Как побеждать? 5 советов от обладателя джекпота более 45 500 рублей

Джекпот в "СпортТото" не могли разыграть больше полугода. Все не находился человек, который смог бы точно угадать все 13 матчей. И вот - свершилось! Виктор из Гродно угадал все матчи. Мужчина сделал 7 ставок, каждая из которых обошлась ему в 1 рубль.
"Почему я с удовольствием играю в
Виктор поделился с нами своей историей и дал советы начинающим (и не только) игрокам, как побеждать.
Самое главное - это друзья
В
Анализ решает
Это настоящая работа, на которую уходит много времени. Просто приезжать и ставить не думая - это все равно что пытаться угадать числа в
Не читайте чужие прогнозы, слушайте себя
Иногда до матча читаешь комментарии, прогнозы других людей - и меняешь свое мнение. Многие пишут одно, а в итоге получается иначе. Поэтому мы упор делаем только на свое мнение. Других можно читать, но только то, что фактически может помочь в оценке матча.
Порой самая правильная ставка - простая
Вот, бывает, сидишь два часа, уже глаза болят, а ты все изучаешь команды, читаешь, анализируешь. Оставался час до закрытия приема ставок, так и возник спонтанный вариант - поставлю победы там, где команды сильнее. Без ничьих, только победы. Так и вышло, без ничьих все 13 матчей сыграли - и вот он, джекпот в
А иногда сидишь, думаешь, раскладываешь все - выходит по 9 или 10 угаданных матчей, хотя, казалось, все предусмотрел.
Неудачи бывают у всех. С ними можно и нужно справляться
В хоккее, когда Канада победила Россию 6:1, мы сначала решили ставить на 6 шайб Канады. А потом я кому-то позвонил и меня переубедили. И все согласились, что 6 шайб многовато. Поставили меньше и не угадали.
Как переживать такое? Нужны нервы. Этой зимой минское "Динамо" победило СКА со счетом 6:3. Матч не досматривал, валидол под язык кинул и пошел с собакой гулять, а через полчаса вернулся и узнал, что выиграл.
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