенные главой государства на республиканский референдум. В завершение форума Президент ответил на многочисленные вопросы делегатов.

Итогом собрания стало принятие первой в истории суверенной Беларуси программы социально-экономического развития страны на пятилетку. Были определены три приоритета в развитии страны: наращивание экспорта, строительство жилья и развитие сельского хозяйства.

Сегодня в Беларуси воплощается в жизнь программа социально-экономического развития республики, принятая на V Всебелорусском народном собрании в 2016 году.-0-