5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. К концу недели морозы в Беларуси ослабеют, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Белгидромете отметили, что благодаря повышенному фону атмосферного давления начало недели выдалось солнечным и морозным.

Во вторник, 6 марта, погодные условия еще будет определять область повышенного атмосферного давления, ожидается преимущественно без осадков, но давление начнет падать и облаков станет больше. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха ночью по западной части страны составит 6-12 градусов мороза, по восточной она понизится до минус 13 - минус 18. Днем будет 1-6 градусов ниже нуля, лишь по юго-западу температура повысится до нуля - плюс 1.

"В дальнейшем атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада Европы, принесут осадки и более теплый воздух. Так что морозы ослабеют, а по юго-западу страны ожидается оттепельная погода", - сообщили в Белгидромете.

В среду, 7 марта, прогнозируется преобладание облачной погоды, на большей части территории страны пройдет снег, мокрый снег, по юго-западным районам - с дождем. Местами возможен туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза, днем ожидается от нуля до минус 5, в юго-западных районах будет немного теплее: ночью - от нуля до минус 2, днем - 1-3 градуса тепла.

В четверг, 8 марта, сохранится влияние фронтальных разделов. На большей части территории страны ожидается снег, мокрый снег, по юго-западу с дождем. Местами возможен туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, по юго-западу - около нуля, днем прогнозируется от минус 4 до плюс 2, по юго-западу Брестской области воздух прогреется до 3-5 градусов выше нуля.-0-

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