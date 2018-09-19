Как действовать при нападении ос: советы энтомологов и медиков

В сентябре стало известно сразу о нескольких серьезных случаях нападения ос на людей. В Гродно насекомые покусали воспитанников детского сада, в Слуцке они напали на детей во дворе жилого дома, в Слуцком районе от осиных укусов погибла женщина. Энтомологи (энтомология - раздел зоологии, изучающий насекомых) утверждают, что какого-либо существенного увеличения активности жалящих насекомых в этом году не наблюдается, однако напоминают о важности соблюдения правил поведения рядом с ними. Корреспондент БЕЛТА выяснила, как нужно действовать при нападении пчел, ос и шершней и в каких случаях после укусов следует обращаться за медицинской помощью.

Осы просто так не нападают

По словам ведущего научного сотрудника лаборатории наземных беспозвоночных животных научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам Анатолия Кулака, жалящие насекомые, которые обитают на территории республики, просто так на человека не нападают. "Они либо защищают свою жизнь, либо защищают семейство - гнездо. Поэтому первое и самое главное правило поведения рядом с ними - это осторожность. Не стоит без надобности приближаться к местам скопления жалящих насекомых, в первую очередь к гнезду", - сказал он.

Гнезда ос (шершень - тоже оса) случайно можно встретить где угодно: у полистов они располагаются на стеблях низкорослых растений, оса рыжая селится в полостях под землей, осы германская и обыкновенная, шершни охотно заселяют чердаки зданий, веранды, бани, сараи, лезут в кирпичную кладку, под шифер крыш. Небольшой, легкодоступный осиный дом при наличии знаний можно удалить самостоятельно. Чтобы ликвидировать огромную колонию в труднодоступном месте, лучше прибегнуть к помощи специалистов. Спасатели бесплатно избавляют от опасного соседства с насекомыми дошкольные учреждения, дома престарелых и инвалидов, больницы и некоторые другие социальные объекты. В других случаях эта услуга оказывается на платной основе.

"Второе правило - не бояться ос. Осы, которые сейчас в основном летают под плодовыми деревьями и едят яблоки, груши, не представляют никакой опасности, если на них не наступить босиком или случайно не надкусить яблоко вместе с насекомым. Обычно, когда они пристают к людям, это значит, что мы привлекаем их каким-то приятным для них, ассоциирующимся с пищей запахом, например, случайно упала на одежду капелька варенья. То есть желания ужалить у осы не возникает", - подчеркнул энтомолог.

Еще одна группа жалящих перепончатокрылых насекомых - медоносные пчелы. "Их реакция на человека очень разнообразна. Зависит она от того, какой породы пчела. Есть пасеки, где выращивают очень агрессивных пчел, которые способны защищать свое жилище от непрошеных гостей - как от медведей, так и от шершней (последние им сильно вредят). Как раз эти пчелы способны напасть на человека, иногда даже издалека учуяв его запах или заметив силуэт. А есть медоносные пчелы, которые подпускают близко к ульям и не трогают. Вообще, стоит взять за правило: приезжая на лето в деревню отдохнуть, не используйте там дезодоранты, туалетную воду для тела - эти синтетические ароматизаторы, приятные для нас, у пчел могут вызвать гнев", - отметил Анатолий Кулак.

Самые мирные из крупных жалящих насекомых - это шмели. Их вполне можно назвать безопасными существами, хотя жалят они так же больно.

Спасение от ос и пчел - побег

Если вдруг вы случайно потревожили осиное гнездо и насекомые нападают, следует как можно скорее ретироваться. "Нападая, общественные насекомые химическим путем передают сигналы тревоги собратьям по воздуху, поэтому за первым укусом может последовать и второй, и третий, и так далее. Убегать нужно решительно, желательно в помещение, но если нет такой возможности, то с открытого, освещенного места в тенистое. Если есть возможность, лучше как можно быстрее набросить на себя, особенно на голову, покрывало, пленку, что есть под руками. Как правило, когда насекомые убеждаются, что враг достаточно далеко от гнезда, они перестают преследовать. Я думаю, что больше чем 100 м они преследовать не будут. А стометровку любой человек пробежит", - считает энтомолог.

"Как правило, в природе люди не тревожат ос и шмелей. Это случалось раньше, когда повсеместно происходил выпас крупного рогатого скота или ручное сенокошение. Тогда было гораздо больше стычек жалящих насекомых и людей. Сейчас почти все инциденты происходят в населенных пунктах. В городах полно плодоносящих деревьев, осам предостаточно корма. Так что большая часть жертв ос - это горожане", - добавил он.

Что делать, если все-таки ужалили

Сказать однозначно, чей укус более болезненный и опасный, нельзя. Многое зависит от совокупности причин: индивидуальной переносимости яда организмом, его массы, возраста, места укуса, а в отношении медоносной пчелы - и породы насекомых. "Даже у обычных медоносных пчел яд довольно разнообразен в зависимости от породы. В Беларуси пчелы меня жалили неоднократно, но такой яркой реакции на их укусы, как это произошло со мной в Германии, не наблюдалось. Рука раздулась так, что кожа чуть ли не лопалась, поднялась температура, боль прошла где-то через две недели. А вообще, чем больше перепончатокрылое - тем большую дозу яда оно может ввести человеку. Поэтому шершни жалят больнее, чем другие осы. И все же ужаления шмелей для большинства людей не так болезненны, как ужаления ос", - объяснил ведущий научный сотрудник.

По словам старшего врача подстанции №7 городской станции скорой медицинской помощи Минска Евгения Юдакова, наиболее опасны укусы пчел. "К счастью, пчелы кусают людей намного реже, чем те же осы или шершни. Серьезные аллергические реакции никогда не развиваются на первый укус, как правило, это происходит при повторном укусе. Если у человека уже есть в анамнезе аллергия, причем необязательно на насекомых, это может быть и пищевая аллергия, то нужно всегда при себе иметь антигистаминные препараты. После укуса их можно экстренно принять, не ждать развития аллергической реакции, а попытаться ее предупредить", - сказал он.

Местная реакция организма на укус насекомого проявится зудом, болью, отечностью, локальным повышением температуры. Эти симптомы могут наблюдаться в течение нескольких дней. Помимо приема антигистаминного препарата, место укуса можно обработать аналогичной мазью и приложить холод.

Если человека укусили неоднократно - больше двух-трех раз - то необходимо обращаться за медицинской помощью в стационар или поликлинику, так как, скорее всего, не обойдется без общей токсической реакции. В организм поступило большое количество яда, и самостоятельно справиться с этим уже будет сложнее. "Стоит отметить, что есть опасные места для укусов. Если вас ужалили в область шеи или лица, это может сопровождаться отеком Квинке. Такие укусы могут быть даже фатальными. У человека отекают дыхательные пути, он может попросту задохнуться. И таблетка антигистаминного препарата вряд ли поможет. В таких случаях требуется экстренная медицинская помощь, нужно вызывать скорую", - отметил Евгений Юдаков.

Незамедлительно нужно обращаться за медицинской помощью, если пострадал ребенок. "Мы не говорим о том, что после однократного укуса, к примеру, пчелы надо сразу обращаться к врачам. Это надо делать, если появились какие-то симптомы аллергии, либо человек уже знает, что у него есть аллергия на укус пчелы, а с собой нет необходимых препаратов. Все индивидуально. Однако, если покусали ребенка, то стоит перестраховаться. Лучше, чтобы маленький пациент некоторое время оставался под динамическим наблюдением медиков", - подчеркнул врач.

Светлана ПЕКАРЬ,

БЕЛТА.-0-