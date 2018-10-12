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Как пациенту защитить свои права после врачебной ошибки - отвечает адвокат

Общество 12.10.2018 | 09:15
Фото из архива
Фото из архива
Право на защиту: советы адвоката Новости темы Право на защиту: советы адвоката
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Белорусское телеграфное агентство совместно с Белорусской республиканской коллегией адвокатов продолжает цикл материалов на правовую тематику "Право на защиту: советы адвоката". В этот раз предлагаем обсудить такую непростую тему, как медицинская ошибка. Сложно не согласиться с тем, что в практике действительно происходят такие случаи: неверно поставили диагноз, провели не совсем адекватное лечение... О том, куда следует обращаться в таком случае и на какую компенсацию можно рассчитывать, рассказали адвокат юридической консультации Фаниполя Минской областной коллегии адвокатов Татьяна Тарахович и адвокат Минской областной юридической консультации №1 Наталья Менча.

В белорусском законодательстве нет термина "врачебная ошибка". Как при этом решается вопрос о возможности или невозможности привлечь к ответственности врача за ненадлежащее оказание медпомощи? Как понятие врачебной ошибки рассматривается с юридической точки зрения?

Действительно в белорусском законодательстве не закреплено понятие "врачебная ошибка". Это в большей степени термин медицинской индустрии. В западной юридической практике используют категорию medical malpractice, что можно перевести как "медицинская халатность". Ряд программ Всемирной организации здравоохранения ООН прямо затрагивает такие вопросы в рамках проектов по безопасности пациентов и регулированию здравоохранения.

Законодательство нашей страны предлагает оперировать такими традиционными понятиями, как вина, ущерб, вред жизни и здоровью. Причем эти категории можно рассматривать и как в рамках гражданско-правовых отношений по возмещению вреда, так и с точки зрения признаков состава преступления, т.е. уголовно наказуемого деяния. В любом случае следует в первую очередь установить, что лежит в основе негативных последствий: объективные причины, которые повлекли добросовестное заблуждение врача, или субъективные, такие как недостаток знаний и опыта, неправильная интерпретация лабораторных исследований. Именно этот вопрос чаще всего является ключевым и в тоже время вызывающим основные споры. Окончательную точку может поставить как проверка Министерства здравоохранения, так и соответствующая экспертиза.

Как разграничить ситуации, когда вред здоровью пациента наступил в результате оправданного профессионального риска медработника и его некомпетентности, невежества?

Хотя в законодательстве Беларуси нет определения "медицинский риск", в Уголовном кодексе закреплено понятие обоснованного риска как обстоятельства, исключающего преступность деяния. Иными словами, действия медицинского работника могут быть признаны правомерными, а ответственность может быть исключена, если соблюдаются одновременно несколько условий:

- действия направлены на достижение общественно полезной цели, т.е. спасение жизни и здоровья пациента;

- цель по спасению жизни и здоровья пациента не могла быть достигнута иными, не связанными с риском действиями врача;

- действия медицинского работника соответствуют современным научно-техническим знаниям и опыту, а он в свою очередь обоснованно рассчитывал, что предпринял все возможные меры для предотвращения причинения вреда жизни и здоровью пациента.

Стоит признать, что такие дела представляют особую сложность для юриста, так как требуют понимания профессиональных аспектов из области медицины.

Какая ответственность предусмотрена за небрежное или халатное выполнение медиком своих должностных обязанностей?

В этом случае медицинский работник может быть привлечен как к дисциплинарной, так и к административной или уголовной ответственности. Кроме того, пациент может претендовать на материальную компенсацию. Поскольку жизнь и здоровье законом отнесены к личным неимущественным правам, пациент вправе требовать от медучреждения денежную компенсацию морального вреда.

Каков срок исковой давности в случае врачебной ошибки? Куда обращаться пациенту или его представителям?

На требования о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, исковая давность не распространяется. Однако если такие требования предъявлены по истечении трех лет с момента возникновения права на возмещение вреда, пациент может получить компенсацию за последствия, которые имели место в течение последних трех лет. Стоит отметить, что на требования о взыскании морального вреда исковая давность также не распространяется. В этих случаях пациент либо его представитель могут обратиться с претензией в медицинское учреждение, а в случае неудовлетворения требований - в суд.

Могут ли в медучреждении требовать принести для больных родственников определенные лекарства?

В соответствии с действующим законодательством граждане Беларуси при оказании им медпомощи в стационарных условиях в госучреждениях здравоохранения обеспечиваются лекарственными средствами, медицинскими изделиями и биомедицинскими клеточными продуктами за счет средств республиканского и местных бюджетов на основании клинических протоколов или методов оказания медицинской помощи.

Какая ответственность предусмотрена за нарушение врачебной тайны? Кто помимо медицинских сотрудников несет такую ответственность?

Вопросы сохранения врачебной тайны - одни из самых деликатных. Для начала стоит определиться, какие сведения подпадают под эту категорию. Это не только информация о состоянии здоровья пациента, возможных методах оказания медпомощи, рисках, связанных с медицинским вмешательством, но и даже сам факт обращения пациента за медпомощью.

В общем смысле врачебной тайной могут считаться сведения, в том числе личного характера, которые получены при оказании пациенту медпомощи. Это могут быть даже результаты видеонаблюдения и обстоятельства осмотра. В случае смерти это информация о результатах патологоанатомического исследования.

По общему правилу за нарушения режима врачебной тайны предусмотрена административная ответственность. Уголовная ответственность наступает за умышленное разглашение медицинским, фармацевтическим или иным работником без профессиональной или служебной необходимости сведений о наличии заболевания, диагнозе или результатах медицинского освидетельствования пациента. Обязанность сохранять врачебную тайну наравне с медицинскими, фармацевтическими работниками распространяется также на лиц, которым в установленном порядке стали известны сведения, составляющие врачебную тайну.

Сможет ли пациент защитить себя в суде, если утеряны документы (договор на оказание платных услуг, чеки), подтверждающие факт оказания помощи в конкретном учреждении здравоохранения?

Закон "О защите прав потребителей" распространяется в том числе на отношения между пациентом (заказчиком) и учреждением здравоохранения (исполнителем), которые возникают из договора оказания платных медицинских услуг.

Утрата договора, чеков не является препятствием для заявления соответствующих требований в судебном порядке. Однако это усложняет для истца доказывание наличия договорных отношений и обоснование своих исковых требований.

Какими доказательствами стоит вооружиться пациенту, у которого ухудшилось состояние после назначенного лечения, чтобы отстоять свои права в суде?

Как следует из ст.178 Гражданского процессуального кодекса, к средствам доказывания относятся объяснения сторон и других юридически заинтересованных в исходе дела лиц, показания свидетелей, письменные и вещественные доказательства, заключения экспертов, а также другие носители информации, если с их помощью можно получить сведения о фактах, имеющих значение для правильного разрешения дела.

Особое значение для доказывания по этой категории споров имеют заключения экспертов, специалистов, истребованная медицинская документация, позволяющие подтвердить ухудшение состояния здоровья и причинную связь между проведенным лечением и наступившими последствиями.

Какие действия необходимо предпринять медучреждению, к которому предъявили иск? Как урегулировать спор с пациентом в досудебном порядке? Как защитить свою репутацию, если пациент голословно обвиняет врача в хамстве, взяточничестве или халатности?

При урегулировании спора в досудебном порядке, исходя из требований пациента и их обоснованности, медучреждение вправе руководствоваться ст.31 закона "О защите прав потребителей". Например, безвозмездно устранить недостатки оказанной услуги, соразмерно уменьшить установленную цену оказанной услуги и др.

Ответственность за клевету (то есть распространение заведомо ложных, позорящих другое лицо измышлений) предусмотрена ст.9.2 КоАП Беларуси. Если в течение года повторно совершено аналогичное правонарушение, наступает уже уголовная ответственность по ч.1 ст.188 УК.

Кроме того, есть случаи, когда ответственность наступает по ч.2 ст.188 УК независимо от того, впервые произошел этот факт или нет. Речь идет о тех примерах, когда клевета содержится в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, а также в СМИ, интернете, либо она соединена с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.

Заведомо ложный донос о совершении преступления (получении взятки, служебной халатности) влечет за собой уголовную ответственность по ст.400 УК.

Врач может обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства или деловой репутации. Он вправе требовать опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространитель не докажет, что эти сведения соответствуют действительности (ст.153 Гражданского кодекса). Наряду с этим можно требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных распространением указанных сведений.

В заключение отметим, что отношения пациента с доктором должны строиться на доверии. А в случаях, когда медицинская помощь оказана ненадлежаще, вопрос получения денег вторичен. На первом месте, как бы это банально не звучало, - здоровье.

Если вас интересует какая-то тема, можете присылать свои вопросы и предложения по адресу advice@belta.by.-0-

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Теги
законодательство, здравоохранение, медицина, юридические службы
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