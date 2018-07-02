К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Споём гимн вместе!

День Независимости - главный праздник белорусской государственности. Он был объявлен в 1996 году декретом Президента Беларуси и стал символом национального возрождения нашего государства. По воле граждан, высказанной на республиканском референдуме 24 ноября 1996 года, с 1997 года праздник отмечается 3 июля - в День освобождения Беларуси от гитлеровских захватчиков в Великой Отечественной войне.

Неотъемлемым атрибутом праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости, стала акция "Споем гимн вместе". Традиция исполнять гимн в завершение праздничных мероприятий в честь Дня Независимости появилась в 2007 году, когда в Минске, во всех областных и районных центрах участники праздничных концертов и зрители (всего 620 тыс. человек) исполнили Государственный гимн Республики Беларусь. Это сейчас уже историческое событие запечатлено в заметках и фотоснимках БЕЛТА.

Музыка гимна "Мы, беларусы" написана Нестором Соколовским в 1955 году, автор текста советского времени - Михась Климкович. После обретения суверенитета в Беларуси развернулись дискуссии о том, каким должен быть гимн независимого государства. Пока велись споры, на официальных церемониях гимн звучал без слов. 2 июля 2002 года после проведения творческого конкурса и общественного обсуждения его результатов указом Президента был утвержден Государственный гимн Республики Беларусь на музыку Нестора Соколовского, слова Михася Климковича и Владимира Каризны, который с учетом новых реалий переработал текст.

В том же году ЗАО "Второй национальный телеканал" (ОНТ) выступило с инициативой провести акцию "Споем гимн вместе!". Инициативу поддержал Президент Беларуси. По задумке организаторов, акция должна была стать шагом к тому, чтобы новый текст гимна был близким и понятным каждому гражданину Беларуси.

Вечером 8 декабря 2002 года на площади 8 Марта в Минске более трех тысяч человек - самодеятельных и профессиональных хоровых коллективов - исполнили гимн. Новая фонограмма гимна была записана в исполнении симфонического оркестра Национального академического театра оперы, детского хора под управлением Вячеслава Глушакова и камерного хора под управлением Натальи Михайловой. Телеверсия акции "Споем гимн вместе!" была показана в полночь на канале ОНТ, когда белорусы встречали новый, 2003 год.

Акция "Споем гимн вместе!" стала традицией суверенной Беларуси, которая объединяет людей разных поколений, наполняет чувством гордости за свое государство и народ.-0-