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Какие изменения ожидают белорусов после принятия поправок в Трудовой кодекс - комментарий

Общество 26.09.2018 | 12:54

На осенней сессии, которая традиционно начнет работу в первых числах октября, планируется рассмотреть во втором чтении поправки в Трудовой кодекс. Работа проделана масштабная, изменения претерпят 160 статей, документ обновится примерно на 40%. В числе самых обсуждаемых новшеств - введение отцовского отпуска. Кроме того, в обновленном ТК должна появиться отдельная глава, регулирующая труд тех, кто работает дистанционно. Заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Олег Левшунов рассказал корреспонденту БЕЛТА об этих и других не менее важных новациях, которые в ближайшее время рассмотрят депутаты.

Трудовое законодательство станет более гибким

Сегодня многие страны придают этому большое значение. Новые формы организации труда получают соответствующее законодательное оформление. Беларусь не остается в стороне от этих процессов. "Так, в законопроекте концептуально пересмотрен вопрос о временном переводе работника к другому нанимателю. Предусматривается новый вид временного перевода - на другую работу, в том числе к другому нанимателю с согласия работника на срок до шести месяцев в течение календарного года. Для этого вида временного перевода наличие таких условий, как производственная необходимость или простой, не требуется. Достаточно желания работодателя, его договоренности с другим нанимателем и согласие работника", - отметил парламентарий. Законопроектом устанавливаются особенности правового положения работника при временном переводе. Так, трудовой договор с ним не прекращается, а новый - не заключается.

На время работы у другого нанимателя человек обязан подчиняться правилам его внутреннего трудового распорядка, выполнять письменные и устные приказы. Со своей стороны наниматель обязан обеспечить ему соответствующие условия труда, в том числе отвечающие требованиям по его охране. Труд на временном месте оплачивается по выполняемой работе. Но зарплата не должна быть ниже среднего заработка по прежней работе.

В ТК появится новая глава, устанавливающая особенности регулирования труда тех, кто работает дистанционно. "Вполне возможна ситуация, при которой работнику нет необходимости иметь точно определенное рабочее место. Он может выполнять свою работу, находясь где угодно. Очевидно, что с течением времени число людей, работающих в мобильном режиме, будет только возрастать. Наша задача состоит в том, чтобы вывести их из неформального сектора и включить в систему трудовых отношений", - подчеркнул Олег Левшунов.

В главе ТК раскрывается понятие дистанционной работы. Под ней понимается выполнение трудовой функции, определенной трудовым договором, с использованием коммуникационных и информационных технологий, вне места нахождения нанимателя. На дистанционных работников будут распространяться общие нормы Трудового кодекса, в том числе в части продолжительности рабочего времени и времени отдыха, предоставления отпусков. Самостоятельно в трудовом договоре будут определяться условия обмена документами и информацией, особенности режима труда и отдыха, порядка предоставления отпуска и так далее.

Одинокие родители и отцовские отпуска

"В Трудовом кодексе раскрывается новый термин - "одинокий родитель". Вместе с матерями к ним будут относиться отцы, усыновители, удочерители, не состоящие в браке и воспитывающие одни ребенка, по причине того, что другой родитель умер, лишен родительских прав, признан недееспособным, объявлен умершим или признан безвестно отсутствующим. На одиноких родителей будут распространяться гарантии по защите от увольнения, предусмотренные для одиноких матерей ст. 268 Трудового кодекса", - рассказал Олег Левшунов.

В законопроекте предусматриваются нормы, направленные на создание дополнительных условий по вовлечению отцов в воспитание детей. При рождении в семье ребенка папа по желанию сможет уйти в неоплачиваемый отпуск на 14 календарных дней. Другая продолжительность отпуска, а также его оплата могут быть предусмотрены коллективным договором или самим нанимателем. "Отпуск будет предоставляться по заявлению отца в течение шести месяцев после рождения ребенка и позволит создать условия для ухода за новорожденным обоими родителями одновременно, если у них будет такое желание", - отметил депутат.

Изменениями, которые предусмотрены в ст. 263 ТК, снимаются отдельные барьеры для женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Так, наниматель сможет привлекать таких мам к сверхурочным работам, работе в государственные праздники и праздничные дни, в выходные дни и направлять их в служебную командировку с их письменного согласия.

Новые условия для работающих по контракту

В Трудовом кодексе появится глава, которая предусматривает особенности регулирования трудовых отношений, основанных на контракте. В ТК имплементируются нормы декрета от 26 июля 1999 года № 29 "О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины", а также других нормативных документов, имеющих определяющее значение для применения контрактной формы найма. Так, в кодекс включаются условия об обязательном повышении тарифной ставки (оклада) до 50%. "В обновленном кодексе учтено, что для работников бюджетных и других организаций, получающих субсидии, тарифная ставка (оклад) повышается за счет бюджета. Поэтому предлагается дополнить ТК нормой, предусматривающей, что размер такого повышения устанавливается, изменяется в пределах средств, предусмотренных по законодательству на оплату труда на финансовый, календарный год", - уточнил Олег Левшунов.

Среди других новаций он назвал поощрительный отпуск до пяти календарный дней, который обязательно будет предоставляться контрактникам, и то, что предельный максимальный срок действия контракта составит пять лет. Люди будут получать зарплату с периодичностью не реже раза в месяц и проходить аттестации как минимум раз в три года. Недобросовестное выполнение обязанностей независимо от того, привлекался ли человек к дисциплинарной ответственности, будет грозить ему уменьшением или лишением премий всех видов. А за прогулы придется поплатиться таким же количеством отпускных дней.

Кроме того, в Трудовой кодекс включается новая норма, устанавливающая, что увольнять работника по истечении срока действия контракта будут после предварительного, но не позднее чем за один месяц, уведомления соответствующего профсоюза.

И дополнительные возможности для тех, у кого срочный трудовой договор

С учетом практики применения депутаты существенно переработали ст. 17 Трудового кодекса, упорядочив заключение срочных трудовых договоров. А именно, будут определены случаи, когда делать это нужно будет обязательно, а когда - по соглашению сторон. Так, срочный трудовой договор нужно будет заключать для человека, который выполняет обязанности временно отсутствующего работника, за которым по ТК сохраняется место. Наниматель будет обязан заключать договор с работниками, которые назначаются на должность путем избрания, в том числе по конкурсу. А также с теми, кого принимают на должность, которую занимал молодой специалист до призыва на военную, направления на альтернативную службу. Договор будет действовать на все время службы специалиста и в течение трех месяцев после окончания. Срочный трудовой договор предлагается также заключать с руководителем, заместителем руководителя и главным бухгалтером организации на период проведения процедур, связанных с назначением на эти должности.

Расширяется перечень субъектов, которые могут заключать с работниками срочные трудовые договоры по соглашению сторон. К индивидуальным предпринимателям и микроорганизациям добавляются физические лица - наниматели: адвокаты, нотариусы, субъекты агроэкотуризма.

Кроме того, появится возможность заключать срочный трудовой договор с людьми, работающими по совместительству. "Действующие нормы Трудового кодекса позволяют работать по совместительству не более половины полной нормы продолжительности рабочего времени, то есть не больше 20 часов в неделю. В соответствии с предлагаемой новой редакцией ч. 2 ст. 345 кодекса всем работающим по совместительству, находящимся в трудовых отпусках по основному месту работы, предоставляется право трудиться по совместительству полный рабочий день. Если предложенные нормы будут приняты, то работник сможет при желании работать до 40 часов в неделю будучи в отпуске по основному месту работы", - рассказал Олег Левшунов.

С учетом правоприменительной практики

В законопроект вошли нормы, которые направлены на реализацию декрета от 5 декабря 2014 года № 5 "Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций". В свое время этот документ закрепил для каждого работника страны, от рабочего до руководителя, требования по соблюдению норм и правил, регулирующих процесс труда. Депутаты привели ТК в соответствие с декретом. Так, за нанимателем закрепляется право запрашивать при приеме на работу характеристику на человека у предыдущих работодателей. Еще Трудовой кодекс дополняется новым основанием увольнения работника по инициативе нанимателя. Это нарушение производственно-технологической, исполнительской или трудовой дисциплины, из-за которого организации был причинен ущерб в размере, превышающем три начисленные среднемесячные заработные платы. Такое нарушение трудовых обязанностей отнесено к грубым. Размер ущерба, который может быть удержан из заработка провинившегося работника, увеличивается с одной до трех среднемесячных заработных плат.

Олег Левшунов напомнил, что сейчас законодательство о труде предусматривает три вида дисциплинарного взыскания: замечание, выговор и увольнение. Декрет № 5 ввел новый вид наказания - полное или частичное лишение дополнительных стимулирующих на срок до 12 месяцев. "Трудовой кодекс дополняется нормой, которой предусматривается, что такое взыскание должно применяться с месяца, следующего за месяцем издания приказа о привлечении к дисциплинарному взысканию", - пояснил парламентарий.

Кроме того, в ТК устанавливается новый подход к распространению действия коллективного договора. Определяется перечень вопросов, которые должны применяться в отношении всех работников организации, независимо от того, являются они членами профсоюза или нет. Это вопросы рабочего времени, времени отдыха, регулирования внутреннего трудового распорядка, норм труда, форм, систем и размеров оплаты труда, сроков выплаты и порядка индексации заработной платы, охраны труда, гарантий и компенсаций, предоставляемых в соответствии с законодательством. Что касается остальных позиций коллективного договора, то на работников, от имени которых он не заключался, они будут распространяться с их письменного согласия, если другие порядок и условия не определены в колдоговоре.

Светлана САВКО,

БЕЛТА.-0-

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