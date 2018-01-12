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Календарь туристических событий на 2018 год подготовлен в Беларуси

Общество 12.01.2018 | 11:15
Фото из архива
Фото из архива

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент по туризму Министерства спорта и туризма подготовил календарь наиболее значимых туристических мероприятий, запланированных в Беларуси на 2018 год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

В календаре представлены интересные для туристов мероприятия, которые пройдут в Минске и регионах страны. Это музыкальные, военно-исторические, кинофестивали, театральные форумы, спортивные мероприятия, праздники белорусской кухни и другие события. В частности, туристов приглашают на "Славянский базар" в Витебске, кинофестиваль "Лістапад", фестиваль театрального искусства "Белая вежа", Минский международный Рождественский оперный форум, Минский полумарафон, фестиваль фейерверков, пивной фестиваль. В календаре указаны даты и место проведения мероприятий, контакты организаторов.

Список доступен на сайте Минспорта.-0-

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Теги
Министерство спорта и туризма, туризм
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