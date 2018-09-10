К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". У БЕЛТА новоселье

В 1975 году Белорусское телеграфное агентство праздновало новоселье: из здания по адресу Карла Маркса, 18 БЕЛТА переехала на Кирова, 26. 18 марта 1975 года газета "Вечерний Минск" посвятила этому событию "Репортаж дня: У БЕЛТА новоселье":

"Еще недавно в этом доме размещалось общежитие пединститута. Теперь, после капитального ремонта, он вырос на один этаж, а внутри изменился до неузнаваемости. Сейчас здесь - Телеграфное агентство Белорусской ССР (БЕЛТА) при Совете Министров БССР.

Давайте совершим небольшую экскурсию и познакомимся с этой поистине "фабрикой новостей". В цокольном этаже разместились цех пресс-клише и подсобные службы. Здесь изготавливают клише фотоснимков для всех районных газет республики (а их 120), а иногда, если терпит время, и для областных, которые обычно получают их по фототелеграфу. На первом этаже - большая фотолаборатория, фототека и ротаторная, а на втором - главная редакция фотоинформации. Главная редакция республиканской информации, справочный отдел, без визы которого не выходит ни один материал, машинописное бюро - хозяева третьего этажа, а на четвертом - главная редакция местной печати.

О каждом из этих подразделений агентства, их работе можно было бы рассказать много интересного, но, увы, для газетного репортажа задача эта просто непосильная. Поэтому давайте поднимемся еще на один этаж и немного задержимся в узле связи, который расположен рядом с главной редакцией выпуска и переводов. Почему именно здесь? Да потому, что служба связи - несомненно, главный нерв агентства. Она венчает работу всего коллектива, дает выход продукции, нужной не завтра или послезавтра, а сейчас, сию минуту. Трудно такое представить, но, не сработай должным образом связь, напрасным окажется труд журналиста, "добывшего" новость, пострадает большое, важное дело.

- В нашей службе, - рассказывает начальник управления связи агентства Я.Е.Будницкий, - четыре отдела: пуншерная, где информация переводится на перфоленту; аппаратный зал, где с перфоленты эта информация передается по телетайпам всем республиканским, областным газетам, на телевидение и радио; линейно-аппаратный цех, куда сходятся все линии связи и где установлена станционная аппаратура; мастерская по ремонту и обслуживанию аппаратуры. "Хозяйство", как видите, сложное. Вот почему новоселью в агентстве больше других, пожалуй, рады связисты. Условия для работы у нас, как, впрочем, и у других подразделений, стали несравненно лучшими, что позволяет продуктивно использовать самую современную технику, основанную на электронике.

Все междугородные связи агентства, например, стали двусторонними. Устройство "Газета" позволяет иметь двустороннюю телеграфную связь по одному каналу со всеми областными газетами (с Москвой она была раньше). С минскими "потребителями" организована связь циркулярная. Если, скажем, какая-то информация нужна всем минским газетам, телевидению, радио, то она и поступает к ним с одного автоматического передатчика. Если нет, то это делается выборочно. В столице республики информацию для восьми газет принимают в телетайпном пункте Дома печати и в таком же пункте, оборудованном специально для "Мінскай праўды" и "Вечернего Минска". Начали работать телетайпы абонентского телеграфа, установленные в корреспондентских пунктах в областях.

БЕЛТА первым из республиканских агентств страны перешло на скоростную связь (600 знаков в минуту вместо обычных 400). Понятно, что работать так могут только телеграфисты самого высокого класса. Кстати, готовят их здесь же, в агентстве. Свой богатый опыт передают молодежи бригадиры З.К.Глембоцкая и И.М.Лапицкая. Обе они пришли в БЕЛТА еще в 1944 году. В конце прошлого года начался конкурс на лучшую телеграфистку в системе ТАСС. Первый этап его проходил в агентствах, а второй скоро состоится в Москве. Право поехать в столицу завоевали одна из старейших работниц, телеграфистка первого класса О.С.Пугач и недавно пришедшая в БЕЛТА Т.Поцяпун.

- Почти сто процентов наших материалов относятся к информационным жанрам, - говорит директор БЕЛТА Н.Т.Марушкевич. - Отсюда особые требования к скорости, оперативности. Не просто новость, а комментированная новость - вот главное. На газеты мы не обижаемся, печатают наши материалы много и охотно. Этому способствуют постоянные и тесные контакты с редакциями. Запросы потребителя нужно знать, не так ли? Требования к печатному слову возрастают с каждым днем, вот почему и нам нужно постоянно совершенствоваться. Ведь сфера действия БЕЛТА - не только республика. Через ТАСС мы получаем и распространяем союзную и зарубежную информацию, даем свою на страну и за ее пределы. Задача очень ответственная. В этом смысле новоселье агентства - хороший дополнительный стимул в работе.

В среднем в месяц БЕЛТА передает по всем видам связи 7,3 миллиона условных слов (7-8 знаков - одно слово) или 1460 газетных полос. За каждым из этих слов, как и за пятью так хорошо знакомыми буквами названия агентства - ежечасный напряженный труд большого дружного коллектива, который и "Вечерний Минск", и его читатели поздравляют сегодня с новосельем. Новых успехов в новом доме!"-0-