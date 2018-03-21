Как сорвать джекпот? Играть на позитиве!

На прошлой неделе в офисе компании "Спорт-пари" состоялось торжественное вручение сертификата обладателю джекпота "Спортлото 5 из 36" , жителю города Хойники Вячеславу Михайловичу.

Говорят, что новичкам везет, но мы особенно ценим, когда джекпоты достаются опытным игрокам. Победа Вячеслава Михайловича вдвойне приятна, ведь он шел к джекпоту не один год, постоянно выигрывая суммы поменьше.

"Для меня формула победы - играть на позитиве и не упустить свой шанс. Честно говоря, даже не сразу поверил, что сорвал джекпот. Только вечером 9 марта, когда ведущая сообщила, что ищут победителя в моем городе, в Хойниках, я понял, что выиграл. Хотя мне до сих пор не верится, что это происходит на самом деле", - рассказал Вячеслав Михайлович.

Всегда интересно, какие приметы наши победители считают предвестниками будущей удачи? У Вячеслава Михайловича их две - первый выпавший номер тиража не должен быть первой зачеркнутой цифрой, а также победа футбольной команды "Спартак" (г. Москва). Болельщиком этого клуба наш игрок является с 1963 года. 7 марта первым выпал номер 27, а чуть раньше "Спартак" хоть и не выиграл, но и не проиграл "Локомотиву".

Кроме большого выигрыша нашему победителю достался замечательный спортивный подарок от фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" - сертификат на первый билетный пакет на посещение этого знакового для всей страны спортивного мероприятия. Напоминаем, компания "Спорт-пари" является первым официальным партнером II Европейских игр 2019 года .

Всего же за 2 прошедшие недели победители игр "Спорт-пари" получили более 620 000 рублей! Около 175 000 рублей получили победители игры "БЛИЦ" , более 145 000 рублей выплачено в "КЕНО" . Победители популярной игры "Спортпрогноз" разделили между собой более 75 000 рублей, в "Спортлото 6 из 49" было выплачено почти 100 000 рублей, а в "Спортлото 5 из 36" - более 127 000 рублей!

Мы еще раз поздравляем Вячеслава Михайловича с победой и желаем всем нашим игрокам удачи, ведь до сих пор не разыгран большой джекпот "Спортлото 6 из 49" , который скоро достигнет невероятной суммы - 1 750 000 рублей.

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