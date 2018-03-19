Калинин обсудил с Мигашем открытие регулярного авиасообщения между Беларусью и Словакией

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие регулярного авиасообщения между Беларусью и Словакией обсуждалось на встрече заместителя премьер-министра Анатолия Калинина с послом Словакии в Беларуси Йозефом Мигашем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

На переговорах было рассмотрено двухстороннее сотрудничество в различных сферах, в том числе в области развития транспортной инфраструктуры и открытия регулярного авиасообщения между двумя странами.

Состоялась встреча Анатолия Калинина с главой представительства Европейского банка реконструкции и развития в Беларуси Александром Пивоварским. Стороны обсудили реализацию текущих, инфраструктурных проектов, перспективные направления сотрудничества в муниципальном секторе. Рассмотрены проблемные вопросы, определены первоочередные мероприятия, необходимые для дальнейшего плодотворного взаимодействия и реализации запланированных проектов.

Анатолий Калинин также провел встречу с главой представительства Всемирного банка в Беларуси Александром Кремером. Обсуждены вопросы, касающиеся реализации проекта в секторе водоснабжения и водоотведения, подготовки нового комплексного проекта в сфере ЖКХ, а также финансового участия банка в реализации мероприятий по повышению энергоэффективности многоквартирного жилищного фонда и оказания консультационных услуг в данной сфере. На встрече также рассматривались вопросы подготовки запланированного на май 2018 года визита в Беларусь исполнительных директоров Всемирного банка.-0-