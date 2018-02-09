К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Труженикам села посвящается

В суверенной Беларуси появилась традиция по итогам сельскохозяйственного года чествовать работников агропромышленного комплекса. В 1996 году по инициативе Президента Беларуси Александра Лукашенко прошел первый фестиваль-ярмарка "Дажынкі". В результате он стал настоящим праздником для работников сельского хозяйства, ученых, инженеров, конструкторов новой техники и всех, кто помогает сельхозпредприятиям достичь высоких показателей.

"Дажынкі-96". А. Лукашенко во время фестиваля в Столине Брестской области. 7-8 сентября 1996 года

Честь принимать участников первого фестиваля выпала Столину. Выступая тогда на празднике, Александр Лукашенко сказал:

"На земле нет другого такого нелегкого и в то же время такого почетного дела, как труд хлебороба. Особенно это касается нашей родной Беларуси. Всем богата наша земля: лесами, реками, озерами да широкими полями. Особенно хорошо их видно с высоты птичьего полета: аккуратные, ухоженные, красивые. Такими их сделали вы, уважаемые труженики села. Это ваши мозолистые руки вспахали и засеяли землю, собрали богатый урожай. И этому самоотверженному труду мы должны воздать заслуженные почести". ("Заря". 10 сентября 1996 года)

Главное мероприятие праздника - чествование тех, кто показал лучшие результаты во время уборочной страды. На первых республиканских "Дажынках" итоги соревнования подводили среди комбайнеров и водителей на жатве. 12 лучших комбайнеров получили в награду легковые автомобили, другие отличившиеся участники жатвы были отмечены подарками, денежными премиями. В последующие годы на фестивале стали награждать и победителей среди молодых экипажей, заготовителей кормов, определяли лучшие хозяйства, районы и области.

Комбайнер В.Мельникович награжден автомобилем "Жигули". Столин, Брестская область. 7-8 сентября 1996 года

"Дажынкі" в значительной степени способствовали повышению престижа труда на земле, привлечению молодежи в сельскохозяйственную отрасль страны, помогли преобразиться многим районным центрам Беларуси, стали свидетельством того, что государственная забота об урожае начинается с государственной заботы о труженике села, о народе.

Следствием проведения такой политики стало достижение в Беларуси продовольственной безопасности - важнейшего условия сохранения суверенитета государства, экономической независимости и социальной стабильности.

Современная аграрная отрасль является гарантом продовольственной безопасности страны и важнейшей статьей белорусского экспорта. Ее достижения за последние двадцать лет очевидны. Беларусь на протяжении ряда лет в расчете на душу населения основных видов сельскохозяйственной продукции занимает первое место среди стран СНГ, а по зерну идет на одном уровне с известными всесоюзными житницами Украиной и Казахстаном. По производству мяса мы сравнялись с Германией, а по молоку примерно в два раза обгоняем развитые в аграрном отношении европейские страны. Небольшая Беларусь входит в пятерку мировых лидеров по экспорту молочных продуктов.

Все это - результат каждодневной кропотливой работы, знаний, опыта и огромной любви к своему делу всех, кто трудится на белорусской земле.-0-