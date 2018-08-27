К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Ступенькой выше

Долгие годы БЕЛТА организационно находилась в составе Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС). 20 июня 1973 года на страницах газеты "Тассовец" вышла статья директора БЕЛТА Николая Марушкевича. В статье под символичным названием "Ступенькой выше" Марушкевич рассказал, чем жило агентство в начале 1970-х.

Николай Тимофеевич Марушкевич возглавлял агентство в 1971-1983 годы. Это был известный журналист, заслуженный деятель культуры Беларуси. В годы Великой Отечественной войны с 18 лет он воевал в партизанской бригаде "Железняк", затем на Первом Белорусском фронте. Вернувшись домой, посвятил себя журналистике: с 1952 года работал в "Чырвонай змене", а затем в "Сельской газете". В 1970-м году пришел работать в БЕЛТА заместителем директора и вскоре стал директором.

"Как быстро летит время! Кажется, совсем недавно по решению партии и правительства создана единая информационная служба страны. А ведь с тех пор минуло уже полтора года! (10 сентября 1971 года ТАСС преобразован в информационный орган союзно-республиканского значения с правами Госкомитета Совета Министров СССР. 1 июня 1972 года правительством БССР было утверждено новое Положение о БЕЛТА, согласно которому у агентства официально появился статус Государственного комитета Совета Министров БССР. - Прим. БЕЛТА). Как будто только что руководители республиканских телеграфных агентств приглашались в ТАСС для обстоятельного разговора о работе в новых условиях. А сегодня уже следует всесторонне проанализировать, что и как сделано, достаточно ли квалифицированно выполняются возложенные на нас задачи.

Для коллектива Белорусского информационного агентства минувшие полтора года были напряженными и сложными. С одной стороны, нам надо было коренным образом перестраивать работу творческих редакций, всемерно совершенствовать ее в духе требований, вытекающих из решений XXIV съезда партии и других постановлений ЦК КПСС. С другой стороны, в это же время решались организационные и кадровые вопросы. В течение 1971-1972 годов в БелТА сменилось руководство, на работу в аппарат агентства пришло много молодых журналистов, которые никогда прежде не были связаны с информационной службой. Одновременно дважды (в 1971 и 1972 годах) менялась структура агентства, в результате чего созданы не существовавшие ранее главные, а также отраслевые редакции, управление связи, справочный отдел и т. д. Вдобавок ко всему началась техническая реконструкция агентства: оборудование нового здания, переоснащение соответствующих служб новой аппаратурой.

Отсюда и трудности, и сложности. Но они не заслонили главного: работы, направленной на улучшение деятельности агентства, его творческих редакций...

Если сравнивать наш сегодняшний день с тем, что было два-три года назад, становятся очевидными сдвиги в лучшую сторону во всех отношениях. Гораздо больше стал объем информации, передаваемой газетам, улучшилось ее качество, расширились тематика, география. Все это положительно сказалось на печатаемости материалов агентства. В периодической печати, в передачах телевидения и радио используется практически вся информация, которую передает наше агентство.

Редакции республиканских и областных газет охотно используют не только информационные заметки БелТА. Например, в период подготовки к 50-летию со дня образования СССР мы передали серию очерков, рассказывающих о достижениях трудящихся республики в единой семье советских народов за полвека. Все они были напечатаны...

Одна из главных задач республиканского агентства - распространение информации, поступающей из ТАСС. И в этом отношении многое у нас изменилось к лучшему. Республиканские партийные и комсомольские газеты получают все тассовские материалы; большинство их переводится и передается издающимся на белорусском языке республиканским и областным газетам. В последнее время мы значительно увеличили количество информации ТАСС, направляемой районным газетам.

...Более тесными стали контакты агентства с местными партийными и советскими органами. Благодаря этому мы лучше знаем проблемы, которые решаются в республике, областях и районах, а коль так, то и деятельность партийных и профсоюзных организаций, местных Советов, хозяйственных органов, жизнь трудовых коллективов освещается более содержательно и полно. Все чаще к нам обращаются из обкомов и райкомов партии, из министерств и ведомств с просьбами и предложениями - подготовить материал для печати о чем-то новом, интересном. Это, по-моему, говорит о возросшем авторитете агентства.

...Оценивая итоги своей работы в новых условиях, мы можем сказать, что она стала более плодотворной и полнокровной, что агентство в своей деятельности поднялось ступенькой выше. Конечно же, это не дает нам никакого права на самоуспокоение. Ведь сделаны только первые шаги на том пути, который ведет к совершенствованию республиканской информационной службы…".-0-