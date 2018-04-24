Как стать PR-партнером БЕЛТА

Рекламные, маркетинговые и PR-возможности БЕЛТА будут презентованы на выставке "СМI у Беларусi"

Практическая конференция-презентация "Рекламные, маркетинговые и PR-возможности ресурсов Белорусского телеграфного агентства" состоится 3 мая 2018 года в 14:30 в рамках XXII Международной специализированной выставки "СМI у Беларусi".

На конференцию приглашаются представители маркетинговых, коммуникационных и рекламных агентств, руководители маркетинговых и PR-служб коммерческих организаций, заинтересованных в установлении партнерских связей с Белорусским телеграфным агентством.

В программе конференции:

представление общих возможностей Белорусского телеграфного агентства в области рекламы, маркетинга и PR-технологий;

выступления руководителей ведущих подразделений агентства об особенностях работы с основными информационными активами (интернет-сайты www.belta.by и http://www.belarus.by/ru , журнал "Экономика Беларуси" , газета "7 дней" , пресс-центр, другие активы);

, журнал , газета , пресс-центр, другие активы); свободная дискуссия в форме "вопрос-ответ" между специалистами БЕЛТА и представителями маркетинговых, коммуникационных и рекламных агентств;

неформальное общение во время финальной кофе-паузы.

Место проведения: конференц-зал выставочного комплекса "БЕЛЭКСПО" (г.Минск, проспект Победителей, 14)

Регистрация участников завершается 27 апреля.

Контакты:

Подтвердить участие в конференции можно по телефонам: +375(17) 220-30-40, +375(44) 574-78-28, e-mail: reklama@belta.by.

Контактное лицо: Близнюк Ольга Евгеньевна