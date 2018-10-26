Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
26 октября 2018, Пт
+5°C
Облачно с прояснениями EUR 2.4058
USD 2.1094
RUB 3.2133
Главное
Петр Порошенко и Александр Лукашенко Лукашенко: у Форума регионов Беларуси и Украины большая перспектива
Президент
Вклад в достижение товарооборота Беларуси и Украины в $8 млрд должны внести регионы - Ляшенко
Экономика
Беларусь и Франция подписали межправсоглашение о международных автомобильных перевозках
Политика
"Собираю чемодан и переезжаю в Минск!" Продавец из Борисова выиграла столичную квартиру от "Евроопт"
Общество
Кредиты и вклады - что изменится для клиентов банков с 29 октября
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Памятный знак студотрядовскому движению Беларуси открыли в Минске
14:56 Регионы
Белорусская нефтяная компания планирует в 2018 году нарастить экспорт в Украину до $2,2 млрд
14:46 Экономика
Трансграничное сотрудничество способствует эффективному развитию регионов - Мослер-Тернстрем
14:37 Политика
В Минске 15-летний подросток продавал психотропы
14:32 Происшествия
Франция предлагает в ближайшие пять лет удвоить товарооборот с Беларусью
14:29 Экономика
Профсоюзные активисты примут участие в благоустройстве территории Куропат
14:14 Общество
Дирижеры из Испании и Венесуэлы выступят в Могилеве
14:12 Культура
Сеть цифровой радиосвязи планируется создать на железнодорожном и воздушном транспорте Беларуси и РФ
14:11 Технологии
Беларусь на ЧМ по спортивной гимнастике представляют семь атлетов
14:09 Спорт
Как грамотно дать в долг, чтобы получить деньги обратно - отвечает адвокат
14:09 Общество
Беларусь вводит на полгода лицензирование экспорта льноволокна за пределы ЕАЭС
14:06 Экономика
МАРТ вынес на общественное обсуждение проект изменений в закон о торговле и общественном питании
13:48 Экономика
ФОТОРЕПОРТАЖ: Бакинский форум по устойчивому развитию
13:48 Общество
Беларусь с 1 ноября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
13:43 Экономика
Предложения по системе стройсбережений и ипотеке на жилье внесут в Совмин до 1 декабря
13:41 Общество
Председатель Пуховичского райисполкома задержан по подозрению в коррупции
13:41 Происшествия
Выход США из ДРСМД может нанести серьезный ущерб региональной безопасности - депутат
13:37 Политика
Доллар и российский рубль на торгах 26 октября подорожали, евро подешевел
13:35 Экономика
Порошенко: между Украиной и Беларусью, лидерами стран есть доверие
13:26 Политика
Беларусь и Япония планируют новые совместные проекты в микроэлектронике, робототехнике и IT
13:22 Политика
Все новости
Темы
К юбилею молодежного движения К юбилею молодежного движения
Международный форум "Евразийская неделя" Международный форум "Евразийская неделя"
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Право на защиту: советы адвоката Право на защиту: советы адвоката
Перепись населения-2019 Перепись населения-2019
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Как грамотно дать в долг, чтобы получить деньги обратно - отвечает адвокат

Общество 26.10.2018 | 14:09
Фото из архива
Фото из архива
Право на защиту: советы адвоката Новости темы Право на защиту: советы адвоката
Другие темы

Белорусское телеграфное агентство совместно с Белорусской республиканской коллегией адвокатов продолжает цикл материалов на правовую тематику "Право на защиту: советы адвоката". Давая деньги в долг, безусловно, мы рассчитываем, что их обязательно нам вернут. А что, если друг или знакомый оказался непорядочным человеком и всячески уклоняется от своих обязательств? Опытные адвокаты юридической консультации Ленинского района Гродно Андрей Белый, Светлана Бирилова и Игорь Сильванович расскажут, как грамотно давать в долг и когда следует обращаться в суд.

Как грамотно давать в долг? Как правильно составить расписку?

Чтобы грамотно дать деньги в долг, необходимо оформить договор займа. По этому договору одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей, если иное не установлено законодательными актами.

Договор займа должен быть заключен в письменной форме, если сумма превышает не менее чем в 10 раз размер базовой величины, а в случаях, когда заимодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющий передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей. В расписке должны быть указаны все данные заемщика и займодавца: Ф.И.О., адрес места жительства, паспортные данные, сумма займа и дата составления расписки. Если есть свидетели, необходимо отразить все данные и для свидетелей.

Требуется ли нотариальное заверение расписки?

Для оформления договора займа нотариального заверения расписки не требуется, т.е. законодательством это не предусмотрено. Заверить расписку у нотариуса можно по желанию сторон, которые заключают договор займа.

Будет ли являться доказательством расписка, оформленная ненадлежащим образом?

Расписка по договору займа должна соответствовать требованиям законодательства. Как ее составлять, разъясняет Гражданский кодекс Беларуси. Об этом выше уже говорилось.

Расписка, оформленная ненадлежащим образом, не может являться доказательством в судебном процессе.

Как поступать, если должник не выполняет оговоренные в расписке условия, например, не возвращает деньги в срок, постоянно откладывая этот момент?

Заемщик обязан возвратить полученную сумму в срок и порядке, которые предусмотрены договором займа. Если срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумму займа нужно вернуть в течение 30 дней со дня предъявления заимодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором. Если должник не возвращает деньги в срок, указанный в договоре, необходимо обращаться в суд с исковым заявлением о взыскании средств по договору займа.

Как поступать, если должник избегает встречи с человеком, у которого взял в долг, или вовсе сменил место жительства?

В этом случае необходимо обращаться в суд с исковым заявлением о взыскании средств по договору займа. Местом жительства должника может считаться последнее известное истцу место его пребывания.

Отвечают ли по долгам гражданина его родственники?

Прежде всего необходимо определиться, какие родственники имеются в виду, поскольку в различных нормативно-правовых актах Беларуси круг лиц, определяемых в качестве родственников, отличается.

Как правило, граждане не отвечают по долгам своих совершеннолетних и дееспособных родственников. Но распространены ситуации, когда родственники выступают в качестве поручителей. В этом случае они отвечают перед кредитором солидарно с должником - своим родственником, если тот не исполняет или ненадлежаще исполняет свои обязательства.

После смерти родственника вместе с наследством, обремененным долгами, также переходят и долги. Однако каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя только в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

Как быть с непогашенными долгами супругов, которые возникли до регистрации брака?

Вступление в брак не освобождает от выплаты долгов, возникших до регистрации брака. При этом взыскание по непогашенному долгу может быть обращено как на имущество, находящееся в собственности должника, так и на его долю в общем имуществе супругов, приобретенном после заключения брака, которая причиталась бы ему при разделе этого имущества.

В этом случае стоит рассмотреть вопрос о заключении между будущими супругами или супругами брачного договора, исключив режим общей совместной собственности в отношении имущества, приобретаемого супругом-не должником после заключения брака.

При помощи каких законных методов можно попытаться взыскать долги до того, как обратиться в суд? Как при этом не попасть в поле зрения правоохранительных органов как шантажист?

До обращения в суд с иском можно попытаться добровольно урегулировать спор, в том числе направив должнику предложение об этом письменно.

Если в действиях должника усматриваются признаки мошенничества, т.е. есть основания предполагать, что он завладел имуществом либо приобрел права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием, можно обратиться в органы милиции с соответствующим заявлением. Возможно, проведение проверки правоохранительными органами заставит должника вспомнить о необходимости выполнения обязательств.

Может ли должник оспорить расписку или договор займа?

Договор займа можно оспорить по его безденежности. То есть заемщик имеет право доказывать, что деньги или другие вещи в действительности он не получал от заимодавца или получал в меньшем количестве, чем указано в договоре (расписке).

Если договор займа должен быть совершен в письменной форме, его оспаривание по безденежности путем свидетельских показаний не допускается. Исключение составляют случаи, когда договор был заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя заемщика с заимодавцем или стечения тяжелых обстоятельств.

Если в процессе оспаривания заемщиком договора займа по его безденежности будет установлено, что деньги или другие вещи в действительности не были получены от заимодавца, договор займа считается незаключенным. Когда деньги или другие вещи получены в меньшем количестве, договор считается заключенным на это количество денег или вещей.

А что, если должник вовсе отрицает, что брал деньги в долг?

В этом случае необходимо обращаться в суд с исковым заявлением о взыскании средств по договору займа. Расписка будет являться главным доказательством того, что договор займа был заключен. Также свидетельские показания могут расцениваться как доказательства заключения между сторонами договора займа.

Какой срок давности для обращения в суд по таким спорам?

Для обращения в суд по таким спорам устанавливается общий срок исковой давности в три года.

В каких случаях следует подавать заявление в суд, а в каких взыскание долгов возможно и в исполнительном производстве на основании исполнительной надписи нотариуса?

Если требование о взыскании долга основано на нотариально удостоверенной сделке (договоре займа), взыскание происходит в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей нотариусов. В остальных случаях следует обращаться в суд в порядке искового производства (путем предъявления иска).

Каким образом можно обязать должника вернуть деньги, если у него их действительно нет? Какие ограничения может наложить суд?

Если должник не исполняет либо уклоняется от исполнения требований исполнительного документа, суд может принять в его отношении следующие меры:

- временно ограничить в выезде из Беларуси;

- временно ограничить в управлении механическими транспортными средствами, моторными маломерными судами, мощность двигателя которых превышает 3,7 киловатта (5 лошадиных сил), а также в охоте. Исключение составляют случаи, когда эти права нужны должнику в связи с инвалидностью либо в качестве единственного средства получения дохода. Причем ограничения устанавливаются на срок до исполнения должником требований, содержащихся в исполнительном документе, но не более чем на пять лет;

- временно ограничить в посещении игорных заведений.

Могут ли изъять имущество должника? Или обязать его часть зарплаты отдавать в счет погашения задолженности?

При взыскании задолженности судебный исполнитель может применять такие меры, как обращение взыскания на имущество должника, в том числе на имущественные права, а также обращение взыскания на заработную плату должника - гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, и приравненные к ней доходы. Иначе говоря, на стадии принудительного исполнения могут изъять некоторое имущество должника, а также обязать часть зарплаты отдавать в счет погашения долга.

Можно ли требовать и в каких случаях вместе с основным долгом вернуть и проценты? Когда наступают финансовые санкции при нарушении условий договора?

Проценты на сумму займа можно получить, когда размер и порядок их уплаты определены договором.

Если человек не возвращает деньги в срок, на сумму долга ему придется уплатить проценты, предусмотренные п.1 ст.366 Гражданского кодекса (кроме процентов, определенных договором займа). Эти санкции действуют со дня, когда деньги должны были быть возвращены, по день их возврата заимодавцу.

Правда ли, что взыскать долг с гражданина другой страны сложнее?

Если должник - гражданин другого государства, необходимо принять во внимание некоторые обстоятельства, которые действительно могут затруднить взыскание долга.

Прежде всего необходимо определиться, может ли такое дело рассматриваться судами Беларуси. Судам республики подсудны дела по искам к иностранным гражданам и лицам без гражданства, если они имеют место жительства на территории Беларуси.

Содержание международного договора Беларуси с государством, гражданином которого является должник, при наличии такого договора, кроме того позволит определить, по законодательству какой страны определяются права и обязанности сторон (условия договора, возможность взыскания процентов, пени и т.д.), вопросы исковой давности. Как правило, права и обязанности сторон по сделке определяются по законодательству места ее совершения, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

Принципиально ли отличается процесс взыскания долгов, если должником перед гражданином выступает физическое лицо и какая-либо организация?

Принципиальной разницы нет. Хотя процесс исполнения вынесенного решения о взыскании денежных средств с юридического лица и физического лица имеет своим отличия.

Если вас интересует какая-то тема, можете присылать свои вопросы и предложения по адресу advice@belta.by.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
суд, юридические службы
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Афиша выходного дня
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4058 BYN 2.396 BYN 2.405 BYN
USD
2.1094 BYN 2.1105 BYN 2.115 BYN
RUB
3.2133 BYN 3.207 BYN 3.22 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Масштабный флешмоб "100 добрых сердец"
Все видео

Фотоновости

Посвященный студотрядовскому движению памятный знак открыли в Минске
Все фото

Инфографика

I Форум регионов Беларуси и Украины I Форум регионов Беларуси и Украины пройдет 25-26 октября в Гомеле.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Александр Турчин Лукашенко требует четкого соблюдения коллегиальности в принятии решений правительством
Лукашенко: у Форума регионов Беларуси и Украины большая перспектива
Лукашенко поздравил Сахле-Ворк Зевде с избранием на пост Президента Эфиопии
Политика
Во время встречи Порошенко: между Украиной и Беларусью, лидерами стран есть доверие
Трансграничное сотрудничество способствует эффективному развитию регионов - Мослер-Тернстрем
Выход США из ДРСМД может нанести серьезный ущерб региональной безопасности - депутат
Экономика
Игорь Ляшенко Вклад в достижение товарооборота Беларуси и Украины в $8 млрд должны внести регионы - Ляшенко
Белорусская нефтяная компания планирует в 2018 году нарастить экспорт в Украину до $2,2 млрд
Франция предлагает в ближайшие пять лет удвоить товарооборот с Беларусью
Происшествия
Фото из архива В Минске судят группу мошенников в сфере автострахования
В Минске 15-летний подросток продавал психотропы
Председатель Пуховичского райисполкома задержан по подозрению в коррупции
Регионы
Фото из архива Шесть документов о сотрудничестве областей Беларуси и Украины подписаны на Форуме регионов
Афиша выходного дня: фестиваль кельтской культуры, "Искусство шоколада" и "Анимаевка-2018"
Памятный знак студотрядовскому движению Беларуси открыли в Минске
Спорт
Во время матча. Фото "Челси" Футболисты БАТЭ проиграли "Челси" в гостевом матче Лиги Европы
Беларусь на ЧМ по спортивной гимнастике представляют семь атлетов
Белорусы завоевали 8 наград на чемпионате Европы по кикбоксингу
Технологии
Фото из архива "Белавиа" проведет в соцсети прямой эфир с пилотом
Сеть цифровой радиосвязи планируется создать на железнодорожном и воздушном транспорте Беларуси и РФ
В Сингапуре в 2019 году пройдут испытания электрического аэротакси
Культура
Фото Министерства информации Белорусские книги пополнили библиотеку детского центра Белграда
Дирижеры из Испании и Венесуэлы выступят в Могилеве
Ночь комсомольского кино пройдет в Минске
В мире
Николай Караченцов. Фото из архива Умер актер Николай Караченцов
Усиленный режим охраны учреждений образования в Керчи продлится месяц
Автомобильный мост в Приморье обрушился под большегрузом
Калейдоскоп
Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьерндален ФОТОРЕПОРТАЖ: Показ бренда Дарьи Домрачевой прошел в Минске
Ирена Понарошку показала своего новорожденного малыша
Самый большой в мире авиалайнер приземлился в аэропорту "Пулково"
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Анатолий Котов,
Сергей Шаблыко,
Надежда Анисовец,
Максим Кошкалда 6 ноября, 11:00 Европейские игры – 2019: подготовка спортивной инфраструктуры, билетные программы, работа с волонтерами Пресс-конференция Анатолий Сивак,
Александр Головнев,
Сергей Дубина,
Артем Сикорский 23 октября Развитие транспортной инфраструктуры в Беларуси: предварительные итоги 2018 года и планы до 2020 года Пресс-конференция Анастасия Сорокина,
Владислав Ковалев,
Ланита Стецко 11 октября Беларусь примет 45-ю Всемирную шахматную олимпиаду Пресс-конференция Ольга Прудникова,
Михаил Малашенко,
Ия Малкина,
Сергей Щербаков,
Григорий Бондарев 4 октября Цели устойчивого развития Республики Беларусь: энергетика, экология, энергоэффективность Пресс-конференция Владимир Улахович 26 сентября "Школа экспорта" - проект БелТПП для бизнеса
Газета 7 дней
Белорусская кухня: неделя удовольствия
ПОСТ № 1: Вахта памяти
Бить во все колокола
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Идти в ногу со временем
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Прелести цивилизации, или Жизнь без смога
Віктар ЛОЎГАЧ. Пра гены, карані і дзеясловы
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия