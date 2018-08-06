К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Телеграфное агентство БССР - 1960

В 1950-1970-е годы быстрыми темпами шло развитие БССР. Экономика страны стала ключевой частью народнохозяйственного комплекса СССР, активно развивались машиностроение, химическая промышленность, энергетика, вступил в строй первый в республике ядерный реактор.

Вместе со страной росло и развивалось Белорусское телеграфное агентство. Постановлением Совета Министров Белорусской ССР от 30 января 1960 года было утверждено новое Положение о БЕЛТА.

Телеграфное агентство Белорусской ССР при Совете Министров БССР (БЕЛТА) выступало как центральный информационный орган Белорусской Советской Социалистической Республики. Основная задача агентства: сбор информации и фотоинформации о важных событиях политической, экономической, культурной жизни Беларуси, международных связях страны, деятельности и решениях Верховного совета БССР, партийных, советских, хозяйственных органов и общественных организаций, освещение хода выполнения народнохозяйственных планов, достижений белорусского народа в экономическом и культурном строительстве, в сферах социальной, науки и техники - во всех областях коммунистического строительства.

В задачи Белорусского телеграфного агентства входило также распространение законодательных актов, решений партии и правительства, других официальных документов, важнейших выступлений руководящих деятелей Советского Союза, внешнеполитических документов советского правительства, коммюнике и заявлений различных учреждений и организаций.

Эту информацию БЕЛТА следовало предоставлять республиканским, областным, районным газетам и радио республики, Советского Союза и зарубежных стран. Кроме того, распространять в белорусских СМИ международную и общесоюзную информацию и фото, получаемые от ТАСС. Свои материалы агентство должно было передавать на белорусском и русском языках.

В одном из пунктов документа значилось, что БЕЛТА пользуется всеми правами автора, в том числе правом ставить под информационными сообщениями свое наименование и фамилии собственных корреспондентов, которые ежедневно рапортовали об успехах социалистического строительства в республике.

1962 год. 4 января: Бобруйский релин. На Бобруйском заводе резинотехнических изделий закончен монтаж и начаты промышленные испытания первой поточно-механизированной линии по производству релина (резинового линолеума).

Заместитель главного инженера завода Н.М.Колесников рассказал:

- Новая линия - большое и сложное сооружение. Она состоит из новейшего высокопроизводительного оборудования, работающего в едином цикле. Все процессы - приготовление и дозирование смесей, а также выпуск релина - выполняют механизмы. На ряде участков действуют автоматы. Они контролируют и регулируют многие технологические процессы.

Полоцкий нефтеперерабатывающий завод. Июнь 1960 года

1962 год. 10 февраля: Рост на одну треть. В текущем году на развитие энергетики Белорусского экономического района ассигновано около 40 миллионов рублей. Они направляются на строительство новых и расширение действующих электростанций, прокладку высоковольтных линий электропередач.

Мощность Белорусской энергосистемы за год возрастет примерно на одну треть. Вступит в эксплуатацию первая очередь Полоцкой ТЭЦ. Здесь будут введены в действие два мощных котлоагрегата и турбогенератор. Новая ТЭЦ обеспечит электроэнергией, техническим паром и теплом пусковые объекты крупнейшего в Европе Полоцкого нефтеперерабатывающего завода. Второй блок намечено ввести в действие на Березовской ГЭС. Новые агрегаты вводятся и на Минской ТЭЦ-3. В результате ее мощность увеличится в полтора раза. ТЭЦ станет одной из крупнейших тепловых станций страны.

Большое развитие получат электросети республики. В течение года будет построено около 1000 километров высоковольтных линий электропередач. Это позволит все крупные электростанции связать в единую энергосистему. Высоковольтные линии электропередач свяжут Березовскую ГЭС с городами Гродно и Брест, Василевичскую ГЭС - с Гомелем, Полоцкую ТЭЦ - с районными центрами Глубокое и Миоры.

Крупнейшая на Гродненщине Гезгальская межколхозная ГЭС, мощностью 550 киловатт, дала ток. Май 1960 года

1962 год. 5 апреля: Новый силосоуборочный комбайн. Первых десять новых комбайнов "СКБ-2,6" выпустил завод "Гомсельмаш". Эта машина полунавесная. Она управляется трактористом. Благодаря повышенным оборотам барабана новый комбайн дает более мелкую зеленую массу.

Машина оборудована колесами повышенной проходимости. Вес ее на 150 килограммов легче комбайна "СК-2,6", а производительность 0,9-1,5 гектара в час.

В текущем году завод даст кукурузоводам страны первых две тысячи таких комбайнов.

Минский автозавод. Сборка 25-тонных МАЗов. Октябрь 1956 года

1962 год. 23 мая: Белорусский атомный реактор вступил в строй. Большое и знаменательное событие произошло 22 мая в научной жизни Советской Белоруссии. В этот день вступил в строй первый в республике исследовательский ядерный реактор Института энергетики Академии наук БССР. Ученые Белоруссии получили хорошо оснащенную базу для исследований, имеющих важное значение для развития физики, энергетики, медицины, биологии, сельского хозяйства. Для них созданы все условия для проведения обширного круга научных экспериментов, позволяющих использовать в республике атомную энергию в мирных целях.-0-