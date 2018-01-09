К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". В лучших традициях суверенной Беларуси

Традиция вручения премий "За духовное возрождение", специальных премий Президента деятелям культуры и искусства, "Белорусский спортивный Олимп" родилась в суверенной Беларуси. В 1997 году Александр Лукашенко подписал указ об учреждении премии "За духовное возрождение" и назвал имена ее первых лауреатов. Уже на следующий год были установлены специальные премии Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства. В 2003 году в истории страны появилась специальная премия Президента Республики Беларусь "Белорусский спортивный Олимп".

Тексты указов об учреждении этих премий, а также их присуждении передаются для республиканских СМИ по информационным каналам БЕЛТА.

Александр Лукашенко на вручении премий "За духовное возрождение". 8 января 1997 года.

Первая премия "Белорусский спортивный Олимп" была вручена за развитие паралимпийского спорта - 5-кратному чемпиону Паралимпийских игр по легкой атлетике Олегу Шепелю.

"За активную деятельность по популяризации физической культуры и спорта председателю общественного объединения "Паралимпийский комитет Республики Беларусь" Олегу Шепелю присуждена специальная премия Президента Республики Беларусь "Белорусский спортивный Олимп" 2004 года".

(Из информационного сообщения БЕЛТА 23 июня 2004 года).

Председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель на встрече участников, тренеров, руководства Национальной команды республики по Паралимпийским играм в Афинах с представителями средств массовой информации. 6 октября 2004 года. Фото БЕЛТА

Авторский коллектив Белорусского телеграфного агентства дважды удостаивался специальной премии Президента Беларуси: за 2005 год за разработку идеи и создание на высоком художественном уровне серии плакатов социально-политической тематики, а также за 2016 год за создание и реализацию информационно-публицистического проекта "Суверенная Беларусь: эпоха достижений", который через архивные и современные работы фототеки БЕЛТА иллюстрирует изменения в Беларуси за последние 20 лет, создает контрастное впечатление о преобразованиях, произошедших в стране".

За прошедшие годы лауреатами премий "За духовное возрождение", специальных премий Президента деятелям культуры и искусства, "Белорусский спортивный Олимп" стали более 300 человек, авторских и трудовых коллективов. Ежегодное награждение общественных деятелей, работников сферы культуры, искусства, спортсменов является свидетельством постоянного внимания государства к вопросам утверждения в обществе духовных ценностей и художественно-нравственных традиций, идей человеколюбия, благотворительности и милосердия, развития белорусской культуры и искусства, стимулирования и социальной поддержки деятельности в области физической культуры и спорта.-0-