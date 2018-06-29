29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. К 2020 году в проект "Электронная школа" планируется вовлечь не менее 80% школ Беларуси, сообщил сегодня министр связи и информатизации Сергей Попков, выступая на республиканском семинаре по цифровой экономике, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси постепенно реализуется проект "Электронная школа". Его онлайн-сервисы "Электронный дневник/Электронный журнал" позволяют в электронном виде организовать в школе индивидуальный учет результатов освоения образовательных программ учениками, а также хранение этих данных в архивах. Сведения, вносимые учителем в электронный журнал, отображаются в электронном дневнике. К 2020 году в проект намечено вовлечь не менее 80% школ страны", - подчеркнул министр. В настоящее время в Беларуси разрабатывается концепция электронного образования.

Сергей Попков также прокомментировал процесс развития электронного здравоохранения в Беларуси. Он напомнил, что разработана концепция развития электронного здравоохранения до 2022 года. Работы по реализации проектов концепции проводятся также в рамках проекта "Модернизация системы здравоохранения Республики Беларусь" с привлечением займа Всемирного банка.

По словам министра, в Беларуси также ведется работа по созданию реестра административных процедур для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. "Такая система создает условия для минимизации финансовых и временных затрат на поиск актуальной информации об административных процедурах. Завершена первая очередь мероприятия, создан реестр. Ведется работа по разработке модуля автоматизации процесса осуществления административных процедур в электронном виде и их перевода в электронную форму госорганами. В дальнейшем система предоставит возможность осуществлять все административные процедуры в электронном виде", - заявил он.

Сергей Попков напомнил, что в стране реализуется ряд других отраслевых проектов. К примеру, создается современная, безопасная и надежная среда для постоянного хранения электронных документов Национального архивного фонда. Эта система обеспечит взаимодействие государственных структур по приему электронных документов на постоянное хранение, повысит уровень безопасности и сохранности электронных документов. Национальный статистический комитет проводит работу по автоматизации деятельности на всех этапах подготовки и проведения предстоящей в 2020 году переписи населения. Министерством транспорта и коммуникаций создается новая информационная система, которая позволит повысить пограничную безопасность страны за счет информирования Государственного пограничного комитета и других государственных органов и организаций о пассажирах воздушных судов, прибывающих на территорию Беларуси и следующих через нее транзитом.

Министр подчеркнул, что в Беларуси создана достаточно передовая телекоммуникационная инфраструктура (32-е место в рейтинге МСЭ), которая может служить основой для разработки и внедрения основных инструментов цифровой экономики.-0-