Кадетская смена учащихся Союзного государства открылась в "Зубренке"

11 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Гражданско-патриотическая кадетская смена учащихся Союзного государства "За честь Отчизны" открылась сегодня в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок", сообщили БЕЛТА в Постоянном комитете Союзного государства.

"Кадетская смена содействует гармоничному и всестороннему воспитанию юношей и девушек, формированию у подрастающего поколения культуры межличностного и межнационального взаимодействия, ориентировано на формирование у молодежи патриотического сознания", - отметили в Посткоме.

В смене, которая продлится до 1 октября, принимают участие воспитанники специализированных кадетских учебных заведений, военно-патриотических классов учреждений общего среднего образования Беларуси и России: по 252 учащихся из каждой страны.

В программу включены обязательные для делегаций конкурсы и соревнования: презентация представляемого ими учебного заведения и региона, смотр-конкурс строя и песни, военно-спортивные состязания, конкурсы знатоков военной истории, инсценированной военно-патриотической песни. По итогам их проведения будут определены победители, которых наградят кубками и дипломами.

Во время смены пройдут и иные, незачетные, конкурсы, состязания, культурно-массовые мероприятия, в том числе соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, плаванию, настольному теннису, шашкам, шахматам, гражданско-патриотическая акция "Живая память поколений". Кадеты примут участие в благоустройстве территории комплекса "Партизанские базы" Мядельского района, братской могилы солдат Первой мировой войны, исторических маршрутов "Дорогами мужества".

Для участников смены предусмотрена обширная культурно-образовательная программа, центральное место в которой занимают посещение Белорусского государственного музея истории Великий Отечественной войны, мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", а также экскурсия "Колокола Хатыни".

Государственными заказчиками мероприятия выступают Министерство образования Беларуси и Министерство просвещения России.

Впервые гражданско-патриотическая кадетская смена учащихся Союзного государства была успешно реализована в "Зубренке" в сентябре 2007 года, и с этого времени она проводится ежегодно. Всего за 2007-2016 годы в кадетской смене приняли участие более 4,5 тыс. учащихся из России и Беларуси.-0-