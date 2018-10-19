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Как сэкономить на коммуналке в отпуске и можно ли хранить в подъездах велосипеды - отвечает адвокат

Общество 19.10.2018 | 14:41
Фото из архива
Фото из архива
Право на защиту: советы адвоката Новости темы Право на защиту: советы адвоката
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Белорусское телеграфное агентство совместно с Белорусской республиканской коллегией адвокатов продолжает цикл материалов на правовую тематику "Право на защиту: советы адвоката". В этот раз предлагаем обсудить вопросы, касающиеся прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. Когда возникает обязанность оплачивать ЖКУ, как защитить свои права при неоказании либо некачественном их оказании и в каких случаях можно "облегчить" жировку, рассказали адвокаты Минской городской коллегии адвокатов Ольга Назарова и Екатерина Левчук.

С какого момента нужно платить за жилищно-коммунальные услуги?

Обязанность внесения платы за жилищно-коммунальные услуги в соответствии с договорами на оказание ЖКУ возникает:

у собственника жилого и (или) нежилого помещения - со дня возникновения права собственности на эти жилые помещения;

у нанимателя, поднанимателя, арендатора жилого помещения, дольщика, заключившего договор, предусматривающий передачу во владение и пользование объекта долевого строительства, - со дня заключения договоров найма, поднайма, аренды жилых помещений, договора, предусматривающего передачу дольщику во владение и пользование объекта долевого строительства;

у члена организации застройщиков - со дня сдачи жилого дома (квартиры) в эксплуатацию.

В каких случаях возможен перерасчет платы за коммунальные услуги?

Претендовать на перерасчет платы за некоторые коммунальные услуги можно, если вы отсутствуете дома более 10 дней. Например, выехали за границу, на оздоровление или санаторно-курортное лечение, учебу либо в командировку, находитесь в больнице, проходите военную службу или службу в резерве, выехали в сельские населенные пункты для работы в сельском хозяйстве и социальной сфере, проживаете по договорам найма жилого помещения частного жилфонда и др.

В этих случаях должны пересчитать плату за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение (канализацию), газоснабжение. Можно рассчитывать на пересмотр в жировке графы, касающейся обслуживания лифта. От оплаты теплоснабжения жилого помещения временно отсутствующие граждане не освобождаются.

Чтобы "облегчить" жировку, нужно предварительно сообщить сроки своего выезда в организацию, которая производит начисление платы за коммунальные услуги. А вернувшись на постоянное место жительства, в течение не более семи календарных дней предоставить подтверждающие документы, указанные в приложении №1 к постановлению Совмина №1466 от 16.12.2005. Если в перерасчете вам отказали, можно обратиться в суд и обжаловать такое решение.

К слову, плату за коммуналку должны пересчитать, если услуги не были оказаны или оказаны некачественно, а также если был перерыв в их оказании.

Потребитель имеет право на перерасчет платы, например, когда качество питьевой воды не соответствует установленным санитарно-гигиеническим нормам или имеется отклонение уровня напряжения, частоты электрической энергии от действующих стандартов. Также перерасчет можно требовать при температуре горячей воды ниже плюс 60 градусов - для открытых систем централизованного теплоснабжения, ниже плюс 50 градусов - для закрытых систем свыше трех суток подряд. Можно рассчитывать на перерасчет и в том случае, когда температура воздуха в жилом помещении свыше одних суток ниже плюс 18 градусов.

При оказании основных ЖКУ с недостатками или их неоказании перерасчет платы проводится на основании претензионного акта, акта независимой проверки (экспертизы) или судебного постановления.

Куда обращаться и как действовать в случае неоказания ЖКУ либо их оказания с недостатками?

Если обслуживающая организация не оказывает какую-то из основных или дополнительных ЖКУ или оказывает ее с недостатками, следует уведомить об этом организацию, оказывающую эти услуги на основе договора. Можно направить письменную претензию или оставить заявку, в том числе по телефону (служба 115 или диспетчерская служба ЖКХ), либо обратиться на личный прием. Уведомление обязаны зарегистрировать в тот же день. Специалист, выполнявший регистрацию, должен сообщить потребителю ЖКУ сведения о себе (должность и фамилию) и регистрационный номер сообщения (заявки).

После этого, не позднее срока, определенного договором на оказание ЖКУ, должен прибыть специалист обслуживающей организации. Если он не смог попасть в квартиру в заранее согласованное время, организация, оказывающая ЖКУ, не несет ответственности за нарушение этого срока.

Прибывший сотрудник коммунальной службы установит факт и причину некачественного оказания услуги, составит претензионный акт и при технической возможности с согласия потребителя устранит недостатки.

Адвокаты обратили внимание на то, что устранить недостатки или обеспечить оказание ЖКУ специалисты организации ЖКХ обязаны в максимально короткие сроки. Если организация, оказывающая жилищно-коммунальные услуги, откажется это сделать, потребитель может за свой счет организовать независимую проверку (экспертизу) качества ЖКУ (факта ее неоказания) и (или) обжаловать такой отказ в судебном порядке.

Если будет подтвержден факт неоказания жилищно-коммунальной услуги, потребитель вправе требовать ее оказания и не оплачивать ЖКУ за период с момента, указанного в претензионном акте, акте независимой проверки (экспертизы) или судебном постановлении, до начала (возобновления) оказания этой услуги.

Если подтвержден факт оказания ЖКУ с недостатками, потребитель может по своему выбору потребовать возврата платы за оказанную услугу, уменьшения размера платы за нее, безвозмездного устранения недостатков либо повторного оказания услуги.

По каким тарифам на тепловую и электрическую энергию будет начисляться оплата, если в квартире зарегистрирован не сам собственник, а его родственник? Кого в этом случае считают родственником?

Согласно Жилищному кодексу к членам семьи относятся супруг (супруга), дети, в том числе усыновленные (удочеренные), родители, усыновители (удочерители). К членам семьи также относятся родные братья и сестры, дед, бабка и внуки, проживающие совместно с собственником жилого помещения и ведущие с ним общее хозяйство. В их числе - иные родственники, свойственники, которые проживают вместе с собственником жилого помещения, ведут с ним общее хозяйство и заключили письменное соглашение о признании членом семьи, и др.

Соответственно, если в квартире зарегистрированы супруг (супруга), дети, в том числе усыновленные (удочеренные), и родители, усыновители (удочерители), то плата за техническое обслуживание, газо-, электро- и теплоснабжение начисляется по субсидируемым тарифам для населения.

Собственник квартиры умер, оставив долг за ЖКУ. Кто обязан его оплачивать?

Задолженность по плате за жилищно-коммунальные услуги и (или) плате за пользование жилым помещением погашают наследники в порядке, установленном ст.1086 Гражданского кодекса Беларуси.

Плата за ЖКУ, которую должны внести наследники, принявшие жилое помещение в составе наследства, рассчитывается по субсидируемым тарифам для населения без начисления пеней до получения свидетельства о праве на наследство, но не более семи месяцев со дня открытия наследства.

Если в течение семи месяцев со дня смерти собственника никто не обратится в организацию ЖКХ с документами о вступлении в наследство, специалистам ЖКХ необходимо отправить в нотариальную контору запрос о том, вступили ли в наследство в отношении квартиры и кто является наследниками. После получения этих сведений плата за ЖКУ предъявляется им.

Имеет ли право жилец отказаться от оплаты услуг по ремонту общего имущества, например, подъезда в многоквартирном доме?

Если конкретный подъезд дома включен в годовой план текущего ремонта жилфонда, ремонт делают независимо от согласия или несогласия жильцов. Однако потребители могут оспорить включение их подъезда в годовой план.

Внеплановый текущий ремонт проводят:

- при установлении неудовлетворительного технического и эстетического состояния конструктивных элементов и инженерных систем (оборудования), в том числе в результате совершенных действий вандального характера;

- по решению потребителей о необходимости проведения текущего ремонта жилищного фонда, которое принимается в соответствии с законодательством.

Плата за текущий ремонт предъявляется всем потребителям (при текущем ремонте подъезда - потребителям, в пользовании которых находится подъезд), в том числе отказавшимся от заключения договора. Размер платы определяется исходя из фактической стоимости, определенной в акте выполненных работ, в доле, соразмерной общей площади жилых помещений, принадлежащих и (или) занимаемых потребителями.

Как поступить, если сосед, например, бывший муж, отказывается добровольно разделить лицевой счет по коммунальным платежам? Какие документы необходимо подготовить для обращения в суд?

Возможность разделить лицевой счет зависит от того, в чьей собственности находится квартира. Если люди проживают в квартире, которая принадлежит одному собственнику, разделить лицевой счет нельзя. В случае неполной оплаты долгов будет отвечать собственник. Он в свою очередь может потребовать у тех, кто проживает в этой квартире, оплатить задолженность, в том числе в судебном порядке.

Если квартира находится в общей долевой собственности, можно заключить соглашение о порядке пользования жилым помещением. Если участники общей долевой собственности не могут прийти к согласию, каждый из них вправе требовать установить такой порядок в суде.

Чтобы разделить лицевой счет в квартире, относящейся к государственному жилфонду, необходимо изменить договор найма жилого помещения. Отдельный лицевой счет можно открыть только на изолированную комнату. Если комнаты смежные, лицевой счет оформляется на одного человека.

Инициировать разделение лицевого счета (изменение договора найма) может любой совершеннолетний член семьи нанимателя. При этом все другие проживающие здесь совершеннолетние должны быть согласны и должна иметься возможность выделить изолированную жилую комнату. Если согласие по поводу разделения счета не достигнуто, человек может обратиться в суд с требованием о заключении с ним отдельного договора найма.

Для разделения лицевых счетов в судебном порядке к исковому заявлению следует приложить справку о месте жительства и составе семьи, копию лицевого счета, документы, подтверждающие право собственности на квартиру, документы, подтверждающие технические характеристики квартиры (техпаспорт, ордер и др.), документ, подтверждающий уплату госпошлины, а также иные документы, относящиеся к сути заявления.

Могут ли жильцы многоквартирных домов хранить свои вещи, например, детские коляски и велосипеды, в подъездах?

Гражданам и организациям в жилом доме запрещается загромождать коридоры, лестничные марши и площадки, проходы, запасные выходы и другие вспомогательные помещения. Это определено Правилами пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, утвержденными постановлением Совмина №399 от 21.05.2013.

За нарушение правил пользования жилыми помещениями предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 30 БВ (1 БВ сейчас - Br24,5).

В каких случаях жильцы могут требовать замены лифта?

Требования, предъявляемые для обеспечения безопасности лифтов, закреплены в техническом регламенте Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011).

По окончании срока службы лифта (как правило, это 25 лет с момента введения его в эксплуатацию) проводится техническое обследование. Если по его результатам установлено, что дальнейшая эксплуатация лифтового оборудования невозможна, однозначно проводят его замену. В противном случае срок службы лифта продлевается.

На протяжении всего срока службы техническое состояние лифта в жилом доме должно регулярно проверяться (не реже одного раза в 12 месяцев). Поломки и неисправности рабочих частей необходимо устранять.

Номера телефонов организаций, обеспечивающих техническое обслуживание и работу лифта, должны быть вывешены на площадке первого этажа подъезда, а также внутри лифтовой кабины.

Если вас интересует какая-то тема, можете присылать свои вопросы и предложения по адресу advice@belta.by.-0-

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ЖКХ, законодательство, проект, юридические службы
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