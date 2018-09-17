К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Воссоединение Западной Беларуси с БССР

Во многих городах и поселках Беларуси есть улицы и площади "17 сентября". Они названы в честь 17 сентября 1939 года, когда в годы Второй мировой войны начался польский поход Красной Армии, в результате которого территории Западной Беларуси вошли в состав БССР - белорусский народ получил утраченную в 1920-е годы возможность жить и развиваться в границах одной республики.

Уже в первые дни после воссоединения новости и фотографии БЕЛТА о жизни западных областей начали поступать в центральную и местную печать СССР.

Красноармейцы раздают газеты из Москвы в одном из населенных пунктов Гродненской области. 1939 год

24 сентября 1939 года: Газеты для Западной Белоруссии. Трудящиеся Западной Белоруссии проявляют исключительный интерес к советским газетам. Каждый хочет узнать о счастливой и радостной жизни народов великого Советского Союза.

Для обеспечения населения Западной Белоруссии газетами Белорусское отделение Союзпечати 23 сентября послало для розничной продажи в разные города первую партию республиканских газет в количестве 50 тысяч экземпляров. В дальнейшем в разные пункты Западной Белоруссии будет регулярно доставляться 100 тыс. экземпляров центральных и республиканских газет. Газеты "Правда" будет доставляться 20 тысяч экземпляров, "Известия" - 10 тысяч, 30 тысяч газеты "Звязда", столько же "Советской Беларуси" и много других газет. Один только город Вильно будет получать свыше 12 тысяч экземпляров центральных и республиканских газет.

Группа бывших батраков польской помещицы Бийской, получивших землю, читают газету "Правда". 1 октября 1939 года

В Слониме. 30 сентября 1939 года

О жизни Пинщины в первые месяцы после воссоединения в 1939 году корреспондент БЕЛТА Николай Бутримович вспоминал так: "Очень своеобразной была жизнь в этом молодом советском крае. Во всех отраслях хозяйства еще процветала частная собственность. Национализация предприятий, торговли, сферы обслуживания была темой № 1 в информационных сообщениях БелТА, республиканских газет и ТАСС. Широко использовались материалы, которые отражали становление новой жизни в освобожденных областях. Печать интересовало все - и как бывший кельнер стал директором ресторана, и как идет ремонт дома, поврежденного во время стачки польскими легионерами, и как к властям пришел хозяин какой-то лавочки с просьбой принять его в "государство".

Деклация Народного собрания о вхождении Западной Беларуси в состав БССР. 29 октября 1939 года

Закон о принятии Западной Беларуси в состав БССР. 14 ноября 1939 года

17 октября 1939 года, Маладзечна: Паляпшаецца дабрабыт працоўных Заходняй Беларусі. З далекіх вёсак хадзілі сяляне ў павятовы горад за лекавай дапамогай. У антысанітарных хатніх умовах прыходзілася ўрачу рабіць складаныя аперацыі, прымаць роды. Ва ўсім Маладзечынскім павеце не было ніводнага радзільнага дома, лячэбнага пункта.

З першых дзен работы Часовае ўпраўленне занялося наладжваннем справы аховы здароўя працоўных. Створана 8 амбулаторных і лячэбных пунктаў у валасцях. Туды накіраваны на работу 40 беспрацоўных урачоў і медыцынскіх сясцер. 2 бальніцы на 20 коек кожная адкрываюцца ў мястэчках Краснае і Радашковічы. 12 кастрычніка ў Маладзечна пры бальніцы адкрыўся першы радзільны дом на 30 коек. Ва ўсіх лекавых установах лячэнне рабочых, сялян і інтэлігенцыі бясплатнае.

У горадзе наладжан нармальны гандль прамысловымі і бакалейнымі таварамі, прадметамі першай неабходнасці. Сялянскія абозы штодзенна прывозяць на аптова-збытавую базу сотні пудоў хлеба, гародніны, малака, масла. Адкрыўся першы кааператыўны магазін чыгуначнікаў, які аб'яднае 500 рабочых. Чыгуначнікі ахвотна ўнеслі невялікія паі і зараз купляюць у сваей краме хлеб, масла, мяса, табак, соль і інш. Гандлёвы аддзел Часовага ўпраўлення прыступіў да арганізацыі на вёсцы крам спажывецкай кааперацыі.

У горадзе пачалася дзейная падрыхтоўка да XXII гадавіны Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі. З мясцовых беспрацоўных мастакоў створана брыгада, якая под кіраўніцтвам мінскага мастака т.Кроля прыступіла да ўпрыгожання цэнтральнай гарадской плошчы. Малююцца транспаранты, красачныя дыяграмы і лозунгі, адлюстроўваючы радасць вызвалення працоўных Заходняй Беларусі. 130 агітатараў праводзяць ў вёсках гутаркі аб Вялікім Кастрычніку, аб непарушнай дружбе народаў СССР, аб дасягненнях Краіны Саветаў.-0-