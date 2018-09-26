Как побеждать? 5 советов от обладателя джекпота более 45 500 рублей

Джекпот в "СпортТото" не могли разыграть больше полугода. Все не находился человек, который смог бы точно угадать все 13 матчей. И вот - свершилось! Виктор из Гродно угадал все матчи. Мужчина сделал 7 ставок, каждая из которых обошлась ему в 1 рубль.

"Почему я с удовольствием играю в "Спортпрогноз" и "СпортТото" ? Все очень просто: азарт, интерес и доверие. Выиграл, связался, получил деньги", - говорит победитель.

Виктор поделился с нами своей историей и дал советы начинающим (и не только) игрокам, как побеждать.

Самое главное - это друзья

В "Спортпрогноз" и "СпортТото" я играю уже лет шесть. Проходил мимо точки, смотрю - "Спортпрогноз" . Подошел и спросил, как играть. Начал выигрывать, а постепенно познакомился с друзьями, которые мне помогают.

Анализ решает

Это настоящая работа, на которую уходит много времени. Просто приезжать и ставить не думая - это все равно что пытаться угадать числа в "Спортлото 6 из 49" . А здесь нужно работать. Мы каждый матч разбираем. Кто-то таблицу смотрит, забитые-пропущенные мячи, кто-то изучает личные встречи команд. Стараемся как можно больше узнать о командах.

Не читайте чужие прогнозы, слушайте себя

Иногда до матча читаешь комментарии, прогнозы других людей - и меняешь свое мнение. Многие пишут одно, а в итоге получается иначе. Поэтому мы упор делаем только на свое мнение. Других можно читать, но только то, что фактически может помочь в оценке матча.

Порой самая правильная ставка - простая

Вот, бывает, сидишь два часа, уже глаза болят, а ты все изучаешь команды, читаешь, анализируешь. Оставался час до закрытия приема ставок, так и возник спонтанный вариант - поставлю победы там, где команды сильнее. Без ничьих, только победы. Так и вышло, без ничьих все 13 матчей сыграли - и вот он, джекпот в "СпортТото" , больше 45 тысяч.

А иногда сидишь, думаешь, раскладываешь все - выходит по 9 или 10 угаданных матчей, хотя, казалось, все предусмотрел.

Неудачи бывают у всех. С ними можно и нужно справляться

В хоккее, когда Канада победила Россию 6:1, мы сначала решили ставить на 6 шайб Канады. А потом я кому-то позвонил и меня переубедили. И все согласились, что 6 шайб многовато. Поставили меньше и не угадали.

Как переживать такое? Нужны нервы. Этой зимой минское "Динамо" победило СКА со счетом 6:3. Матч не досматривал, валидол под язык кинул и пошел с собакой гулять, а через полчаса вернулся и узнал, что выиграл.

Компания "Спорт-пари" поздравляет Виктора с победой и надеется, что его советы помогут другим игрокам одерживать победы!

Всего же за прошедшие несколько недель победители игр "Спорт-пари" выиграли 526 235 рублей! 125 125 рублей было разыграно в "БЛИЦ" , более 129 000 рублей получили победители "КЕНО . В игре "Спортпрогноз" выигрышный фонд составил около 85 000 рублей. Игроки "Спортлото 6 из 49" выиграли 94 614 рублей, а в "Спортлото 5 из 36" - почти 44 000 рублей!

"Спорт-пари" помогает побеждать!

Внимание! Теперь онлайн-верификация по номеру Viber и Skype +375447688006 доступна круглосуточно!

m.sportpari.by

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ ИГР ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ:

Играй со своего мобильного:

Играй в интернете! Телефон горячей линии - 143

Размещение рекламы на БЕЛТА