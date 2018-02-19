К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Так начиналась фотохроника БЕЛТА

В середине 1939 года Совнарком БССР постановил создать в составе БЕЛТА редакцию фотохроники и фотогазеты. Для этого на баланс агентства были переданы помещения и производственные цеха бывшего Белорусского отделения треста "Союзфото". С этого момента БЕЛТА начало вести не только информационную, но и фотографическую летопись жизни в БССР.
27 июня 1939 года. Из постановления СНК БССР "О передаче производства фотогазеты из подчинения Мингорсовета в подчинение БЕЛТА".
"В целях концентрации всей работы по выпуску фотохроники, клише и фотогазеты в ведении одной организации, Совет Народных Комиссаров постановляет:
1) Передать Белорусскому Телеграфному Агентству (БЕЛТА) при СНК БССР производство фотохроники и клише, производство массовой печати /фотогазеты, портреты, открытки, фотоальбомы/, помещения и производственные цеха бывшего Белорусского отделения треста "Союзфото"…
2) Создать единую организацию "редакцию фотохроники и фотогазеты БелТА"..."
Фотокорреспонденты БЕЛТА запечатлели все важнейшие события в довоенной жизни страны, в том числе воссоединение Беларуси 1939 года, жизнь села, будни Белорусского особого военного округа, фоторепортажи из Академии наук БССР и Гомельского железнодорожного училища № 5, портреты белорусских лауреатов Сталинской премии, в том числе Янки Купалы, Кондрата Крапивы, народного артиста БССР Г.П.Глебова, композитора А.В.Богатырева. Выпускало агентство и тематические выпуски фотооткрыток, например, в 1941 году увидел свет выпуск "Беловежская пуща" из 24 фотографий.
Под фото, опубликованными в республиканских газетах в последние предвоенные годы, стоят фамилии Лупейко, Темина, Халдея, Шаевича, Савина, Векера, Шишко, Хенина, Панькова.-0-
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