К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Взгляд через объектив: Владимир Лупейко

Сегодня фотоархив БЕЛТА - один из самых крупных хроникальных фондов Беларуси. В нем более 200 тыс. только электронных фотографий, не считая негативов. На современном этапе развития агентства ежегодно в архив поступает более 30 тыс. новостных фото, отражающих основные события в Беларуси и за рубежом. В числе фотокорреспондентов, которые стояли у истоков фотохроники БЕЛТА, Владимир Лупейко.

Уроженец Пуховичского района Владимир Наумович Лупейко осиротел в годы гражданской войны, был беспризорником, затем воспитывался в Борисовском детском доме. Еще во время службы в Красной Армии он увлекся фотографией, а уволившись в запас, пришел на работу в БЕЛТА.

"В 1936 году я демобилизовался, - вспоминал он о том периоде своей жизни. - Приказ гласил: "Выдать красноармейцу Лупейко три пары белья нижнего, наволочку, три простыни, одеяло...". Уже имея кое-какой опыт в фотоделе, приехал в Минск. Зачислили в сентябре 1936 года в БЕЛТА на должность фотокора. Помню первое задание: снять на пленку обсуждение проекта Конституции СССР на заводе имени Кирова".

Сохранились воспоминания Владимира Лупейко об образовании фотохроники БЕЛТА:

"В один из дней нам, работникам БелСоюзфото, объявили, что наша служба передается БЕЛТА. Нельзя сказать, что мы несказанно обрадовались этому сообщению. Что ожидает нас на новом месте работы?

Но все обошлось как нельзя лучше. Агентству, занимавшему первый этаж в здании на улице Советской (Ленинский проспект - на момент написания воспоминаний, а ныне проспект Независимости. - Прим. БЕЛТА) не пришлось тесниться - мы остались на старом месте. Нас (это 6-7 человек) стали "величать" по штатному расписанию фотокорреспондентами. Мы числились в центральном аппарате, затем были введены должности собственных корреспондентов в областях. Меня направили в Витебскую область, а после воссоединения Западной Белоруссии - фотокором по Брестской и Пинской областям. Помимо нас были внештатные корреспонденты.

Обеспечивали фотоинформацией республиканские газеты и Москву. Фотографировали на фотопластинки фотоаппаратами "Фотокор". "ФЭД" имела только минская группа. Фотопластинки (стеклянные) посылались посылкой (обычной бандеролью). В Минске печатали и определяли, что на Москву, что республике, что для областных районных газет.

Выпускались для республики также фотоподборки и массовая продукция (открытки, виды республики, городов и т.д.)".

Великая Отечественная война. Оккупированная территория Беларуси. Жители Лунинецкого района в семейном лагере слушают рассказ агитатора о жизни на Большой земле. Июнь 1943. Фото Владимира Лупейко

Великая Отечественная война. Оккупированная территория Беларуси. Секретарь Брестского подпольного обкома КП(б)Б Сергей Иванович Сикорский благодарит колхозницу Марию Петровну Шиш за ее троих сыновей, сражавшихся в партизанских отрядах. Октябрь 1943 года. Фото Владимира Лупейко

Партизаны Минского соединения входят в освобожденную столицу. Июль 1944. Фото Владимира Лупейко

Минск после освобождения. Разрушения на улице Ленина, оставленные фашистами. Сентябрь 1944 года. Фото Владимира Лупейко

Летом 1945 года советские воины-победители возвращались в родные места. Июль 1945. Фото Владимира Лупейко

Итак, осенью 1939 года В.Н.Лупейко был назначен фотокорреспондентом БЕЛТА по Брестской и Пинской областям. Война застала его в Бресте. Здесь создали подпольную комсомольскую организацию буквально через несколько дней после оккупации. На ее базе был образован горком комсомола, и Лупейко был его членом. Осуществлял связь с партизанским отрядом. В феврале 1942 года пошел в партизаны после того, как у ликвидированного предателя нашли список комсомольцев, в том числе и Лупейко.

На протяжении всей войны Владимир Наумович продолжал считать себя фотокором Белорусского телеграфного агентства. Он не только воевал с оружием в руках, но и снимал партизанские будни и боевые операции, а когда наладилась связь с Большой землей, пересылал пленки самолетами в ТАСС. Фоторепортажи Лупейко "Подрыв вражеского эшелона", "Бой за хлеб" и другие были опубликованы во многих советских газетах.

Сразу после освобождения Беларуси Владимир Лупейко стал фотокорреспондентом ТАСС по нашей республике. После войны работал в БЕЛТА вплоть до 1981 года, когда ушел на заслуженный отдых.-0-

Минск. Привокзальная площадь. 1965 год. Фото Владимира Лупейко

Минск праздничный. 1965 год. Фотоэтюд Владимира Лупейко