Как стать PR-партнером БЕЛТА

Практическая конференция-презентация "Рекламные, маркетинговые и PR-возможности ресурсов Белорусского телеграфного агентства" состоится 3 мая 2018 года в 14:30 в рамках XXII Международной специализированной выставки "СМI у Беларусi".
На конференцию приглашаются представители маркетинговых, коммуникационных и рекламных агентств, руководители маркетинговых и PR-служб коммерческих организаций, заинтересованных в установлении партнерских связей с Белорусским телеграфным агентством.
В программе конференции:
Место проведения: конференц-зал выставочного комплекса "БЕЛЭКСПО" (г.Минск, проспект Победителей, 14)
Регистрация участников завершается 27 апреля.
Контакты:
Подтвердить участие в конференции можно по телефонам: +375(17) 220-30-40, +375(44) 574-78-28, e-mail: reklama@belta.by.
Контактное лицо: Близнюк Ольга Евгеньевна
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