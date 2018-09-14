Как защитить права школьника - отвечает адвокат

Белорусское телеграфное агентство совместно с Белорусской республиканской коллегией адвокатов продолжают цикл материалов на правовую тематику "Право на защиту: советы адвоката". В этот раз предлагаем обсудить вопросы, касающиеся защиты прав школьников. Опытные адвокаты юридической консультации Ленинского района Гродно Юлия Антоненко, Линда Макарова и Екатерина Грицкевич расскажут о том, на какую компенсацию можно рассчитывать, если в учебном заведении получена травма, что делать, если ребенка травят одноклассники, и будет ли считаться доказательством в суде диктофонная запись с оскорблениями.

Что делать, если ребенка травят в школе? Как реагировать родителям и куда обращаться? Можно ли привлечь обидчиков к ответственности?

Травить ребенка могут психологически (включая обе крайности - как шквал оскорблений, так и бойкот), физически (поджидать в подворотне и бить), прятать, портить и воровать его вещи. Способов нарушить границы личности множество. В таком случае следует сообщить классному руководителю и руководству учреждения образования. Также для защиты интересов ребенка можно обратиться в соответствующий орган опеки и попечительства. При возможности стоит поговорить с законными представителями обидчика. Если необходимо, рекомендуется обратиться к детскому психологу.

О фактах применения или угрозы применения физического насилия в отношении ребенка, оскорблений, клеветы, хулиганства, хищения имущества или его порчи, доведения до самоубийства, служебной халатности и другом стоит сообщать в органы внутренних дел по месту нахождения учреждения образования - для проведения проверки и привлечения виновных к ответственности.

Родители ребенка, на которого морально, психологически давят одноклассники, могут привлечь обидчиков только к ответственности, прямо предусмотренной законодательством. Для этого необходимо прежде всего зафиксировать факт противоправных действий, за которые законом предусмотрена уголовная или административная ответственность. При этом важно, чтобы виновное лицо достигло возраста уголовной или административной ответственности. Например, по ст.4.3. КоАП административной ответственности подлежит физическое лицо, достигшее ко времени совершения правонарушения 16-летнего возраста, за исключением случаев, предусмотренных этим кодексом.

С 14 лет административная ответственность наступает только по отдельным категориям правонарушений. В частности, за умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия, мелкое хищение, умышленное уничтожение либо повреждение имущества, жестокое обращение с животными, мелкое хулиганство.

Родители ребенка, в отношении которого совершены противоправные действия, подпадающие под уголовное или административное законодательство, могут обратиться с иском в суд о компенсации морального вреда, а также о защите чести и достоинства ребенка, если распространялись не соответствующие действительности сведения, которые порочат его честь и достоинство.

Есть ли ответственность для учителя, который не замечает такую травлю? Если он остается в стороне от конфликта, не пытаясь его как-нибудь разрешить, тем самым просто бездействует?

Учитель или воспитатель - это основное лицо, которое несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время его пребывания в учебном заведении. Так, во время уроков за детьми обязан смотреть учитель, во время перемен - дежурный педагог (назначаемый директором), а в детском саду - воспитатель.

Документами, четко определяющими обязанности и ответственность учителей, воспитателей и других участников образовательного процесса, являются Кодекс об образовании, устав, правила внутреннего распорядка школы и должностные инструкции. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин устава и правил внутреннего распорядка школы, законных распоряжений директора, иных локальный нормативных актов, должностных обязанностей классный руководитель несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством.

Иная ответственность для учителя и руководства школы, которые не замечают такую травлю, может наступить только в случае наступления определенных неблагоприятных последствий для ребенка. Например, ст.428 УК предусмотрена ответственность за служебную халатность, то есть в частности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшие по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия, либо повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере.

Как поступать, если травля ведется в соцсетях?

В подобной ситуации для установления причастных к оскорблениям и травле первоначально целесообразно обратиться в органы внутренних дел с соответствующим заявлением. К нему следует приобщить скриншоты страниц интернет-ресурсов (социальных сетей и др.), на которых содержатся сведения, подтверждающие изложенные в заявлении факты. Если в действиях обидчиков будет установлен состав правонарушения, они (или их законные представители) могут быть привлечены к ответственности.

Кроме того, пострадавший либо его законные представители могут обратиться в суд с исковыми требованиями об опровержении порочащих честь и достоинство учащегося сведений, а также о взыскании денежной компенсации морального вреда. Важно помнить, что в гражданском процессе каждая сторона обязана доказать факты, на которые она ссылается в обоснование своих требований и возражений. В том числе необходимо подтвердить характер и степень физических и нравственных страданий, перенесенных ребенком в связи с оскорблениями и травлей.

Могут ли родители перевести своего ребенка в параллельный класс, если возник конфликт с педагогом или одноклассниками?

Перевод детей в параллельный класс происходит на основании заявления родителя (-лей), поданного на имя директора школы. Заявление должно содержать:

- фамилию, имя, отчество директора, а также наименование учебного заведения, в которое подается заявление (место обучения ребенка);

- фамилию, имя, отчество и место жительства (место нахождения) родителя (-лей), а также их контактные телефоны, факсы и электронные адреса (при их наличии);

- фамилию, имя, отчество и место жительства (место нахождения) ребенка с указанием класса, в котором он обучается;

- обоснование причины перевода с указанием параллельного класса, в который родители хотели бы перевести ребенка;

- подпись родителя (родителей) и дату подачи заявления.

Директор школы принимает решение о возможности перевода с учетом наличия свободных мест в желаемом классе. Наполняемость классов установлена ст.13, 14 Кодекса Беларуси об образовании.

Может ли ребенок записывать оскорбления одноклассников или учителя на диктофон? Будет ли это считаться доказательством в суде?

По действующему законодательству аудиозапись может являться источником доказательств в гражданском, административном и уголовном процессах. Вместе с тем для признания аудиозаписи допустимым доказательством и учета ее судом при принятии итогового решения по делу нужно, чтобы она была получена в порядке, установленном законом. Данные требования обусловлены необходимостью соблюдения конституционного права граждан на невмешательство в их личную жизнь.

Так, по ст.229 Гражданского процессуального кодекса Беларуси не может использоваться в качестве доказательства звуко- или видеозапись, полученная скрытым путем, за исключением случаев, когда такая запись допускается законом.

Таким образом, допускается звукозапись, сделанная скрытно, но в порядке, предусмотренном законом об оперативно-разыскной деятельности, или открыто, если собеседник был предупрежден о том, что разговор записывается, и согласился на запись, либо подтвердил, что осведомлен об этом обстоятельстве. Факт осведомленности о производстве аудиозаписи должен явственно следовать из ее содержания.

Может ли учитель отбирать у школьника телефон на время урока, если он мешает учебному процессу?

В настоящее время в Беларуси нет специальных нормативных правовых актов (законов, актов Президента, постановлений правительства и т.д.), регулирующих вопросы использования мобильных телефонов учащимися в школах.

В целом порядок владения и пользования учащимися мобильными телефонами регламентируется общими нормами гражданского законодательства о праве собственности. В большинстве случаев учащийся, получивший телефон в дар от своих родителей или иных родных, является его собственником. Любому собственнику, независимо от возраста, принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Он может по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц. Таким образом, временное отобрание мобильного телефона учителем - незаконная мера.

Вместе с тем в учреждениях образования могут разрабатываться и действовать локальные акты, например уставы, правила, положения, устанавливающие определенные требования к организации учебного процесса и поведению учащихся, в том числе ограничения в пользовании мобильными телефонами во время уроков. За нарушение установленных правил к учащимся в отдельных случаях могут применяться меры дисциплинарного воздействия, например, замечание или выговор.

Какие действия должен предпринять учитель, если в классе произошла кража? Имеет ли он право досматривать школьника, которого подозревает в этом преступлении, проверять его портфель?

В случае кражи учитель ставит в известность директора школы. Руководство учебного заведения информирует законного представителя (-лей) о произошедшем и решает вопрос о необходимости вызова милиции. Не стоит злоупотреблять правом на вызов сотрудников милиции. Необходимо учитывать размер похищенного имущества (ластик, ручка или это более дорогостоящие вещи).

Досмотр школьника и его вещей учителем не допускается, так как он не относится к кругу лиц, имеющих такое право.

Могут ли родители присутствовать на занятиях в школе по собственной инициативе?

Родители являются законными представителями обучающихся несовершеннолетних. К ним помимо родителей относятся усыновители (удочерители), опекуны, попечители. В законодательстве нет запрета на присутствие законных представителей на занятиях в школе. В соответствии с п.1.4 ч.1 ст. 34 Кодекса об образовании они имеют право на ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, результатами учебной деятельности обучающихся.

Если законные представители желают присутствовать на уроке, рекомендуется написать заявление на имя директора с указанием учителя и урока, который они собираются посетить.

Кто несет ответственность, если из-за драки в школе пострадал ребенок? Как поступать родителям жертвы и виновника? Предусмотрена ли компенсация, если травма получена, например, во время занятий физкультурой?

Ответственными в таком случае за противоправные действия ребенка будут его законные представители и соответствующее учреждение образования. Сами обидчики отвечают только после достижения ими 14-летнего возраста.

Если ребенка избили, необходимо сообщить классному руководителю и руководству школы, обратиться в травматологическое отделение учреждения здравоохранения, где пройти медицинское освидетельствование на наличие телесных повреждений у ребенка, а также для установления степени их тяжести, если таковые есть. При возможности стоит поговорить с законными представителями обидчика. Сообщить в органы внутренних дел по месту нахождения учреждения образования о случившемся для проведения проверки и привлечения виновных к ответственности. Обратиться при необходимости к детскому психологу.

При наличии у ребенка телесных повреждений его законные представители вправе обратиться в суд с иском о компенсации морального вреда, а если во время драки было повреждено имущество, то и о возмещении ущерба. По гражданскому законодательству имущественную ответственность в таком случае за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 14 лет (малолетним), несут его родители, усыновители или опекун, если не докажут, что вред возник не по их вине.

Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несет ответственность за причиненный вред на общих основаниях. Если у него нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, таковой должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями, усыновителями или попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их вине.

В случае увечья или иного повреждения здоровья несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет (малолетнего) и не имеющего заработка (дохода), лицо, ответственное за причиненный вред, обязано возместить расходы, вызванные повреждением здоровья. По достижении малолетним 14-летнего возраста, а также в случае причинения вреда несовершеннолетнему в возрасте от 14 до 18 лет, не имеющему заработка (доходов), потерпевшему обязаны возместить (помимо расходов, вызванных повреждением здоровья) также вред, связанный с утратой или уменьшением его трудоспособности, исходя из установленного законодательством пятикратного размера базовой величины.

Следует отметить, что вред, который возник вследствие умысла потерпевшего, возмещению не подлежит. Если грубая неосторожность его самого содействовала возникновению вреда или его увеличению, в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда размер возмещения должен быть уменьшен. При причинении вреда жизни или здоровью гражданина отказ в возмещении вреда не допускается.

Если будет установлено, что ребенок получил травму по вине учреждения образования, то его законные представители могут обратиться в суд с иском о компенсации морального вреда, а также о возмещении вреда в случае увечья или иного повреждения здоровья несовершеннолетнего.

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