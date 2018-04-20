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ДОСЬЕ: К 100-летию со дня рождения Виктора Ливенцева

Общество 20.04.2018 | 09:40
Открытие "Музея олимпийской славы". Выступает бывший руководитель спортивной отрасли Беларуси, Герой Советского Союза Виктор Ливенцев. 6 июля 2006 года.
Открытие "Музея олимпийской славы". Выступает бывший руководитель спортивной отрасли Беларуси, Герой Советского Союза Виктор Ливенцев. 6 июля 2006 года.

В 2018 году исполняется 100 лет со дня рождения Виктора Ильича Ливенцева, командира 1-й Бобруйской партизанской бригады Беларуси, полковника, Героя Советского Союза, а в послевоенные годы - заслуженного деятеля физической культуры и спорта БССР.

Виктор Ильич родился 21 апреля 1918 года в селе Давыдовка Воронежской области в семье служащих. Свою жизнь он планировал посвятить педагогической деятельности. В 1937 году окончил два курса Воронежского педагогического института, после чего некоторое время работал учителем Лискинской средней школы. Но жизнь внесла свои коррективы - в 1938 году Ливенцев был призван на воинскую службу. В 1939 году принимал участие в Освободительном походе в Западную Беларусь, а также в советско-финляндской войне 1939-1940 годов в должности политрука минометной роты.

В 1941 году окончил Гродненское военно-политическое училище. 22 июня 1941 года Ливенцев принял первый бой вблизи западной границы. Три дня минометная рота обороняла безымянную высоту среди болот. Бойцы не знали, что оказались в окружении. Потом решено было отойти на восток. Влившись в колонну, состоявшую из разрозненных частей и подразделений, два дня рота Ливенцева сражалась под Волковыском. Враг смял оборону, и Ливенцеву в составе окруженной группы снова пришлось отступать. Дрались в окружении под Барановичами и в других местах.

Герой Советского Союза Виктор Ильич Ливенцев. 1963 год
Герой Советского Союза Виктор Ильич Ливенцев. 1963 год

Партизанские страницы биографии

В конце июля 1941 года Ливенцев оказался в оккупированном Бобруйске. Связавшись с местными комсомольскими группами, он объединил их в подпольную организацию, которую сам и возглавил. Первое время подпольщики во главе с Виктором Ливенцевым занимались распространением листовок со сводками Совинформбюро. Также они собирали оружие и уничтожали отдельных гитлеровцев. Вскоре на их след напало гестапо, и Ливенцев предложил членам подполья уйти в лес и там продолжить борьбу.

В конце ноября 1941 года около 400 человек были выведены в партизанские отряды Октябрьского района. Это был единственный случай вывода такой крупной подпольной организации в лес без провала. В этом была большая заслуга талантливого организатора подполья Виктора Ливенцева.

В декабре 1941 года 752-й партизанский отряд под командованием Ливенцева принял первый бой, разбив фашистский карательный отряд на хуторе Тетерино. Затем были ликвидированы гитлеровские гарнизоны в деревне Курин и поселке Озаричи.

В марте 1942 года партизанский отряд Ливенцева перебазировался в Кличевский район Могилевской области. Совместно с местными отрядами 20 марта 1942 года был разгромлен гарнизон в райцентре Кличев, в результате чего огромная территория Кличевского, Березинского, Кировского и Белыничского районов была очищена от оккупантов. На освобожденной территории сформировалась партизанская зона, где были восстановлены органы советского управления. Из отряда Ливенцева ежедневно уходили на задания диверсионные группы, которые взрывали шоссейные и железные дороги. Группой П.Кожушко из отряда Ливенцева к осени 1942 года было пущено под откос 23 вражеских эшелона.

В августе 1942 года против Кличевского советского района гитлеровцы бросили около четырех дивизий. Началась блокада. Несколько дней отряд Ливенцева оборонял райцентр Кличев, давая уйти мирным жителям в леса, а потом, прорвав кольцо, ушел в Осиповичский район, где действовал отряд В.Тихомирова. После объединения отрядов в районе создалось мощное партизанское соединение. Отряд Ливенцева уничтожал один эшелон гитлеровцев за другим. В воздух летело все: рельсы, шпалы, мосты, стрелки и даже целые поезда, застигнутые в пути. Сотни вражеских солдат не доехали до фронта.

В связи с приближением Красной Армии бригада Ливенцева начала чинить всевозможные препятствия отступающим гитлеровским войскам. На дорогах делались завалы и засады, уничтожались мосты, отбиралось у немцев награбленное имущество. Бригада Ливенцева держала под наблюдением Бобруйск, Осиповичи, Жлобин. 25 декабря 1943 года в районе поселка Паричи партизаны встретились с советской военной разведкой. Бригада полковника Ливенцева несколько дней держала оборону на участке фронта, пока не подтянулись главные силы Красной Армии. 1-я Бобруйская партизанская бригада стала достойным пополнением гвардейским частям 1-го Белорусского фронта.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 января 1944 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении заданий в тылу противника, и за особые заслуги в развитии партизанского движения в Беларуси Ливенцеву Виктору Ильичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

Виктор Ильич известен как автор книги "Партизанский край", написанной в 1983 году. Документальные записки посвящены борьбе народных мстителей с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

В год празднования 60-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в интервью БЕЛТА Виктор Ливенцев говорил: "После войны Беларусь была в руинах - все города разрушены, деревни сожжены дотла, некоторые - вместе с жителями. Когда мы начинали отстраивать Минск, первый проект был рассчитан на население в 500 тысяч человек. Помню, было высказано пожелание: нужно так построить город, чтобы поколение, которое его возводит, увидело его в полном расцвете. Мы думали, это невозможно. Но сегодня перед нами - прекрасная столица, в которой почти два миллиона жителей, метро, красивые улицы. И другие белорусские города - Гомель, Брест, Гродно, Витебск - стали крупными промышленными и культурными центрами. Наше поколение может сравнить с тем, что было, поэтому ценность перемен для нас очевидна".

Также Виктор Ильич отмечал в интервью: "В 1945 году меня вместе с другими партизанами и борцами Сопротивления принимал Шарль Де Голь, президент Франции. Он вручил нам медали, на которых было написано: "Пройдут века, но народы мира будут помнить имена тех, кто освободил человечество от фашизма". Белорусы должны не только помнить о подвиге старшего поколения и гордиться им. Эту гордость нужно пронести сквозь время. А для этого мы все должны сделать свой вклад в развитие страны, благополучие народа. Нужно постараться, чтобы каждое новое поколение вносило более весомую лепту в общее дело, и тогда наша любимая Беларусь будет процветать".

Достижения в сфере спорта и "эпоха Ливенцева"

Авторитет, профессионализм и трудолюбие Виктора Ильича проявились и в послевоенные годы. С 1944 по 1950 год Ливенцев работал секретарем, вторым секретарем ЦК ЛКСМ Беларуси. В 1952 году окончил республиканскую партшколу, затем Минский педагогический институт имени М.Горького.

Самую значительную часть своего жизненного пути - 20 лет - Виктор Ильич отдал сфере физической культуры и спорта. В 1958 году Ливенцев возглавил Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров БССР. Годы его работы во главе белорусского спорта называют "эпохой Ливенцева". Под его началом в республике достигнуты значительные успехи в развитии физической культуры и спорта. Белорусские спортсмены в составе сборных команд СССР неоднократно поднимались на высшие ступени спортивных пьедесталов, с гордостью выступая на чемпионатах мира и Европы. В эти годы зажглись такие яркие звезды белорусского спорта, как олимпийские чемпионы Александр Медведь, Ромуальд Клим, Сергей Макаренко, Леонид Гейштор, Олег Караваев, Елена Белова, Виктор Сидяк и Ольга Корбут.

Кроме того в стране появились крупнейшие спортивные сооружения и комплексы, которые и сегодня являются основными базами олимпийской подготовки белорусских спортсменов - это "Стайки", "Раубичи", минский водноспортивный комплекс (ныне СОК "Олимпийский"), конноспортивная база в Ратомке.

С 1978 по 1986 годы Ливенцев работал управляющим делами ЦК КП Беларуси, избирался кандидатом в члены ЦК, на XXIV съезде - членом ЦК КПБ. Избирался депутатом Верховного Совета БССР 5-10-го созывов.

И даже находясь на пенсии, Ливенцев активно участвовал в общественной жизни страны. Он неоднократно выступал в СМИ, регулярно открывал спортивные соревнования, участвовал в мероприятиях, проводимых Министерством спорта и туризма по чествованию олимпийских чемпионов.

Награды и память

Виктор Ливенцев при жизни был удостоен высоких званий: Герой Советского Союза, заслуженный деятель физической культуры и спорта БССР, награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Красной Звезды, "Знак Почета", белорусским орденом "За службу Родине" 3-й степени (1999), медалями, в том числе "За трудовое отличие", "Партизану Отечественной войны" 1-й и 2-й степеней; почетными грамотами Верховного Совета Белорусской ССР. В 2004 году ему объявлена Благодарность Президента Республики Беларусь.

Виктор Ильич является почетным гражданином города Бобруйска (1984), его именем названа одна из улиц в городе. Также в 2010 году именем Виктора Ливенцева названа улица в Партизанском районе города Минска. Его бюст работы народного художника Беларуси Заира Азгура находится в Национальном художественном музее Беларуси.

В 2004 году режиссер Владимир Цеслюк снял исторический фильм "Дороги партизанского комбрига", в его основу легли воспоминания Виктора Ильича Ливенцева.

Виктор Ильич Ливенцев прожил 91 год. Он скончался 28 сентября 2009 года и был похоронен на Восточном кладбище в Минске.-0-

Архивное интервью легендарного комбрига Ливенцева актуально даже спустя 10 лет

Нам, потомкам, остается важное наследие - их воспоминания, в которых кроется бесценный опыт и мудрость людей, познавших великие испытания и одержавших величайшую Победу.

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