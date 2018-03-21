Как сорвать джекпот? Играть на позитиве!

На прошлой неделе в офисе компании
Говорят, что новичкам везет, но мы особенно ценим, когда джекпоты достаются опытным игрокам. Победа Вячеслава Михайловича вдвойне приятна, ведь он шел к джекпоту не один год, постоянно выигрывая суммы поменьше.
"Для меня формула победы - играть на позитиве и не упустить свой шанс. Честно говоря, даже не сразу поверил, что сорвал джекпот. Только вечером 9 марта, когда ведущая сообщила, что ищут победителя в моем городе, в Хойниках, я понял, что выиграл. Хотя мне до сих пор не верится, что это происходит на самом деле", - рассказал Вячеслав Михайлович.
Всегда интересно, какие приметы наши победители считают предвестниками будущей удачи? У Вячеслава Михайловича их две - первый выпавший номер тиража не должен быть первой зачеркнутой цифрой, а также победа футбольной команды "Спартак" (г. Москва). Болельщиком этого клуба наш игрок является с 1963 года. 7 марта первым выпал номер 27, а чуть раньше "Спартак" хоть и не выиграл, но и не проиграл "Локомотиву".
Кроме большого выигрыша нашему победителю достался замечательный спортивный подарок от фонда
Всего же за 2 прошедшие недели победители игр
Мы еще раз поздравляем Вячеслава Михайловича с победой и желаем всем нашим игрокам удачи, ведь до сих пор не разыгран большой джекпот
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