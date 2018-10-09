К акушеру-гинекологу на раннем сроке обращаются 99,2% беременных

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 99% женщин в Беларуси получают оптимальное медицинское наблюдение, начиная с раннего срока беременности. Об этом сообщила сегодня главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Беларуси Юлия Савочкина на пресс-конференции, приуроченной к Дню матери (14 октября), передает корреспондент БЕЛТА.

Благодаря комплексному подходу к решению вопросов охраны здоровья, материнства и детства в Беларуси в прошлом году родилось более 101 тыс. детей. Отмечается рост повторных рождений. Семей с двумя, тремя и более детьми становится больше. Практически все роды проходят в стационаре с оказанием квалифицированной помощи. "Важным аспектом здорового материнства является то, что 99,2% беременных на раннем сроке (до 12 недель) обращаются к врачу-специалисту. Это позволяет обеспечить женщине в течение всей беременности оптимальное медицинское наблюдение, своевременное проведение профилактики осложнений беременности и состояний плода, лечение возникших заболеваний".

Обеспечено проведение ультразвукового скрининга беременных, что позволяет ежегодно выявлять более 1 тыс. случаев врожденных пороков развития плода. В последние годы наметилась позитивная тенденция по количеству родов, которые протекают без осложнений, - в 2017 году таких было 40,2% от общего количества. Меньше происходит и преждевременных родов.

"В Республиканском научно-практическом центре "Мать и дитя" внедрены в практику современные методы оказания медицинской помощи, некоторые из них уникальные. И это позволяет сохранить жизнь детям и матерям, - сказала Юлия Савочкина. - Примером таких высоких технологий является фетальная хирургия - целый комплекс оперативных вмешательств, который проводится внутриутробно, когда ребенок еще не родился. Это позволяет сохранить жизни детям, которые 10-15 лет назад не имели бы шанса на рождение и на жизнь".

Активно проводится профилактика абортов. Как результат, уровень абортов с 23,5 на 1 тыс. женщин фертильного возраста в 2000 году снизился до 9,2 в 2017-м.

Минздрав проводит политику "открытых дверей", много работает с общественными организациями на популяризацию дружественного отношения медработников к семьям и наоборот.-0-