Канатная дорога через Свислочь и 10-метровая башня для селфи - в центре Минска появится парк активных развлечений

1 сентября у белорусов появится возможность на скорости 30 км/ч промчаться на троллее через Свислочь. "Боржоми" откроет в центре Минска парк активных развлечений с бассейном для мини-серфинга, скалодромом, батутами и дюжиной других аттракционов, чтобы показать современную Грузию, которая вдохновляет жить на все 100. Парк будет работать на фестивале грузинской культуры "Тбилисоба" с 12.00 до 20.00, вход свободный.

Все развлечения в "Боржомиленде" покажут малоисследованные уголки Грузии. Например, скалодром станет вершиной неприступного вулкана Казбек, а 20-метровый бассейн для катания на мини-доске - отдаленными пляжами Батуми, популярными среди серферов.

- Миллионы туристов приезжают в Грузию за вдохновением и яркими эмоциями, и такую Грузию мы покажем в этом году на фестивале "Тбилисоба", - рассказывает Денис Крупец, директор IDS Borjomi Belarus и организатор фестиваля "Тбилисоба". - Для парка "Боржомиленд" мы подготовили около двух десятков активных развлечений. Мы будем упражняться в скорости и ловкости, покорять горы и пробовать новое, т.е. жить на все 100.

В Грузии насчитывается около полусотни канатных дорог, в одном только шахтерском городке Чиатура их 15, а протяженность составляет больше 6 км. В Минске появится "своя" грузинская трасса и прямиком через Свислочь. Прокатиться на троллее через реку смогут гости фестиваля старше 4 лет.

Знакомить с новой культурой грузинских улиц будут хип-хоп, хаус и брейк-данс исполнители на бесплатных мастер-классах. На Дэнс-сцене на Зыбицкой пройдут зрелищные баттлы между танцорами разных столичных школ, а в 15.30 состоится "битва" брейкеров и грузинских артистов, исполняющих национальные танцы, под биты этно-барабанов.

Скейтеры давно захватили Верхний город, но свой открытый скейт-парк построят впервые. На Зыбицкой установят фигуры для катания на доске, роликах и BMX, пройдут занятия по движению на лонгбордах. Тех, кто еще не готов показывать трюки, научат держать баланс в зоне с баланс-бордами.

Любителям активного "ленивого" отдыха также скучать не придется - во время "Тбилисобы" можно сыграть партию в петанк.

Подняться на высоту 10 метров, чтобы сделать фотографию, удастся благодаря Селфи-вышке. Необычную фотозону установят возле Ратуши, где с высоты птичьего полета открывается живописный вид на весь Верхний город.

Самые активные участники всех баттлов и конкурсов получат подарки от "Боржоми" и партнеров: бренда уличной одежды Outcast, спортивного проекта Allride, парка развлечений и отдыха Colt, бордшопа Armada и магазина для граффитистов Montana Сans. Парк развлечений открыт до 20.00, а попробовать грузинские блюда или танцевать под песни Нино Катамадзе можно до полуночи.

Организаторами фестиваля "Тбилисоба" выступают Мингорисполком, посольство Грузии в Республике Беларусь, мэрия Тбилиси, грузинское общество "Мамули" и ТМ "Боржоми".