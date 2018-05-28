К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Журналистскими дорогами. От "Эмки" до "Победы"

О том, как строилась работа агентства в довоенное и послевоенное время, рассказывает Василий Николаевич Асташонок, более 40 лет проработавший в БЕЛТА водителем:

"Поступил работать в БЕЛТА в 1939 году, вскоре после демобилизации с действительной военной службы. Агентство помещалось тогда в четырех комнатах здания на углу нынешнего Ленинского проспекта (ныне проспект Независимости. - Прим. БЕЛТА) и Комсомольской улицы, а штат его насчитывал два десятка человек. В областях тогда собкоров не было, и я за рулем "Эмки" поколесил вместе с журналистами не один район республики. По вечерам и в выходные дни наш коллектив участвовал в народной стройке Комсомольского озера.

С осени 1939 года, после воссоединения Белоруссии, приходилось часто выезжать в западные области. Директор БЕЛТА М.Чаусский организовал там материалы для печати, выступал с лекциями перед жителями освобожденных городов и деревень. Возил туда и М.Савина, впоследствии известного фотокорреспондента "Огонька".

Когда началась война, ушел в армию, служил в танковых частях. Сражался на Западном фронте, затем участвовал в прорыве блокады Ленинграда, был ранен. Награжден орденами Отечественной войны второй степени и Красной Звезды, несколькими медалями.

В 1946 году вернулся работать в БЕЛТА. Какие только трофейные машины не довелось водить! Вскоре появилась полуторка, а потом уже - "Москвич", "Победа". Помню, по ночам, до трех-четырех часов утра развозили по редакциям вестники. Выезжали с В.Вагабовым в разные города в поисках телетайпов для оснащения агентства. И, конечно же, командировки на предприятия, стройки, в колхозы. В числе моих пассажиров были сотрудники БЕЛТА Е.Василенок, В.Трихманенко, Б.Бурьян, И.Клаз, ставшие современными писателями, М.Делец - нынешний председатель Госкомиздата БССР, В.Милованов, бывший партизан, ныне - ученый-историк.

Без малого сорок лет из своей трудовой биографии отдал я агентству. И радуюсь, что оно выросло, окрепло, располагает всем необходимым для плодотворной оперативной работы, в том числе и современным транспортом". (Минск, март 1981 года).-0-

Перед Домом правительства в Минске. Ноябрь 1947 года

Новое здание Минского энергетического техникума. 1958 год

Минск. Ленинский проспект. 1972 год