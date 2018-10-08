К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". В эпоху компьютеризации

В 1988 году в структуре БЕЛТА создано управление связи и автоматизированных систем. К этому времени на рабочих местах сотрудников агентства появились первые персональные компьютеры. В 1980-е БЕЛТА по-прежнему входила в систему информационных агентств СССР, поэтому разработанная в ТАСС система электронной обработки сообщений была внедрена и в нашем агентстве. Корреспондент БЕЛТА для газеты "Вечерний Минск" 17 августа 1988 года рассказывал об этом так:

ТАСС уполномочен сообщить...

Незыблемую, казалось бы, истину, что все знать невозможно, попытались опровергнуть специалисты центра электронной обработки сообщений Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС). Здесь создана компьютерная система, получившая название "Инфо-ТАСС". Она позволяет даже человеку, накануне еще не имевшему элементарного представления о работе с ЭВМ, за считанные секунды получать практически любую интересующую его информацию.

В машинном зале ЭВМ. 1985 год

Для того чтобы собрать факты для этого репортажа, посмотреть новинку в работе, корреспонденту БЕЛТА не пришлось ехать в Москву, выведывать секреты у тассовских электроников, проникать в святая святых одной из крупнейших в мире информационной службы - достаточно было зайти в один из кабинетов своего агентства, где уже действует такой комплекс.

- Спрашивайте все, что вас интересует, - предложил дежурный инженер Павел Курчицкий и заверил: - В отличие от телеклуба "Что? Где? Когда?" у нас ответы абсолютно точные. Хотя традиционной минуты на размышление, которая дается знатокам, у машины нет. А то, что вся информация хранится в банке данных большой ЭВМ ТАСС за сотни километров от нашего персонального компьютера, значения не имеет - телефонные каналы обеспечивают устойчивую связь…

Для начала решил поинтересоваться сообщениями о новинках вычислительной техники. Набрал на клавиатуре персонального компьютера код запроса "персональные ЭВМ" и через секунду получил из Москвы ответ: "Обнаружено более 100 документов"… Не прошло и получаса, как я уже знал, что у нас в стране созданы новая портативная персональная ЭВМ, легко размещающаяся в портфеле-дипломате и так называемая виртуальная ЭВМ, выяснил, в каком состоянии работы по новинке минчан - персональному компьютеру ЕС-1042 и скоро ли появится отечественная суперЭВМ, каковы последние успехи японских и американских ученых-электроников, что сегодня предлагают на международном языке ведущие западные фирмы. Нажал кнопку - все эти материалы машина быстро распечатала на бумаге.

Математик Людмила Рослякова за расчетами на ЭВМ. 1978 год

- Если устали от серьезных сообщений, можем поискать что-нибудь повеселее. Нужно только выбрать базу данных, которая вас заинтересует, - предложил Павел Курчицкий.

Он нажал кнопку, и на экране появились строки: "Инфо-ТАСС" предлагает..." Далее следовал перечень. В нем были союзная информация корреспондентов агентства, вестники общественно-политической, экономической, научной и другой информации, зарубежные сообщения ТАСС, обзоры мировой прессы и телеграммы с новостями от всех телеграфных агентств мира, советская и зарубежная информация по авиации и космонавтике, иностранная научно-техническая информация, сообщения по проблемам молодежи, тексты всех официальных заявлений и документов, спортивная информация, экономические и коммерческие новости со всех континентов, информация о событиях в мире…

- Словом, вы можете найти, прочесть и получить распечатку текста любого из миллионов сообщений. Причем тех, которых не найдете ни в одном издании, - подытожил все, что мне довелось увидеть, главный инженер управления связи автоматизированных систем БЕЛТА Сергей Гуськов…

Первый отечественный портативный компьютер ПК-300. Его демонстрируют инженеры СКБ "Немига" минского ПО "Интеграл", принимавшие участие в его разработке. 1992 год

- А если, предположим, интересующей меня информации у ТАСС нет?

- Подключимся к базам данных других компьютерных систем и у них возьмем нужную справку, если она, конечно, существует в природе или не засекречена авторами.

Когда система была разработана, ее создатели поняли, что возможности "Инфо-ТАСС" нет резона ограничивать только собственным агентством, а есть смысл предоставить имеющийся банк данных в распоряжение государственных организаций и кооперативов. И уже БЕЛТА заключает договоры (правда, пока только в Минске), предоставляет необходимое оборудование, современный импортный персональный компьютер для связи с ЭВМ ТАСС, монтирует "под ключ" абонентский пункт и буквально за несколько часов обучает работе на ЭВМ.-0-