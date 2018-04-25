К вопросу борьбы с коррупцией надо привлекать не только представителей силовых ведомств - ректор ВГУ

25 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. К вопросу борьбы с коррупцией необходимо привлекать не только представителей силовых ведомств. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал ректор Витебского государственного университета имени П.М.Машерова кандидат юридических наук, доцент Алексей Егоров, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

"В своем Послании Президент затронул важную для меня как юриста и руководителя вуза тему борьбы с коррупцией", - отметил Алексей Егоров. В этом направлении должна работать не только карательная система, важным аспектом должна стать профилактика правонарушений. Кроме того, к разговору о причинах коррупции необходимо привлекать не только представителей силовых ведомств, но и политологов, социологов, психологов.

В вопросе целесообразности изменения Конституции ректор согласен с главой государства в том, что Основной Закон страны должен меняться редко и осторожно. "Конституция - определенный эталон. И там прописаны те положения, которые должны существовать длительное время. Поэтому лучше прибегать к коррекции законов", - сказал собеседник.

Алексей Егоров затронул также тему оправданности изменения структуры административно-территориального деления Беларуси. "Нынешние области и районы сформировались исторически и этнически, и поэтому вторгаться в жизнь людей опрометчиво", - считает он.

Не оставил без внимания ректор вуза и прозвучавшую критику некоторых СМИ. По его мнению, она оправданна, ведь через средства массовой информации идет борьба за умы людей, в том числе молодежи. "С молодым поколением стоит работать аккуратно и искать новые методы взаимодействия. Любое необдуманное действие вызовет непринятие и протест. В этом плане то, что делает БРСМ, очень необходимо. Эта общественная организация позволяет молодежи интегрироваться в группы по интересам и на равных обсуждать различные темы", - отметил Алексей Егоров.-0-