Как действовать при нападении ос: советы энтомологов и медиков

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
19 сентября 2018, Ср
+24°C
Малооблачно EUR 2.4584
USD 2.1028
RUB 3.1371
Главное
На выставке Лукашенко показали белорусские ратраки, лыжероллеры и пианино
Президент
Средние города должны быть центрами развития промышленности, образования и культуры - Кочанова
Общество
Беларусь и Сбербанк обсуждают перспективные совместные проекты
Экономика
Квартиру от "Евроопт" выиграла работник скорой помощи, а два внедорожника из пяти - покупатели "Е-доставки" и "ГиперМолла"!
Общество
Стратегию активного долголетия разработают в Беларуси
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Щеткина примет участие во втором Евразийском женском форуме в Санкт- Петербурге
15:49 Общество
Двое жителей Молодечно пытались незаконно ввезти в Беларусь 1 тыс. л спирта
15:43 Происшествия
Беларусь планирует получить доступ к базе Международного центра научной и технической информации
15:36 Общество
БЕЛТА и музей истории ВОВ начинают совместный проект "Партизанская летопись"
15:34 Общество
В Малайзии из-за отравления поддельным алкоголем погиб 21 человек
15:27 В мире
Дарья Домрачева попробует свои силы в каратэ
15:26 Спорт
Беларусь и Пакистан создают совместный университет прикладных квалификаций
15:25 Общество
Беларусь и Сбербанк обсуждают перспективные совместные проекты
15:24 Экономика
В Беларуси будет внедрена система контроля качества предоставления соцуслуг
15:20 Общество
Одному из фигурантов дела о подпольном борделе в Боровлянах предъявлено обвинение
15:08 Происшествия
Гол форварда минского "Динамо" Куинтона Хаудена вошел в топ-10 игровой недели КХЛ
15:03 Спорт
Операцию "Фильтр" проведут на дорогах Гродненской области
15:01 Регионы
Фестиваль азербайджанской культуры и индийский праздник пройдут 22-23 сентября в Минске
14:58 Культура
Мингорисполком и облисполкомы проведут 22 сентября прямые телефонные линии
14:52 Общество
Центр изучения Беларуси открылся в Аньхойском университете в Китае
14:47 Общество
Форум "Беларусь туристическая" успешно прошел в китайском Нанкине
14:41 Общество
В общей структуре преступлений в Беларуси на долю совершенных в IT приходится 5%
14:41 Происшествия
В Верхнедвинском районе беременная женщина после ДТП потеряла ребенка
14:33 Происшествия
Средние города должны быть центрами развития промышленности, образования и культуры - Кочанова
14:29 Общество
Шторм "Али" обрушился на Ирландию: обесточено 140 тыс. домов, погибла женщина
14:26 В мире
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Заседание контактной группы по Украине Заседание контактной группы по Украине
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Как действовать при нападении ос: советы энтомологов и медиков

Общество 19.09.2018 | 14:14
Фото Pixabay
Фото Pixabay

В сентябре стало известно сразу о нескольких серьезных случаях нападения ос на людей. В Гродно насекомые покусали воспитанников детского сада, в Слуцке они напали на детей во дворе жилого дома, в Слуцком районе от осиных укусов погибла женщина. Энтомологи (энтомология - раздел зоологии, изучающий насекомых) утверждают, что какого-либо существенного увеличения активности жалящих насекомых в этом году не наблюдается, однако напоминают о важности соблюдения правил поведения рядом с ними. Корреспондент БЕЛТА выяснила, как нужно действовать при нападении пчел, ос и шершней и в каких случаях после укусов следует обращаться за медицинской помощью.

Осы просто так не нападают

По словам ведущего научного сотрудника лаборатории наземных беспозвоночных животных научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам Анатолия Кулака, жалящие насекомые, которые обитают на территории республики, просто так на человека не нападают. "Они либо защищают свою жизнь, либо защищают семейство - гнездо. Поэтому первое и самое главное правило поведения рядом с ними - это осторожность. Не стоит без надобности приближаться к местам скопления жалящих насекомых, в первую очередь к гнезду", - сказал он.

Гнезда ос (шершень - тоже оса) случайно можно встретить где угодно: у полистов они располагаются на стеблях низкорослых растений, оса рыжая селится в полостях под землей, осы германская и обыкновенная, шершни охотно заселяют чердаки зданий, веранды, бани, сараи, лезут в кирпичную кладку, под шифер крыш. Небольшой, легкодоступный осиный дом при наличии знаний можно удалить самостоятельно. Чтобы ликвидировать огромную колонию в труднодоступном месте, лучше прибегнуть к помощи специалистов. Спасатели бесплатно избавляют от опасного соседства с насекомыми дошкольные учреждения, дома престарелых и инвалидов, больницы и некоторые другие социальные объекты. В других случаях эта услуга оказывается на платной основе.

"Второе правило - не бояться ос. Осы, которые сейчас в основном летают под плодовыми деревьями и едят яблоки, груши, не представляют никакой опасности, если на них не наступить босиком или случайно не надкусить яблоко вместе с насекомым. Обычно, когда они пристают к людям, это значит, что мы привлекаем их каким-то приятным для них, ассоциирующимся с пищей запахом, например, случайно упала на одежду капелька варенья. То есть желания ужалить у осы не возникает", - подчеркнул энтомолог.

Еще одна группа жалящих перепончатокрылых насекомых - медоносные пчелы. "Их реакция на человека очень разнообразна. Зависит она от того, какой породы пчела. Есть пасеки, где выращивают очень агрессивных пчел, которые способны защищать свое жилище от непрошеных гостей - как от медведей, так и от шершней (последние им сильно вредят). Как раз эти пчелы способны напасть на человека, иногда даже издалека учуяв его запах или заметив силуэт. А есть медоносные пчелы, которые подпускают близко к ульям и не трогают. Вообще, стоит взять за правило: приезжая на лето в деревню отдохнуть, не используйте там дезодоранты, туалетную воду для тела - эти синтетические ароматизаторы, приятные для нас, у пчел могут вызвать гнев", - отметил Анатолий Кулак.

Самые мирные из крупных жалящих насекомых - это шмели. Их вполне можно назвать безопасными существами, хотя жалят они так же больно.

Спасение от ос и пчел - побег

Если вдруг вы случайно потревожили осиное гнездо и насекомые нападают, следует как можно скорее ретироваться. "Нападая, общественные насекомые химическим путем передают сигналы тревоги собратьям по воздуху, поэтому за первым укусом может последовать и второй, и третий, и так далее. Убегать нужно решительно, желательно в помещение, но если нет такой возможности, то с открытого, освещенного места в тенистое. Если есть возможность, лучше как можно быстрее набросить на себя, особенно на голову, покрывало, пленку, что есть под руками. Как правило, когда насекомые убеждаются, что враг достаточно далеко от гнезда, они перестают преследовать. Я думаю, что больше чем 100 м они преследовать не будут. А стометровку любой человек пробежит", - считает энтомолог.

"Как правило, в природе люди не тревожат ос и шмелей. Это случалось раньше, когда повсеместно происходил выпас крупного рогатого скота или ручное сенокошение. Тогда было гораздо больше стычек жалящих насекомых и людей. Сейчас почти все инциденты происходят в населенных пунктах. В городах полно плодоносящих деревьев, осам предостаточно корма. Так что большая часть жертв ос - это горожане", - добавил он.

Что делать, если все-таки ужалили

Сказать однозначно, чей укус более болезненный и опасный, нельзя. Многое зависит от совокупности причин: индивидуальной переносимости яда организмом, его массы, возраста, места укуса, а в отношении медоносной пчелы - и породы насекомых. "Даже у обычных медоносных пчел яд довольно разнообразен в зависимости от породы. В Беларуси пчелы меня жалили неоднократно, но такой яркой реакции на их укусы, как это произошло со мной в Германии, не наблюдалось. Рука раздулась так, что кожа чуть ли не лопалась, поднялась температура, боль прошла где-то через две недели. А вообще, чем больше перепончатокрылое - тем большую дозу яда оно может ввести человеку. Поэтому шершни жалят больнее, чем другие осы. И все же ужаления шмелей для большинства людей не так болезненны, как ужаления ос", - объяснил ведущий научный сотрудник.

По словам старшего врача подстанции №7 городской станции скорой медицинской помощи Минска Евгения Юдакова, наиболее опасны укусы пчел. "К счастью, пчелы кусают людей намного реже, чем те же осы или шершни. Серьезные аллергические реакции никогда не развиваются на первый укус, как правило, это происходит при повторном укусе. Если у человека уже есть в анамнезе аллергия, причем необязательно на насекомых, это может быть и пищевая аллергия, то нужно всегда при себе иметь антигистаминные препараты. После укуса их можно экстренно принять, не ждать развития аллергической реакции, а попытаться ее предупредить", - сказал он.

Местная реакция организма на укус насекомого проявится зудом, болью, отечностью, локальным повышением температуры. Эти симптомы могут наблюдаться в течение нескольких дней. Помимо приема антигистаминного препарата, место укуса можно обработать аналогичной мазью и приложить холод.

Если человека укусили неоднократно - больше двух-трех раз - то необходимо обращаться за медицинской помощью в стационар или поликлинику, так как, скорее всего, не обойдется без общей токсической реакции. В организм поступило большое количество яда, и самостоятельно справиться с этим уже будет сложнее. "Стоит отметить, что есть опасные места для укусов. Если вас ужалили в область шеи или лица, это может сопровождаться отеком Квинке. Такие укусы могут быть даже фатальными. У человека отекают дыхательные пути, он может попросту задохнуться. И таблетка антигистаминного препарата вряд ли поможет. В таких случаях требуется экстренная медицинская помощь, нужно вызывать скорую", - отметил Евгений Юдаков.

Незамедлительно нужно обращаться за медицинской помощью, если пострадал ребенок. "Мы не говорим о том, что после однократного укуса, к примеру, пчелы надо сразу обращаться к врачам. Это надо делать, если появились какие-то симптомы аллергии, либо человек уже знает, что у него есть аллергия на укус пчелы, а с собой нет необходимых препаратов. Все индивидуально. Однако, если покусали ребенка, то стоит перестраховаться. Лучше, чтобы маленький пациент некоторое время оставался под динамическим наблюдением медиков", - подчеркнул врач.

Светлана ПЕКАРЬ,

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
здоровье
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4584 BYN 2.454 BYN 2.464 BYN
USD
2.1028 BYN 2.1 BYN 2.106 BYN
RUB
3.1371 BYN 3.131 BYN 3.142 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко объяснил назначение Вовка на новую должность
Все видео

Фотоновости

Румас встретился с представителями Сбербанка
Все фото

Инфографика

Специальные виды зимней техники В соответствии с поручением Президента Беларуси ОАО "МТЗ" для подготовки лыжероллерных трасс выпустило опытные образцы ратрака ("Беларус МСУ-108"), снегоуплотнительных машин ("Беларус МСУ-622"), льдозаливочной машины ("Беларус МЛ-428").
Вся инфографика
Президент
Во время назначения Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Лукашенко направил соболезнование Президенту Филиппин в связи с последствиями циклона "Мангхут"
Опыт Финляндии в лучших секторах экономики надо перенести в Беларусь - Лукашенко
Политика
Фото МИД МИД Беларуси и Кубы рассмотрели вопросы обмена визитами на высшем и высоком уровнях
Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины стартовал в Минске
Визит американских конгрессменов в Беларусь может состояться до конца года - Андрейченко
Экономика
Академия бизнеса EY и отдел по работе с персоналом EY (СНГ) - в числе победителей самой престижной в мире премии в сфере развития кадров - ATD BEST 2018!
Беларусь и Сбербанк обсуждают перспективные совместные проекты
Доллар и евро на торгах 19 сентября подешевели, российский рубль подорожал
Происшествия
Фото из архива Стали известны новые подробности погони ГАИ за легковушкой в Минске
Двое жителей Молодечно пытались незаконно ввезти в Беларусь 1 тыс. л спирта
Одному из фигурантов дела о подпольном борделе в Боровлянах предъявлено обвинение
Регионы
Наталья Кочанова. Фото из архива Кочанова: знания и опыт Вовка помогут вывести промышленность Витебской области на достойный уровень
Операцию "Фильтр" проведут на дорогах Гродненской области
На строительство дорог в индивидуальной застройке Минского района в 2018 году выделено около Br8 млн
Спорт
Лионель Месси. Фото "Барселоны" Футболисты ПСВ крупно уступили "Барселоне" в первом матче Лиги чемпионов
Дарья Домрачева попробует свои силы в каратэ
Гол форварда минского "Динамо" Куинтона Хаудена вошел в топ-10 игровой недели КХЛ
Технологии
Во время церемонии открытия Крупнейший в мире производитель микросхем начинает масштабное сотрудничество с ПВТ
Sony возродила известную игровую консоль PlayStation
У телеканала ОНТ появится собственное мобильное приложение
Культура
Фото из архива Показы лучших картин "Беларусьфильма" начинаются в минском кинотеатре "Пионер"
Фестиваль азербайджанской культуры и индийский праздник пройдут 22-23 сентября в Минске
Naviband выпустила клип на свою первую песню на украинском языке
В мире
Фото Reuters КНДР решила демонтировать ракетный полигон
В Малайзии из-за отравления поддельным алкоголем погиб 21 человек
Шторм "Али" обрушился на Ирландию: обесточено 140 тыс. домов, погибла женщина
Калейдоскоп
Фото kino-kingdom.com Первый трейлер фильма "Капитан Марвел" появился в сети
Два ресторана в Париже устроили необычную футбольную акцию
Disney снимет телесериалы про Локи и Алую ведьму с Томом Хиддлстоном и Элизабет Олсен
Все круглые столы
Круглый стол Игорь Старовойтов,
Виталий Шилов,
Анатолий Дашко,
Елена Манкевич,
Нина Наумович 12 сентября Что и почему нужно менять в Трудовом кодексе Круглый стол Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович 30 августа Медицинская этика. Теория и практика Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Какие реформы нужны туристической отрасли Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос?
Газета 7 дней
Привычка учиться
Мастер
НеуДАЧНЫЕ истории, или Электроприборы в помощь, а не на беду
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Сергей КИЛИН. Беларусь созидает космическое будущее
Сергей ГОЛОВКО. Узы музейного партнерства
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Карт-бланш здоровья и долголетия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия