Как грамотно дать в долг, чтобы получить деньги обратно - отвечает адвокат

Белорусское телеграфное агентство совместно с Белорусской республиканской коллегией адвокатов продолжает цикл материалов на правовую тематику "Право на защиту: советы адвоката". Давая деньги в долг, безусловно, мы рассчитываем, что их обязательно нам вернут. А что, если друг или знакомый оказался непорядочным человеком и всячески уклоняется от своих обязательств? Опытные адвокаты юридической консультации Ленинского района Гродно Андрей Белый, Светлана Бирилова и Игорь Сильванович расскажут, как грамотно давать в долг и когда следует обращаться в суд.

Как грамотно давать в долг? Как правильно составить расписку?

Чтобы грамотно дать деньги в долг, необходимо оформить договор займа. По этому договору одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей, если иное не установлено законодательными актами.

Договор займа должен быть заключен в письменной форме, если сумма превышает не менее чем в 10 раз размер базовой величины, а в случаях, когда заимодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющий передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей. В расписке должны быть указаны все данные заемщика и займодавца: Ф.И.О., адрес места жительства, паспортные данные, сумма займа и дата составления расписки. Если есть свидетели, необходимо отразить все данные и для свидетелей.

Требуется ли нотариальное заверение расписки?

Для оформления договора займа нотариального заверения расписки не требуется, т.е. законодательством это не предусмотрено. Заверить расписку у нотариуса можно по желанию сторон, которые заключают договор займа.

Будет ли являться доказательством расписка, оформленная ненадлежащим образом?

Расписка по договору займа должна соответствовать требованиям законодательства. Как ее составлять, разъясняет Гражданский кодекс Беларуси. Об этом выше уже говорилось.

Расписка, оформленная ненадлежащим образом, не может являться доказательством в судебном процессе.

Как поступать, если должник не выполняет оговоренные в расписке условия, например, не возвращает деньги в срок, постоянно откладывая этот момент?

Заемщик обязан возвратить полученную сумму в срок и порядке, которые предусмотрены договором займа. Если срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумму займа нужно вернуть в течение 30 дней со дня предъявления заимодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором. Если должник не возвращает деньги в срок, указанный в договоре, необходимо обращаться в суд с исковым заявлением о взыскании средств по договору займа.

Как поступать, если должник избегает встречи с человеком, у которого взял в долг, или вовсе сменил место жительства?

В этом случае необходимо обращаться в суд с исковым заявлением о взыскании средств по договору займа. Местом жительства должника может считаться последнее известное истцу место его пребывания.

Отвечают ли по долгам гражданина его родственники?

Прежде всего необходимо определиться, какие родственники имеются в виду, поскольку в различных нормативно-правовых актах Беларуси круг лиц, определяемых в качестве родственников, отличается.

Как правило, граждане не отвечают по долгам своих совершеннолетних и дееспособных родственников. Но распространены ситуации, когда родственники выступают в качестве поручителей. В этом случае они отвечают перед кредитором солидарно с должником - своим родственником, если тот не исполняет или ненадлежаще исполняет свои обязательства.

После смерти родственника вместе с наследством, обремененным долгами, также переходят и долги. Однако каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя только в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

Как быть с непогашенными долгами супругов, которые возникли до регистрации брака?

Вступление в брак не освобождает от выплаты долгов, возникших до регистрации брака. При этом взыскание по непогашенному долгу может быть обращено как на имущество, находящееся в собственности должника, так и на его долю в общем имуществе супругов, приобретенном после заключения брака, которая причиталась бы ему при разделе этого имущества.

В этом случае стоит рассмотреть вопрос о заключении между будущими супругами или супругами брачного договора, исключив режим общей совместной собственности в отношении имущества, приобретаемого супругом-не должником после заключения брака.

При помощи каких законных методов можно попытаться взыскать долги до того, как обратиться в суд? Как при этом не попасть в поле зрения правоохранительных органов как шантажист?

До обращения в суд с иском можно попытаться добровольно урегулировать спор, в том числе направив должнику предложение об этом письменно.

Если в действиях должника усматриваются признаки мошенничества, т.е. есть основания предполагать, что он завладел имуществом либо приобрел права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием, можно обратиться в органы милиции с соответствующим заявлением. Возможно, проведение проверки правоохранительными органами заставит должника вспомнить о необходимости выполнения обязательств.

Может ли должник оспорить расписку или договор займа?

Договор займа можно оспорить по его безденежности. То есть заемщик имеет право доказывать, что деньги или другие вещи в действительности он не получал от заимодавца или получал в меньшем количестве, чем указано в договоре (расписке).

Если договор займа должен быть совершен в письменной форме, его оспаривание по безденежности путем свидетельских показаний не допускается. Исключение составляют случаи, когда договор был заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя заемщика с заимодавцем или стечения тяжелых обстоятельств.

Если в процессе оспаривания заемщиком договора займа по его безденежности будет установлено, что деньги или другие вещи в действительности не были получены от заимодавца, договор займа считается незаключенным. Когда деньги или другие вещи получены в меньшем количестве, договор считается заключенным на это количество денег или вещей.

А что, если должник вовсе отрицает, что брал деньги в долг?

В этом случае необходимо обращаться в суд с исковым заявлением о взыскании средств по договору займа. Расписка будет являться главным доказательством того, что договор займа был заключен. Также свидетельские показания могут расцениваться как доказательства заключения между сторонами договора займа.

Какой срок давности для обращения в суд по таким спорам?

Для обращения в суд по таким спорам устанавливается общий срок исковой давности в три года.

В каких случаях следует подавать заявление в суд, а в каких взыскание долгов возможно и в исполнительном производстве на основании исполнительной надписи нотариуса?

Если требование о взыскании долга основано на нотариально удостоверенной сделке (договоре займа), взыскание происходит в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей нотариусов. В остальных случаях следует обращаться в суд в порядке искового производства (путем предъявления иска).

Каким образом можно обязать должника вернуть деньги, если у него их действительно нет? Какие ограничения может наложить суд?

Если должник не исполняет либо уклоняется от исполнения требований исполнительного документа, суд может принять в его отношении следующие меры:

- временно ограничить в выезде из Беларуси;

- временно ограничить в управлении механическими транспортными средствами, моторными маломерными судами, мощность двигателя которых превышает 3,7 киловатта (5 лошадиных сил), а также в охоте. Исключение составляют случаи, когда эти права нужны должнику в связи с инвалидностью либо в качестве единственного средства получения дохода. Причем ограничения устанавливаются на срок до исполнения должником требований, содержащихся в исполнительном документе, но не более чем на пять лет;

- временно ограничить в посещении игорных заведений.

Могут ли изъять имущество должника? Или обязать его часть зарплаты отдавать в счет погашения задолженности?

При взыскании задолженности судебный исполнитель может применять такие меры, как обращение взыскания на имущество должника, в том числе на имущественные права, а также обращение взыскания на заработную плату должника - гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, и приравненные к ней доходы. Иначе говоря, на стадии принудительного исполнения могут изъять некоторое имущество должника, а также обязать часть зарплаты отдавать в счет погашения долга.

Можно ли требовать и в каких случаях вместе с основным долгом вернуть и проценты? Когда наступают финансовые санкции при нарушении условий договора?

Проценты на сумму займа можно получить, когда размер и порядок их уплаты определены договором.

Если человек не возвращает деньги в срок, на сумму долга ему придется уплатить проценты, предусмотренные п.1 ст.366 Гражданского кодекса (кроме процентов, определенных договором займа). Эти санкции действуют со дня, когда деньги должны были быть возвращены, по день их возврата заимодавцу.

Правда ли, что взыскать долг с гражданина другой страны сложнее?

Если должник - гражданин другого государства, необходимо принять во внимание некоторые обстоятельства, которые действительно могут затруднить взыскание долга.

Прежде всего необходимо определиться, может ли такое дело рассматриваться судами Беларуси. Судам республики подсудны дела по искам к иностранным гражданам и лицам без гражданства, если они имеют место жительства на территории Беларуси.

Содержание международного договора Беларуси с государством, гражданином которого является должник, при наличии такого договора, кроме того позволит определить, по законодательству какой страны определяются права и обязанности сторон (условия договора, возможность взыскания процентов, пени и т.д.), вопросы исковой давности. Как правило, права и обязанности сторон по сделке определяются по законодательству места ее совершения, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

Принципиально ли отличается процесс взыскания долгов, если должником перед гражданином выступает физическое лицо и какая-либо организация?

Принципиальной разницы нет. Хотя процесс исполнения вынесенного решения о взыскании денежных средств с юридического лица и физического лица имеет своим отличия.

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