Как белорусам предлагают оплачивать тепловую модернизацию жилых домов

Недавно на общественное обсуждение был вынесен проект указа "О повышении энергоэффективности многоквартирного жилищного фонда". Гражданам предлагается вкладывать средства в финансирование тепловой модернизации. Речь идет о целом перечне дополнительных работ, которые могут выполняться при капитальном ремонте. О законодательной инициативе корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник производственно-технического отдела Департамента по энергоэффективности Госстандарта Александр Даниленко.

В 2017 году страна потребила 60,7 млн Гкал тепловой энергии, из которых 23,3 млн Гкал, или 38,4%, отпущено населению. В нынешнем году при тех же объемах потребления субсидии для оплаты потребленной населением тепловой энергии могут составить около $745 млн, в том числе $690 млн из республиканского бюджета. "Сегодня в условиях перекрестного субсидирования население возмещает около 20% затрат на производство тепловой энергии. В условиях поэтапного увеличения этой доли важно создать условия, которые позволили бы населению вкладывать собственные средства в тепловую модернизацию жилья. В настоящее время 94% жилищного фонда страны находится в частной собственности", - отметил Александр Даниленко.

Тепловая модернизация жилфонда при капитальном ремонте не проводится в Беларуси с 2016 года. При необходимости стены в местах промерзания утепляют до проектных значений сопротивления теплопередаче, действующих на момент постройки дома, а не до нормативных значений. То есть в глобальном смысле существующий капитальный ремонт проблему сокращения потребления тепловой энергии не решает. Эксперт подчеркивает, что тепловую модернизацию домов дешевле и удобнее всего проводить именно при капитальном ремонте. Затраты на работы при капремонте в среднем по стране составляют Br150-200 за 1 кв.м. Дополнительные Br100 на 1 кв.м позволили бы сократить удельное теплопотребление дома не менее чем в два раза.

Что подразумевает тепловая модернизация

В списке энергоэффективных мероприятий утепление стен, крыш, чердачных перекрытий, перекрытий над подвалом; реконструкция и техническая модернизация системы отопления и горячего водоснабжения; устройство приборов индивидуального учета и регулирования тепловой энергии, систем дистанционного съема показаний с этих приборов; устройство и техническая модернизация индивидуальных тепловых пунктов. Предполагается также замена окон и дверей в подъездах, утепление тамбуров, вентиляционных шахт, устройство систем рекуперации тепловой энергии. При этом для достаточной тепловой модернизации домов может потребоваться, например, только утепление стен и установка индивидуальных приборов учета тепла с регуляторами подачи тепла.

Решение о тепловой модернизации дома будет приниматься по результатам общего собрания собственников квартир. На собрании заказчик проинформирует о необходимых работах, условиях и размере возмещаемых жильцами затрат. Проектная документация разрабатывается с разделением сметной части на работы при капремонте и при реализации энергоэффективных мероприятий. Если за проведение соответствующих работ проголосовали две трети собственников от их общего количества, то в многоквартирном доме будет проведена тепловая модернизация.

Сколько будет оплачивать население

Изначально средства граждан на финансирование тепловой модернизации направляться не будут. "На первоначальном этапе планируется выполнять работы за счет средств местных бюджетов, поступающих от приватизации жилых помещений в размере не менее 10% от их общего годового объема, а также средств местных бюджетов на капремонт в размере не более 10% годового объема. Предполагается также использование $60 млн заемных средств Международного банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Сейчас ведутся соответствующие переговоры", - рассказал Александр Даниленко.

Доля населения в возмещении затрат будет варьироваться в зависимости от полученного эффекта в конкретном доме. То есть счет на оплату работ будет выставлен жильцам только после выполнения всех работ. Предполагается, что собственники квартир будут оплачивать 50% стоимости затрат при сокращении уровня удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию на 50% и более от его проектного значения. Оплата 70% стоимости затрат предусмотрена при сокращении расхода тепловой энергии от 30% до 50%.

Эффект от тепловой модернизации будет определяться по результатам первого отопительного периода. Специалисты сделают выводы, исходя из показаний группового прибора учета тепловой энергии на отопление, установленного в индивидуальном тепловом пункте жилого дома. "Если дом будет хорошо утеплен и в самих квартирах регулируется подача тепла, то групповой прибор покажет значительно меньший расход тепловой энергии", - отметил Александр Даниленко.

Средства граждан предлагается аккумулировать на специальных счетах облисполкомов и Минского горисполкома. Выплаты предлагается осуществлять ежемесячно равными долями в течение 10 лет. При этом ежемесячный платеж будет предоставляться отдельным счетом, то есть не будет представлен в жировках. Эта сумма будет участвовать в расчете безналичных жилищных субсидий на весь период возмещения затрат.

Тепловую модернизацию жилфонда по новым условиям планируется проводить во всех регионах страны. Но работы будут выполнять поэтапно, начав с наиболее энергозатратных многоквартирных жилых домов, построенных до 1996 года. Это около 28,4 млн кв.м жилья с теплопотреблением 161-200 кВтч/кв.м в год. Основная цель - достижение удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию не более 90 кВтч/кв.м в год. В случае привлечения $60 млн международных займов за пять лет возможно провести тепловую модернизацию 700 многоквартирных жилых домов, или 10% от сектора наиболее энергозатратных домов. "В результате население получит возможность экономии денежных средств в долгосрочной перспективе и, что немаловажно, повышения комфорта проживания. При сокращении потребления тепловой энергии бюджет сможет уменьшить дотации, снизится перекрестное субсидирование. Это благотворно повлияет на экономику страны", - резюмировал эксперт.

Замечания и предложения по проекту указа можно направить не позднее 1 октября 2018 года на электронный адрес pto.dee@gosstandart.gov.by.

Вера СЕРГЕЕВА,

БЕЛТА.-0-