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Лукашенко: Беларусь намерена реализовать все договоренности с Индией на высшем уровне
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Более 9,4 тыс. школьников Гомельской области оздоровятся в лагерях на весенних каникулах
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16:12
Экономика
В Минской области расследуют уголовное дело в отношении представителя швейцарской компании о хищении
16:03
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16:01
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15:37
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15:33
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Беларусь предлагает России принять дорожную карту для урегулирования вопросов по поставкам молока
15:31
Экономика
Президенты МОК и МПК подписали договор о сотрудничестве до 2032 года
15:25
Спорт
Китай начал готовить стадионы и инфраструктуру к зимней Олимпиаде 2022 года
15:06
Спорт
В Бельгии продали один из крупнейших в мире алмазов
15:06
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15:03
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Как бороться с соседями-дебоширами?
Общество
13.03.2018 | 13:07
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В Беларуси созданы условия для вовлечения молодежи в инновационное предпринимательство - Шумилин
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Новый резидент СЭЗ "Минск" организует производство полимерно-песчаного композита
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Динамика валютного рынка
Оборот валютного рынка Беларуси в январе-феврале 2018 года: всего - $11 млрд 038,6 млн*, на внебиржевом валютном рынке - $7 млрд 388 млн, на БВФБ** - $1 млрд 606,9 млн, на наличном валютном рынке - $2 млрд 043,7 млн.
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Президент
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Экономические контракты на $58 млн подписаны во время визита Шеймана в Зимбабве
Беларусь и Индия намерены расширять сотрудничество
Политика
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Беларусь выступила за усиление практической отдачи от "Восточного партнерства" на форуме в Брюсселе
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Кобяков поручил своевременно подготовить технику к весенним полевым работам
Беларусь предлагает России принять дорожную карту для урегулирования вопросов по поставкам молока
Доллар и евро на торгах 13 марта подорожали, российский рубль подешевел
Происшествия
Более 30 фактов педофилии выявлено по делу завотделением Крупской ЦРБ
В Минской области расследуют уголовное дело в отношении представителя швейцарской компании о хищении
Тело разыскиваемого жителя Барановичского района найдено в реке
Регионы
В Минске изменены нормативы потребления тепла в домах без приборов группового учета
Жители Минской области могут помочь в предотвращении замора рыбы на водоемах
Более 9,4 тыс. школьников Гомельской области оздоровятся в лагерях на весенних каникулах
Эксперты
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Ирина Дорофеева
В Беларуси необходимо создать организацию по защите обладателей авторских и смежных прав
Мнения
Наталья Кочанова
Год малой родины в Беларуси будет насыщен знаковыми событиями
Интервью
Полина Кацуба
Минчанка в 85 лет побеждает в марафонах и собирается на шоу к Галкину
Мнения
Александр Субботин
Выездные приемы позволяют получить полный срез проблем региона
Комментарии
Европейские эксперты проверят результаты стресс-тестов БелАЭС
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Китай начал готовить стадионы и инфраструктуру к зимней Олимпиаде 2022 года
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Toshiba представила "умные" очки под управлением Windows 10
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Заявки на конкурс песни церемоний открытия и закрытия II Европейских игр принимаются до 15 мая
Тульский академический театр драмы приехал с гастролями в Минск
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США готовы нанести удар по Сирии, если не прекратятся бои под Дамаском
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Ученые выяснили, с чем связана способность сочувствовать
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Ольга Сазонова,
Елена Корякина,
Андрей Шахэмиров
5 марта
Применение норм декрета №7 в области охраны окружающей среды
Онлайн-конференция
Ирина Луферчик
15 февраля
Особенности применения организациями упрощенной системы налогообложения в 2018 году
Онлайн-конференция
Андрей Ковалевский
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Декларирование доходов граждан
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Лидия Ермошина
22 января
Местные выборы-2018
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Александр Воробьев,
Елена Живицкая,
Виктор Анищик,
Николай Карницкий,
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6 декабря
Реализация программы подготовки кадров для атомной отрасли Беларуси
Все брифинги
Брифинг
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Сергей Рахманов
23 ноября
Заседание Парламентской ассамблеи ЦЕИ: повестка дня
Брифинг
Ольга Луговская,
Александр Трифонов,
Аркадий Аронов,
Александр Парфенов
8 ноября
Стресс-тесты Белорусской АЭС: первые итоги
Брифинг
Владимир Улахович
14 сентября
Белорусско-индийское деловое сотрудничество
Брифинг
Лариса Емельянчик,
Анна Рысевец,
Алексей Желенков,
Надежда Онуфриева
11 августа
Предварительные итоги летней оздоровительной кампании
Брифинг
Лилия Ананич
10 июля
XIX Всемирный конгресс русской прессы "Партнерство во имя будущего: приоритеты современной цивилизации"
Все круглые столы
Круглый стол
Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова
13 марта
Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?
Круглый стол
Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович
24 января
Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков
17 января
Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы
Круглый стол
Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич
28 ноября
Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Круглый стол
Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда
22 ноября
Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Все пресс-конференции
Пресс-конференция
Валентина Дынич,
Татьяна Якубович,
Элина Брага,
Наталья Синишова
27 февраля
Какие бренды выбирает белорусская молодежь? Итоги социологического исследования
Пресс-конференция
Андрей Зубков
22 февраля
Что ждет белорусскую глубинку?
Пресс-конференция
Сергей Малышко
22 февраля
Совершенствование медицинского обслуживания в Минске
Пресс-конференция
Юрий Бондарь,
Владимир Спиваков,
Максим Берин,
Алексей Скрипко
9 февраля
V международный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…"
Пресс-конференция
Цуй Цимин,
Александр Бадак,
Микола Метлицкий
8 февраля
Китайская поэзия: поэтический портрет ХХ века
Пресс-центр
Круглый стол
Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова
13 марта
Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?
Онлайн-конференция
Ольга Сазонова,
Елена Корякина,
Андрей Шахэмиров
5 марта
Применение норм декрета №7 в области охраны окружающей среды
Пресс-конференция
Валентина Дынич,
Татьяна Якубович,
Элина Брага,
Наталья Синишова
27 февраля
Какие бренды выбирает белорусская молодежь? Итоги социологического исследования
Пресс-конференция
Андрей Зубков
22 февраля
Что ждет белорусскую глубинку?
Пресс-конференция
Сергей Малышко
22 февраля
Совершенствование медицинского обслуживания в Минске
Газета 7 дней
Бессонные ночи мамы космонавта
Подушка безопасности для дольщика
БУДНИ королевы
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Экономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
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Беларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Армия белорусского народа
Иван РОМАНОВИЧ. Либерализация системы контроля не означает бесконтрольность
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. На пороге четвертой промышленной
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