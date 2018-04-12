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К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Первый полёт в космос

Общество 12.04.2018 | 10:59
Газета "Известия" 13 апреля 1961 года
Газета "Известия" 13 апреля 1961 года
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" Новости сюжета К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
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12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в космос. Все центральные и региональные газеты СССР разместили на своих первых полосах сообщения о полете Юрия Гагарина, переданные главным информационным агентством страны ТАСС.

Юрий Алексеевич Гагарин. 1961 год
Юрий Алексеевич Гагарин. 1961 год

О ПЕРВОМ В МИРЕ ПОЛЕТЕ ЧЕЛОВЕКА В КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

12 апреля 1961 г. в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник "Восток" с человеком на борту.

Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника "Восток" является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич.

Старт космической многоступенчатой ракеты прошел успешно, и после набора первой космической скорости и отделения от последней ступени ракеты-носителя корабль-спутник начал свободный полет по орбите вокруг Земли.

По предварительным данным, период обращения корабля-спутника вокруг Земли составляет 89,1 минуты; минимальное удаление от поверхности Земли (в перигее) равно 175 километрам, а максимальное расстояние (в апогее) составляет 302 километра; угол наклона плоскости орбиты к экватору 65 градусов 4 минуты.

Вес космического корабля-спутника с пилотом-космонавтом составляет 4.725 килограммов без учета веса конечной ступени ракеты-носителя.

С космонавтом товарищем Гагариным установлена и поддерживается двухсторонняя радиосвязь. Частоты бортовых коротковолновых передатчиков составляют 9,019 мегагерца и 20,006 мегагерца, а в диапазоне ультракоротких волн 143,625 мегагерца. С помощью радиотелеметрической и телевизионной систем производится наблюдение за состоянием космонавта в полете.

Период выведения корабля-спутника "Восток" на орбиту космонавт товарищ Гагарин перенес удовлетворительно и в настоящее время чувствует себя хорошо. Системы, обеспечивающие необходимые жизненные условия в кабине корабля-спутника, функционируют нормально.

Полет корабля-спутника "Восток" с пилотом-космонавтом товарищем Гагариным на орбите продолжается.

***

По полученным данным с борта космического корабля "Восток", в 9 часов 52 минуты по московскому времени пилот-космонавт майор Гагарин, находясь над Южной Америкой, передал: "Полет проходит нормально, чувствую себя хорошо".

В 10 часов 15 минут по московскому времени пилот-космонавт майор Гагарин, пролетая над Африкой, передал с борта космического корабля "Восток": "Полет протекает нормально, состояние невесомости переношу хорошо".

В 10 часов 25 минут московского времени, после облета земного шара в соответствии с заданной программой, была включена тормозная двигательная установка и космический корабль-спутник с пилотом-космонавтом майором Гагариным начал снижаться с орбиты для приземления в заданном районе Советского Союза.

ОБ УСПЕШНОМ ВОЗВРАЩЕНИИ ЧЕЛОВЕКА ИЗ ПЕРВОГО КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА

После успешного проведения намеченных исследований и выполнения программы полета 12 апреля 1961 года в 10 часов 55 минут московского времени советский корабль "Восток" совершил благополучную посадку в заданном районе Советского Союза.

Летчик-космонавт майор Гагарин сообщил: "Прошу сообщить партии и правительству и лично Никите Сергеевичу Хрущеву, что приземление прошло нормально, чувствую себя хорошо, травм и ушибов не имею".

Осуществление полета человека в космическое пространство открывает грандиозные перспективы покорения космоса человечеством.

(Сообщения ТАСС в газете "Известия" 13 апреля 1961 года)

Первый полет человека в космос потряс всю страну и весь мир. Нескончаемым потоком в Москву летели поздравительные телеграммы. Вот как об этом рассказывал корреспондент БЕЛТА:

Ганарымся грамадзянінам Савецкага Саюза

12 КРАСАВІКА НА МІНСКІМ ЦЭНТРАЛЬНЫМ ТЭЛЕГРАФЕ

Як у святочны дзень, працаваў сёння Мінскі цэнтральны тэлеграф. Сотні віншавальных тэлеграм, адрасаваных Цэнтральнаму Камітэту КПСС, Савецкаму ўраду, Акадэміі навук СССР, рэдакцыям газет і радыё і асабіста Юрыю Аляксеевічу Гагарыну прайшлі праз апараты. Працоўныя Беларусі захапляюцца грандыёзным поспехам Савецкай Радзімы ў асваенні космасу і подзвігам першага ў гісторыі пілота-касманаўта.

Яму, адважнаму савецкаму чалавеку, ужо раніцай паслалі прывітальную тэлеграму студэнты энергетычнага факультэта Беларускага політэхнічнага інстытута. "Мы ў захапленні ад гістарычнага подзвігу, - пісалі яны, - здзейсненага савецкай навукай і асабіста Вамі. Пачуцці гордасці напаўняюць нашы маладыя сэрцы, якія б'юцца ва унісон з Вашым палётам. Прыміце гарачыя віншаванні і нашу падзяку".

У кароткай тэлеграме, якая перадавалася праз Мінск у Маскву з Баранавіч, паспяшаліся выказаць свае пачуцці работнікі мясцовага завода буддэталей. Ад усёй душы работнікі прадпрыемства жадаюць Юрыю Аляксеевічу Гагарыну здароўя і шчаслівага вяртання на Зямлю.

Па меры таго, як маскоўскае радыё паведамляла аб паспяховым ходзе палёту і, нарэшце, паведаміла аб шчаслівым вяртанні героя-касманаўта на Зямлю, мяняецца і характар тэлеграм. Усё больш і больш тэлеграм, адрасаваных асабіста Гагарыну. Студэнты 34-й групы пятага курса Мінскага медыцынскага інстытута пішуць аб тым, што здзейснілася найвялікшая падзея ў гісторыі чалавецтва. Ганарымся трыумфам нашай навукі і зайздросцім Гагарыну, - заканчваюць яны сваю тэлеграму.

12 апреля 1961 года на Минском центральном телеграфе. Фото БЕЛТА
12 апреля 1961 года на Минском центральном телеграфе. Фото БЕЛТА

Работнікі "Галоўаргкалгасбуда" БССР пішуць: "Поўныя гордасці за нашу партыю, за нашу Радзіму, якія выхавалі савецкіх людзей для здзяйснення небывалых дасягненняў. Слава вучоным, якія стварылі карабель "Усход" для палёту чалавека ў космас".

Неўзабаве пасля паведамлення радыё калектыў шчучынскага завода "Аўтапровад" паслаў у Маскву тэлеграму аб тым, што рабочыя і інжынеры прадпрыемства, натхнёныя велізарным дасягненнем савецкай навукі і тэхнікі, Савецкай дзяржавы, гераізмам Юрыя Гагарына, абавязваюцца датэрмінова выканаць красавіцкі план і даць прадукцыю выдатнай якасці.

Пілота-касманаўта, савецкіх вучоных і тэхнікаў павіншавалі інжынеры-петрографы Белгалоўгеалогіі, настаўнікі 4-й школы г. Пінска, супрацоўнікі аддзела галоўнага металурга станкабудаўнічага завода імя Кірава, калектыў Слуцкага хлебазавода, работнікі Любанскай раённай канторы сувязі, супрацоўнікі Мінскага цэнтральнага тэлеграфа і многія іншыя.

Увесь дзень праз Мінскі тэлеграф ішлі віншавальныя тэлеграмы ад працоўных Беларусі. У іх выказвалася велізарная радасць, законная гордасць беларускага народа за нашу вялікую Камуністычную партыю, магутную Савецкую Радзіму, за нашага гераічнага савецкага чалавека, які першым пабываў у космасе і паспяхова вярнуўся на Зямлю.

(Сообщение БЕЛТА в газете "Мінская праўда" 13 апреля 1961 года).-0-

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БЕЛТА, космос
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