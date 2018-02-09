Калинин считает необходимым расширить внедрение IT-технологий в сфере ЖКХ

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо расширить внедрение IT-технологий в сфере ЖКХ. Об этом заявил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин на итоговой коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Необходимо внедрять повсеместно IT-технологии, Беларусь - IT-страна. Касательно жилищно-коммунального хозяйства - это служба 115 и АИС-расчет, а где "умный дом"? Нам нужно серьезно посмотреть на эту тему, это одна из задач", - сказал Анатолий Калинин.

Он также отметил, что в нынешнем году должна начаться работа по реализации нормативных документов, подготовка которых ведется по результатам республиканского семинара о развитии системы жилищно-коммунального хозяйства.

Обращаясь к участникам коллегии, вице-премьер сказал: "Перед нами стоит много интересных творческих задач, реализация которых, надеюсь, не пройдет мимо всех населенных пунктов. Нужно быть ближе к населению".-0-