Какими должны быть учитель и школа в ХХI веке - интервью

Наставник. Так называют лучших педагогов. У большинства из нас был такой. Кому-то учитель помог адаптироваться в первом классе в коллективе сверстников, кого-то сориентировал в поиске профессии, с кем-то был рядом в непростой жизненной ситуации. Каким должен быть учитель в ХХI веке и о многом другом, рассказала в интервью корреспонденту БЕЛТА первый заместитель министра образования Беларуси Ирина Старовойтова.

- Ирина Анатольевна, каким видит система образования современного учителя? Меняются ли требования к нему с ростом престижа профессии в обществе?

- В первую очередь это профессионал своего дела. Его неотъемлемые качества: компетентность, индивидуальный стиль работы, имидж, порядочность, честность, ответственность. В современном мире обновление знаний происходит очень стремительно, поэтому важно, чтобы учитель непрерывно совершенствовался и умел мыслить нестандартно. Талантливый учитель - тот, кто способен увлечь ребенка в мир новых знаний, исследований, мотивировать детей.

Престиж учителя - это сложное составное явление. С одной стороны, он определяется отношением общества к деятельности педагога. Он складывается из уважения и признания, которыми пользуется каждый конкретный профессионал. Учитывается все: высокая степень владения предметом, уровень преподавания, способность достойно выходить из сложных педагогических ситуаций.

С другой стороны, престиж учителя - отношение его самого к той работе, которую он осуществляет, это то, как он себя позиционирует в обществе. И, зачастую, мнение каждого конкретного учителя, его умение найти общий язык с ребенком, с родителями, умение осуществлять руководство коллективом, реализовывать воспитательную работу, его личностные качества - все это в целом и есть составляющие имиджа педагога.

Престиж профессии учителя возрастает. Об этом свидетельствует число поступающих в вузы на педагогические специальности. В Беларуси отсутствует дефицит педагогических кадров, появляющиеся вакансии, как правило, единичные и быстро закрываются.

Что касается материального обеспечения. Глава государства поручил к 2025 году увеличить зарплаты учителей и врачей вдвое. Этот процесс уже начат с 1 сентября.

Достаточно обширная в нашей стране и поддержка молодого специалиста: это и доплаты, и система наставничества. Если работодатель заинтересован, чтобы к нему пришли лучшие, то следует создать для этого все условия. Жилищный вопрос - первое, что должно волновать местную исполнительную власть.

Часто помимо жилья, зарплаты нужна поддержка мудрого наставника, который подскажет, поможет. Поэтому организация на местах такой системы поддержки очень важна для создания максимально благоприятного психологического, эмоционального климата на первом месте работы молодого специалиста.

В новой редакции Кодекса об образовании внесено предложение о том, чтобы на студентов-платников после окончания вуза и получения направления на работу распространялся статус молодых специалистов.

- Как в Беларуси происходит переход к электронной школе? Какие плюсы получают участники этого процесса?

Современные информационные технологии развиваются стремительно. И основные мероприятия по информатизации образования были отражены в государственной программе развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы. В рамках проекта "Электронная школа" предусмотрено создание образовательной информационной среды на основе облачных технологий, предполагается внедрение электронных образовательных ресурсов, современных технологий информационной безопасности.

Я понимаю, что все новое иногда вызывает некоторую настороженность, но уверена, что в данном случае опасаться нечего. Наоборот, нужно способствовать этим процессам. Посмотрите, как много мы обсуждали тему о выполнении педагогами большого количества не свойственных им функций. Мы внедрили электронные карты, что позволило освободить учителя от сбора средств на организацию питания учащихся. Теперь это делают родители через электронные карты сами.

Другие элементы цифровой школы - электронные дневники, журналы - помогают более эффективно организовать образовательный процесс. Это необходимо, прогрессивно. К этому следует идти максимально быстро. Мы планируем, что до конца 2018 года проект "Электронная школа" заработает в 50% учреждений общего среднего образования страны, а к 2020 году - в 80%.

- Централизованное тестирование и новый способ обработки его результатов. Как прошла апробация нового метода в текущем году? Чего ожидать будущим абитуриентам в конце учебного года?

- В 2019 году вводится новая система обработки результатов централизованного тестирования. Уже в этом году мы экспериментально, параллельно с существующей системой обработки результатов ЦТ использовали новую методику. При существующей системе результат участника тестирования зависит от того, как выполнили то или иное задание другие абитуриенты - так называемая система ранжирования. При использовании нового подхода к каждому тестовому заданию будут определены первичные баллы, о которых абитуриент будет осведомлен заранее. Этим обеспечивается определенная открытость. Абитуриент по мере выполнения задания сможет сразу спрогнозировать свои результаты. Плюсом нового подхода станет то, что исход ЦТ перестанет зависеть от трудности задания теста, результат будет точно отражать реальный уровень знаний абитуриента по предмету. Значит, в подавляющем большинстве эти результаты будут приближены к результатам итоговой аттестации, мы можем увидеть их корреляцию, а соответственно и качество работы педагогов в школах.

Стобалльная система оценки результатов ЦТ сохранится, сложность заданий также останется прежней. Изменения коснутся только способа обработки тестов. Как показал эксперимент этого года, Республиканский институт контроля знаний к работе в новом формате готов, они справились, сбоев никаких не было. Мы сравнили результаты эксперимента и прежней системы. Вывод: новая методика имеет свои плюсы, она достаточно эффективна.

- Сообщалось, что благодаря совместному проекту Министерства образования и Всемирного банка (по модернизации общих средних школ) к 2022 году 25 тыс. детей будут обучаться в современных школах. Какие школы затронет модернизация? Что будет сделано согласно этому проекту?

- Проект модернизации системы образования Беларуси включает в себя две составляющие. Во-первых, он направлен на обеспечение качественных условий обучения за счет проведения реконструкции, то есть капитального ремонта, оснащения учебным оборудованием. Вторая часть - модернизация системы управления общим средним образованием, включая изучение возможности применения независимых форм оценки качества общего среднего образования с учетом международного опыта. Сюда же входит и модернизация информационной базы данных в сфере образования.

В данный проект включено 125 учреждений общего среднего образования, количество учащихся в них составляет около 25 тыс. человек. Уже завершены ремонтные работы в 29 школах: в Брестской области - в пяти учреждениях, в Витебской - в шести, в Гомельской - в семи, в Гродненской - в шести, в Минской области - в двух учреждения среднего образования, в Могилевской - в трех. В этих школах проведены капитальные ремонты, закуплено 310 комплектов учебного оборудования для классов по физике, химии, информатике и биологии.

- Представительство Всемирного банка в Беларуси также объявило о начале разработки проекта в сфере высшего образования, который позволит адаптировать систему университетов под современные стандарты, а учебные программы - под нужды работодателей и рынка труда. В чем именно состоит этот проект?

- Министерство образования сейчас прорабатывает вопрос реализации проекта модернизации системы высшего образования за счет заемных средств Всемирного банка. Проект включает в себя несколько компонентов. В первую очередь, это развитие инновационной инфраструктуры вузов, затем совершенствование содержания высшего образования в соответствии с перспективными направлениями рынка труда, развитие человеческого капитала и современной информационно-коммуникационной образовательной среды для цифровой экономики. Это общие направления, которые будут реализованы конкретными мероприятиями по конкретным высшим учебным заведениям. Будет определено, где и какие новые отраслевые лаборатории необходимо создать, как будет реализовываться процесс информатизации высшей школы, обсуждаются вопросы создания безбарьерной среды, развитие возможностей дистанционного образования. В эти дни идет выработка и обсуждение конкретного плана реализации проекта.

- Какие еще изменения ждут высшую школу Беларуси?

Конкурентоспособность специалиста на рынке труда определяется во многом качеством его образования, которое зависит от многих составляющих: укрепления материально-технической базы, совершенствования содержания обучения, наличия современных методик и технологий преподавания, а также сильных научных школ. В связи с этим будет продолжена работа над созданием предпринимательской среды в вузах, развитием студенческих стартапов, созданием новых технопарков, развитием научных и практико-ориентированных исследований.

Кроме этого, изменится методика прогнозирования потребности в кадрах. Министерством экономики разработан демографический прогноз на пятилетний период по областям и Минску, а Министерство труда и соцзащиты разрабатывает на его основании прогноз баланса трудовых ресурсов. С помощью данных демографического прогноза и прогноза баланса трудовых ресурсов Министерство образования сформирует контрольные цифры приема на следующий учебный год. До этого потребность в кадрах определяли учреждения образования по данным заказчиков. Новая методика будет апробирована внынешнем году. Посмотрим, какие будут результаты. В ряде зарубежных стран реализуется именно такой подход к прогнозу кадров. Для нас очень важно, чтобы потребность в трудовых ресурсах соответствовала заявленным цифрам приема в учреждения высшего образования.

- Будут ли сокращаться места в вузах?

- Не следует концентрировать внимание на количестве мест в вузах без связки с потребностью экономики. Нам экономика должна диктовать эту потребность в кадрах, какие специалисты нам нужны, какого уровня, профиля, на какие прорывные направления наша страна делает ставку, какие инновационные и наиболее перспективные производства создаются. Мы активизировали работу с заказчиками кадров и по многим направлениям отрабатываем совместные кадровые программы.

В нашей стране нужны высококвалифицированные, профессиональные, компетентные, высокообразованные специалисты. При планировании цифр приема важно сохранить баланс специальностей в соответствии с потребностями экономики. Нельзя забывать и про профессионально-техническое образование, и про уровень среднего специального. Потребность в этих кадрах очень большая.

- В вашей профессиональной биографии есть время активного наставничества. Вы вспоминаете тот период? Что для вас тогда было самым важным?

- Так уж сложилось, что в своей практике я работала и учителем в школе, и преподавателем в колледже, и педагогом в вузе. Пройдя все эти уровни образования, сейчас с ностальгией вспоминаю свою преподавательскую деятельность. Вспоминаю самыми добрыми словами этот период. Теплота в душе появляется, когда встречаю своих учеников. Они благодарят за помощь на пути в мир профессий и в других жизненных ситуациях. Взрослые люди - учителя, педагоги - в нужный момент должны оказаться рядом с ребенком, с подростком, чтобы просто чуть-чуть подсказать, помочь.

Мы говорим, что для человека важно посадить дерево, построить дом, вырастить сына. Так вот для учителя такой же важной задачей становится оказаться рядом, подставить плечо и быть тем самым профессионалом, который обеспечит самореализацию ребенка в его дальнейшей взрослой жизни.

Я с огромным удовольствием поздравляю наших учителей с их праздником. Профессия, которую мы с вами выбрали трудная и очень ответственная. Она требует от нас непрерывного совершенствования в течение всей жизни. Я желаю в этот день всем педагогам оставаться такими же компетентными, творческими, любящими жизнь, может быть, даже в чем-то неординарными. Таких же вам и учеников. Тех, которые будут рядом с вами, кто своей положительной энергетикой, жизненными порывами, увлечениями, стремлениями к новым знаниям способствуют вашим профессиональным успехам.

Светлана ПЕКАРЬ,

БЕЛТА.-0-