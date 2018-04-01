К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". СМИ-шные байки

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
1 апреля 2018, Вс
+7°C
Сплошная облачность EUR 2.4032
USD 1.9501
RUB 3.4023
Главное
Фото из архива Лукашенко: Пасха напоминает о высоком предназначении человека служить ближним и помогать страждущим
Президент
Работа с обращениями граждан находится на постоянном контроле в Администрации Президента Беларуси
Общество
Минобразования определило сроки вступительной кампании в вузы
Общество
ФОТОРЕПОРТАЖ: Пасхальные богослужения в католических храмах Беларуси
Общество
Хоккейная команда Президента Беларуси победила в полуфинале XI Республиканского любительского турнира
Спорт
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
ФОТОРЕПОРТАЖ: Вербное воскресенье встретили в Гродненском Свято-Рождество Богородичном женском монастыре
14:07 Регионы
Некоторые виды сигарет дорожают в Беларуси
14:02 Экономика
Белорусский боксер Дмитрий Асанов на ЧЕ (U-22) в Румынии сразится в финале с россиянином Альбертом Батыргазиевым
13:30 Спорт
"Белтелеком" повышает тарифы
13:12 Технологии
Команда "Грифоны" победила в хоккейном турнире "Олимпийские надежды"
12:56 Спорт
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Гомеле христиане отмечают Вербное воскресенье
12:53 Регионы
ФОТО: Юные хоккеисты "Олимпа" добились второй победы на турнире "Олимпийские надежды"
12:43 Заголовки новостей
БГК им. Мешкова проведет на выезде ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Нанта"
12:33 Спорт
Больше 30 человек отравились в одном из ресторанов Бишкека
12:28 В мире
Оператор velcom 1 апреля повышает стоимость услуг связи
12:13 Технологии
ФОТО: В католических храмах проходят пасхальные богослужения
11:55 Заголовки новостей
В Минске нетрезвый водитель легковушки въехал в деревья: пассажир тяжело травмирован
11:54 Происшествия
Белорус Юрий Астапенко занял второе место на Мурманском лыжном марафоне, биатлонист Роман Елётнов - 3-й
11:46 Спорт
Сильный ветер и дожди ожидаются в Беларуси 2 апреля
11:37 Общество
В Беларуси установили предельный размер годовой процентной ставки по микрозаймам
11:11 Экономика
США и Республика Корея начали отложенные на время Олимпиады военные учения
11:06 В мире
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". СМИ-шные байки
11:00 Общество
Юные хоккеисты "Олимпа" добились второй победы на турнире "Олимпийские надежды"
10:54 Спорт
Базовая арендная величина в Беларуси с 1 апреля выросла до Br16,1
10:29 Экономика
Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Тулеева
10:15 В мире
Все новости
Сюжеты
Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня"
Пасха Пасха
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
Проверки безопасности Проверки безопасности
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". СМИ-шные байки

Общество 01.04.2018 | 11:00
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" Новости сюжета К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
Другие сюжеты

Байка о РОСТА 1920-х

Александр Исбах (журналист ВитРОСТА в 1919-1920 годах): "Осенью тысяча девятьсот двадцать первого года я был послан на учебу в Москву и одновременно отозван в распоряжение ЦентроРОСТА. В ЦентроРОСТА руководил сначала организационно-информационным подотделом, потом заведовал редакцией АГИТРОСТА и журнала "Красная печать"… Журнал "Красная печать" печатал регулярные обзоры всех местных газет и журналов, обобщал журналистский опыт.

Дмитрий Андреевич Фурманов напечатал в АГИТРОСТА много статей. Он откликался на самые разнообразные события текущей жизни, писал о связи партии с беспартийными. Часто его статьи шли в качестве передовых. (Все это было еще задолго до "Чапаева".)

С Фурмановым я крепко подружился и привык обращаться к нему со всякими, большими и малыми радостями и горестями. Вспоминается в связи с этим один забавный эпизод.

Однажды мы заказали статью М.И.Калинину. Статья была готова, и я послал за ней старого почтенного курьера редакции Трофимова, высокого седовласого бородача, очень привязанного к редакции и ее сотрудникам. Особенно нравился ему Фурманов, которому старик частенько рассказывал всякие истории из своего прошлого. А было Трофимову лет семьдесят...

Трофимов задержался. Статью Калинина надо было срочно сдавать в набор, и я начинал уже нервничать. Пришел Фурманов, и я поделился с ним своим недоумением. Он, конечно, стал защищать своего дружка. Мы оживленно беседовали о каком-то международном событии, когда вернулся Трофимов и молча протянул пакет со статьей.

- Почему так долго? - спросил я.

Трофимов степенно начал рассказывать о том, как он пришел в канцелярию Калинина. Там ожидали очереди посетители. Он немного подождал, а потом, зная срочность своего дела, направился мимо изумленного секретаря прямо в кабинет Михаила Ивановича. Вид у него был солидный, патриархальный, походил он по меньшей мере на академика, и его пропустили.

- Михаил Иванович, - рассказывал Трофимов, - сидел за столом, что-то писал. Он поднял голову, увидел меня и сказал:

- Вы ко мне, товарищ? Прошу обождать. Я сейчас занят.

- Я тоже занят, Михаил Иванович. Я Трофимов из АГИТРОСТА. Дело-то у меня срочное. А я уже и так семнадцать минут жду.

Калинин посмотрел на меня удивленно, усмехнулся и говорит:

- Ах, вы, конечно, тоже заняты, товарищ! Извините меня. Какое у вас дело?

Я, конечно, объяснил. Тогда Михаил Иванович вынул из ящика пакет, дал его мне, потом вышел из- за стола, оглядел эдак меня, с улыбкой, покачал головой, потом пожал мне руку и говорит:

- Ну, до свидания, товарищ Трофимов. Очень рад познакомиться. Так что вы меня извините, что заставил вас ждать семнадцать минут.

- Мне тоже очень приятно познакомиться, товарищ Калинин, спасибо...

Давно я не слышал, чтобы Фурманов так хохотал. Даже слезы выступили на его глазах. Он еле успокоился. И потом он еще не раз упрашивал Трофимова рассказать о его встрече с Михаилом Ивановичем Калининым. У Дмитрия Андреевича при всей его серьезности была большая тяга к юмору. И всякие необычайные эпизоды нашего "фольклора" двадцатых годов очень занимали его..."

("Начало РОСТА". "Журналист" №5 1968 год)

Байка о БЕЛТА 1930-х

Александр Михальченко (журналист, историограф БЕЛТА): "Веснікі рэспубліканскай інфармацыі БелТА друкаваліся ў 6-7 экземплярах, а пазней размнажаліся на рататары. У Маскву штодзень шыфраваліся тэлеграмы з навінамі гаспадарчага і культурнага будаўніцтва, матэрыялы для абласных і раённых газет дыктаваліся па радыё. Саюзная і замежная інфармацыя ТАСС паступала вялізнымі кіпамі тэлеграм, якія прыходзілася расшыфроўваць і размнажаць для мясцовага друку рэспублікі…"

Сувязь па правадах часта парушалася. Без усякай ізаляцыі, яны цягнуліся па дахах дамоў і выходзілі да стала, на якім манціравалася дуплексная схема, проста праз акно. Калі пазней для сувязі з ТАСС была ўстаноўлена апаратура надзанальнага тэлеграфавання, становішча палепшылася. А за тры гады да вайны з Масквы быў атрыманы новы, больш дасканалы тэлетайп. Адыгралі сваю ролю тут і вядомыя падзеі 1939 года.

Аднак спешка і нядбайнасць пры апрацоўцы інфармацыі прыводзілі да промахаў і памылак. Лур'е ўспамінаў, напрыклад, аб ляпсусе, калі загаловак "Абмен нотамі паміж СССР і Маньчжоў-Го" быў "адрэдагаваны" так, што атрымаўся абмен "жонкамі паміж СССР і Маньчжоў-Го". Безумоўна, за сцены рэдакцый загаловак не пайшоў, але... Быў і другі, больш непрыемны выпадак. Кіпа тэлеграм, што прыйшлі ў ліпені, з-за неахайнага захоўвання была дастаўлена рассыльным на радыёвяшчанне толькі ў снежні. У кучы тэлеграм было паведамленне пра тое, што ў Ленінград з дружалюбным візітам прыбыла эскадра караблёў польскага ваенна-марскога флоту. Гэта "навіна" зноў жа з-за няўважлівасці супрацоўнікаў радыёвяшчання была прачытана ў выпуску апошніх паведамленняў у дзень дастаўкі, г.зн. у снежні, калі Фінскі заліў быў скаваны тоўшчай ільдоў".

(А.М.Михальченко "І верш, і эпас тэлеграфным радком")

Байка о БЕЛТА 1960-х

Вячеслав Дутов (журналист, работал в БЕЛТА, газете "7 дней"): "…случались в агентстве и авральные дни. Происходило это во время каких-то политических кампаний, общественных акций, мировых событий. Тогда свистали всех наверх. Моим первым оперативным заданием стала поездка на Минский часовой завод. До сих пор, когда вспоминаю, сердце начинает учащенно биться. А поводом для командировки стал митинг, который проводился в защиту какого-то народа и с гневным осуждением какого-то агрессора. В большом светлом корпусе сборочного конвейера собрались рабочие, в основном молодые и красивые девушки, в белоснежных халатиках и таких же косыночках на головах. Все дружно встали на защиту пострадавших и клеймили позором агрессора.

На митингах мне приходилось бывать и раньше, когда работал в "Автозаводце". Но тут случай был особый. На меня смотрели десятки девичьих глаз, девушки едва скрывали улыбки. Как выяснилось потом, это были подруги моей жены, еще недавно работавшей здесь. И, конечно, во мне узнали того, кто околачивался у проходной, ожидая свидания. И вот теперь снова мои глаза разбежались...

Отчет с митинга понравился заведующему общественно-политическим отделом Ефиму Львовичу (Львович - это фамилия). Он отметил свежесть подачи, но попросил не писать так много. Тогда я, конечно, не рассказал этому умудренному и перенесшему в жизни много трудностей человеку, потерявшему во время Великой Отечественной войны ногу и ходившему на протезе, о другом митинге, после которого я и оказался в БЕЛТА.

Когда работал в заводской многотиражке, у меня сложились неплохие творческие отношения с газетой "Советская Белоруссия", куда частенько пописывал. Я даже получал серьезные задания, такие как беседы и интервью с главными руководителями МАЗа. В общем, все шло хорошо. Последний свой репортаж по телефону в номер я передал... с митинга. Рабочие, среди которых большинство были ветераны войны и труда, клеймили позором очередного агрессора. А назавтра меня ожидали в "Советской Белоруссии" для последнего разговора перед зачислением в штат. Об этом редактор "Автозаводца" не знал. И когда я утром пришел на работу, он сообщил, что просили приехать в "СБ". Тут мне и пришлось раскрыть карты. Но каково было мое изумление, когда я переступил порог кабинета заведующей отделом Натальи Кононовой. Щупленькая, небольшого роста женщина, которую я знал доброй и внимательной, к тому же была руководителем моей дипломной работы, смотрела глазами львицы. "Что ты натворил! - только и сказала она. - Иди к главному".

Главным редактором тогда был Александр Зинин. Долго не церемонясь, он указал на дверь и вслед добавил: "Чтобы ноги твоей здесь не было". А случилось вот что. В материале о митинге, на котором выступал знатный сталевар завода ударник коммунистического труда, депутат Верховного Совета БССР Дмитрий Барашкин, я допустил, мягко говоря, неточность. Всеми уважаемому известному труженику взял и присвоил звание Героя Социалистического Труда. Так газета и вышла. За непомерную "щедрость" из "Автозаводца" пришлось уйти по собственному желанию, в "СБ", естественно, меня не приняли. У Зинина были большие неприятности.

Вот так я и остался на бобах. С молодой женой и малолетней дочкой. Но тут на помощь бедствующему пришла та же Наталья Кононова. Хорошо зная тогдашнего директора Федора Клецкова, она и порекомендовала ему меня.

Вскоре Дмитрию Барашкину было присвоено звание Героя Социалистического Труда. А когда я в очередной раз встретился с Александром Зининым, он первым подал мне руку".

("В дни "аврала" свистали всех наверх". "7 дней", 6 ноября 2008 года).-0-

﻿
Теги
БЕЛТА, досье, СМИ
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4032 BYN 2.399 BYN 2.406 BYN
USD
1.9501 BYN 1.948 BYN 1.952 BYN
RUB
3.4023 BYN 3.385 BYN 3.405 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Хоккейная команда Президента Беларуси победила в полуфинале XI Республиканского любительского турнира
Все видео

Фотоновости

Команда "Грифоны" победила в хоккейном турнире "Олимпийские надежды"
Все фото

Инфографика

Беларусь - Россия Из общего объема экспорта Беларуси в 2017 году на долю России приходилось 43,9%, импорт из России составил 57,2% общего объема импорта Беларуси. Товарооборот между странами составил $32,4 млрд.
Вся инфографика
Президент
Лукашенко поручил искать новые рынки в условиях проблем с поставками продуктов в Россию
Лукашенко поздравил актера Александра Збруева с 80-летием
Лукашенко поздравил Владимира Винокура с 70-летием
Политика
Фото из архива Девять законопроектов планируется рассмотреть на открытии весенней сессии Палаты представителей
Беларусь подтверждает неизменность позиции по вопросу территориальной целостности Сербии
В геополитической повестке дня появилось слишком много конфронтации - Шадурский
Экономика
Фото из архива Россельхознадзор планирует с 3 по 6 апреля проинспектировать белорусские предприятия
Некоторые виды сигарет дорожают в Беларуси
В Беларуси установили предельный размер годовой процентной ставки по микрозаймам
Происшествия
Фото Минского областного управления МЧС В п. Дружный Пуховичского района эвакуировано 60 человек при пожаре в подвале девятиэтажки
В Минске нетрезвый водитель легковушки въехал в деревья: пассажир тяжело травмирован
В Несвижском районе легковушка насмерть сбила пенсионерку
Регионы
Андрей Кобяков во время посещения ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" Лидский район должен стать центром экономического роста Гродненской области - Кобяков
ФОТОРЕПОРТАЖ: Вербное воскресенье встретили в Гродненском Свято-Рождество Богородичном женском монастыре
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Гомеле христиане отмечают Вербное воскресенье
Спорт
Во время матча. Фото ФК "Динамо-Минск" Футболисты минского "Динамо" победили "Торпедо-БелАЗ" в 1-м туре чемпионата Беларуси
Белорусский боксер Дмитрий Асанов на ЧЕ (U-22) в Румынии сразится в финале с россиянином Альбертом Батыргазиевым
Команда "Грифоны" победила в хоккейном турнире "Олимпийские надежды"
Технологии
Фото из архива "Белтелеком" повышает тарифы
Оператор velcom 1 апреля повышает стоимость услуг связи
Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли
Культура
Объявлен первый конкурс "Национальная кинопремия Беларуси"
Народный артист России Владимир Винокур отмечает юбилей
Народному артисту РСФСР Александру Збруеву исполняется 80 лет
В мире
Владимир Путин Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Тулеева
Больше 30 человек отравились в одном из ресторанов Бишкека
США и Республика Корея начали отложенные на время Олимпиады военные учения
Калейдоскоп
Кэтрин Брюстер. Фото из социальных сетей Британка без вещей и босиком ушла медитировать в лес в Бразилии
Арнольд Шварценеггер очнулся после операции и произнес: "Я вернулся"
В США обнаружили останки детеныша тираннозавра
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Горький и Богданович были друзьями
А музыка звучит как волшебный сон
Хлеб на столе. И в поле
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Владимир АРЧАКОВ. В глобальном и региональном масштабе
Владимир ПАНТЮХОВ. Каждый может изменить к лучшему мир вокруг себя
Михаил ШИМАНСКИЙ. «Люди добрые, помните…»
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия