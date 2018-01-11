Калинин поручил доработать концепцию развития велодвижения в Беларуси

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концепцию развития велодвижения обсудили сегодня во время заседания постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете Министров, которую возглавляет заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы должны обсудить дальнейшие меры по развитию велосипедного движения в Беларуси. Также нам необходимо серьезно рассмотреть вопрос о развитии транспортной инфраструктуры столицы, включая реализацию проекта по созданию интеллектуальной транспортной системы Минска", - заявил вице-премьер.

Как пояснил первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, тема развития велодвижения в стране была поднята во время предыдущего заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. "Тогда было решено разработать проект концепции развития велосипедного движения в Беларуси. Была создана рабочая группа, в нее вошли представители органов власти и общественных организаций, которые и подготовили проект концепции. В нем прописаны цели и основные направления развития велодвижения", - отметил он.

Алексей Авраменко подчеркнул, что основная цель концепции - создать максимально безопасные условия для велодвижения, популяризировать его и в целом здоровый образ жизни в Беларуси, развивать туристическую составляющую этой деятельности. "Концепция предполагает общие подходы по развитию велодвижения, на основании которых потом будут разработаны региональные программы, которые будут включать конкретные мероприятия по строительству и отделению велодорожек, парковок. Где именно будут проходить велодорожки, их количество, будут это выделенные полосы на дорогах или отдельные дорожки - все это каждый регион определит самостоятельно", - рассказал он.

По итогам заседания Анатолий Калинин поручил доработать проект концепции развития велодвижения.

Также обсуждался вопрос развития транспортной инфраструктуры Минска, в частности, реализация проекта по созданию интеллектуальной транспортной системы столицы.

По словам директора КУП "Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие Мингорисполкома" Анатолия Жамоздика, одной из составляющих проекта станет создание в Минске системы контроля инцидентов. "На Минской кольцевой автодороге планируется внедрение системы контроля инцидентов, с помощью которой при пробках или авариях водители будут заранее оповещаться об этом с помощью электронных табло", - сообщил он. Планируется, что на таком табло будет указан маршрут объезда и причина затора. Кроме того, в дальнейших планах запустить мобильное приложение, через которое водители будут узнавать о каких-либо инцидентах на МКАД.

Анатолий Жамоздик уточнил, что уже разработана концепция этого проекта, техническое задание и бизнес-план, эти документы проходят все необходимые научно-технические экспертизы. Стоимость проекта - около $35 млн, при реализации планируется привлечение китайских кредитных ресурсов.

Кроме того, на заседании комиссии были рассмотрены вопросы медицинского обеспечения безопасности дорожного движения и реализация плана мероприятий по профилактике детского травматизма в Беларуси на 2014-2018 годы в части, касающейся дорожно-транспортного травматизма.

Как подчеркнул Анатолий Калинин, на уровне правительства уделяется значительное внимание решению вопросов обеспечения безопасности дорожного движения. "В стране насчитывается 4,2 млн транспортных средств (за 10 лет их число выросло более чем на 33%), растут транзитные автоперевозки - рост автомобилизации предъявляет серьезные требования к вопросам организации безопасного дорожного и пешеходного движения в населенных пунктах Беларуси. Несмотря на возрастание интенсивности дорожного движения, в 2017 году (по сравнению с 2016-м) в Беларуси не допущен рост смертности в результате ДТП, а снижение травматизма составило более 9%", - отметил он.

Анатолий Калинин затронул и такую тему, как прохождение водителями медосмотра. "Многие участники дорожного движения не проходят медосмотр. Отсутствие ответственности за несвоевременное прохождение обязательного медицинского переосвидетельствования позволяет игнорировать периодичность прохождения такого обследования. В свою очередь недостаточный медицинский контроль за состоянием водителей создает предпосылки для участия в движении людей, имеющих заболевания и противопоказания", - заявил он. В 2016-2017 годах 12 водителей из-за имеющихся заболеваний умерли во время движения, привел цифры вице-премьер.

Говоря о реализации плана мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, Анатолий Калинин подчеркнул, что сокращение травматизма среди детей - первостепенная задача всех органов государственной власти. "В последние годы была достигнута положительная динамика по снижению детского травматизма во время дорожного движения. Вместе с тем по итогам 2017 года при уменьшении количества ДТП с участием детей на 10% возросло число погибших в них ребят - с 18 до 21. Сегодня на основе наработанного опыта необходимо определить дальнейшие пути профилактической работы", - констатировал он.-0-